ドクターズコスメブランド IGA LAB、ニキビ肌から着想※1を得た純粋アゼライン酸※2をリポソーム化。新スキンケア『リポAZA　バリアモイスチャー』2026年7月2日新発売

株式会社CosmeeリポAZA バリアモイスチャー

伊賀 那津子が代表を務めるドクターズコスメブランド「IGA LAB」(株式会社 Cosmee)は、ニキビ肌から着想※1を得た純粋アゼライン酸※2をリポソーム化し配合。『リポAZA バリアモイスチャー』（価格3,980円・税込)を2026年7月2日(木)に、新発売します。デリケートな肌でも使うことを前提に処方開発し、肌へのやさしさと、機能性を両立させた、新しいアゼライン酸スキンケアです。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55805/table/15_1_03389509f9d49f3de0bef20960a81f93.jpg?v=202606160251 ]

開発背景

海外ではさまざまな肌悩みのケアに広く用いられているアゼライン酸ですが、日本では高濃度製剤を中心に刺激の問題があり、デリケートな肌での使用に難しさを感じるケースも少なくありません。

また、敏感になりがちな肌の方から「アゼライン酸に興味はあるが刺激が心配で試せない」「保湿ケアと機能的なスキンケアを両立したい」という声が多く寄せられていました。

４つの特徴

【特徴1】リポソーム化した純粋アゼライン酸※2を採用

アゼライン酸誘導体ではなく、純粋アゼライン酸※2そのものをリポソーム化。

毛穴よりも小さな極小サイズにカプセル化されることで刺激感を抑えながら、角質層まで届ける処方を叶えています。

【特徴2】アゼライン酸の弱点を補ううるおい処方

アゼライン酸は有用な成分である一方で、乾燥を引き起こしやすい成分でもあります。1gで約6リットルの保水力があるといわれるヒアルロン酸※3と、肌に本来備わっている保湿成分であるセラミド※4を配合。アゼライン酸のデメリットを補う処方設計としています。

【特徴3】シーンを選ばず使えるこだわりテクスチャー

成分の良さを最大限に活かすため、メイク前にも使えて日中のケアも可能な「さらっとベタつかないテクスチャー」を独自の処方で実現。朝・夜問わず使いやすい軽いミルクテクスチャーです。

【特徴4】肌荒れ防止成分配合

カミツレ花エキス※5・グリチルリチン酸2K※6を肌荒れ防止成分として配合。デリケートな肌のコンディションを整え、毎日続けやすいスキンケアをサポートします。

こんな方に

・デリケートな肌に悩んでいる方

・敏感になりがちな肌の方

・アゼライン酸に興味はあるがまだ試せていない方

・アゼライン酸を試したことがあるが、刺激感が気になった方

使い方

洗顔 ▶ 化粧水 ▶ (美容液) ▶ 本品『リポAZA バリアモイスチャー』▶ メイク

適量(10円玉大)を手に取り、顔全体または気になる部位になじませてください。朝・夜ともに、化粧水の後にお使いください。美容液を使用する方は美容液の後にご利用ください。

IGA LABについて

IGA LABは、皮膚科専門医「伊賀 那津子」が代表を務めるドクターズコスメブランドです。ホームケアとして継続できる「やさしさ」の両立をミッションとして、商品開発を行っています。

新宿駅前IGA皮膚科クリニック 院長皮膚科専門医 医学博士 伊賀 那津子

「これまで皮膚科医として数万人もの患者様を診察し、またSNSでは約20万人※7のフォロワーのみなさまのお肌悩みに向き合ってまいりました。

”肌トラブルを抱えるすべての女性を笑顔にすること”。それが私の願いです。」京都大学医学部を卒業後、皮膚免疫の研究にて医学部博士号取得。10年以上にわたって皮膚科専門医として、多くの方のお肌悩みに向き合いながら、肌免疫ケアの大切さ伝える活動を続けている。

【注釈】

※1ニキビ肌から着想、本品はニキビの治療そのものを目的としたものではありません。

※2 アゼライン酸、配合目的:保湿・整肌

※3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、配合目的:保湿

※4 セラミドAP、配合目的:保湿

※5 カミツレ花エキス、配合目的:整肌

※6 グリチルリチン酸2K、配合目的:整肌

※7 2025年9月現在

※ 全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

※ 本品はニキビの治療そのものを目的としたものではありません。

【報道関係の皆様からのお問い合わせ先】

株式会社Cosmee IGA LAB（アイジーエーラボ）

TEL 03-4288-8893

PR事務局 担当 間崎 美佐（まさき みさ）

misa3137masaki@gmail.com

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社Cosmee IGA LAB(アイジーエーラボ)

support@iga-lab.jp

公式サイト https://iga-lab.jp