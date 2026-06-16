最新マーケティングを学べる無料勉強会を開催― バイヤー心理を刺激する、店舗での売上シェア拡大に寄与するプロモーション設計の方程式―について学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“マーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早い市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:バイヤー心理を刺激する、店舗での売上シェア拡大に寄与するプロモーション設計の方程式

化粧品や日用品、、トイレタリーといった市場にブランドが数多くひしめくカテゴリにおいては、テレビCM等のわかりやすい露出の有無だけで店頭での棚の面積が確保できたり、手に取ってもらえたりする時代は終わり、「選ばれる理由」をいかに設計するかが重要な時代へと変化しています。本セミナーでは、ヘアケア商材のプロモーション戦略を例に、店舗での売上最大化を目的とした施策設計の考え方を公開します。

店舗での売上最大化を目的としたプロモーション設計において重要なのは、エンドユーザーに選ばれる理由作りも重要ですが、、商品発注や棚に何をどのくらいの面積で置くのかの判断を行う小売店バイヤーが「棚に置いておく理由」になる施策の実行です。セミナー当日はバイヤー心理を刺激する具体施策例についてもご紹介させていただきます。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年6月30日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年7月7日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年7月14日（火）12:00

日時 ：2026年7月21日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)