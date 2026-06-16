「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を先着5,000名に無料配布！“辛いだけじゃない”まろ辛麻辣燙を新宿で体験

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を先着5,000名様に無料配布する発売記念イベントを、2026年6月19日（金）に新宿サナギで開催いたします。当日は、試食、特別クーポンがもらえるミニゲーム、パンダキャラクターと撮影できるフォトスポットも展開。“辛いだけじゃない”黄色のトマトスープで味わう、まろ辛麻辣燙を新宿で体験いただけます。

※イラスト・画像はイメージです。※商品配布・試食・特典は、いずれもなくなり次第終了となります。

■イベント概要

イベント名：「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」発売記念イベント

開催日：2026年6月19日（金）

時 間：11:00～19:00

会 場：新宿サナギ（〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目35-6）

参加費：無料

内 容：商品無料配布、試食、ミニゲーム、フォトスポット

配布数：先着5,000名様

備 考：商品配布・試食・特典は、いずれもなくなり次第終了となります。

※イラスト・画像はイメージです。

■ コンテンツ紹介

１.「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を先着5,000名様に無料配布

会場では、「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を先着5,000名様に無料配布いたします。黄色のトマトスープならではのまろやかな辛味と、トマトの自然な甘み・酸味が調和した、食べやすい麻辣燙をお楽しみいただけます。

※なくなり次第終了。

2. 会場で試食体験

当日は、商品の味わいをその場で体験いただける試食も実施します。“辛いだけじゃない”まろやかな旨みと、黄色のトマトスープが生み出す新しい麻辣燙の味わいを、ぜひ会場でお試しください。

※試食はなくなり次第終了となります。

3. ミニゲーム参加で特別クーポンをプレゼント

会場内で実施するサイコロミニゲームにご参加いただいた方には、iSDG 麻辣燙 中華房の対象店舗で利用できる特別クーポンをプレゼントいたします。

クーポン利用可能店舗：iSDG 麻辣燙 吉祥寺店／iSDG 麻辣燙 中華房 大塚店／iSDG 麻辣燙 中華房 下北沢店

※特典はなくなり次第終了となります。

4. パンダキャラクターと撮影できるフォトスポット

会場内には、「中華房 麻辣燙」のパッケージでおなじみのパンダキャラクターと、「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」のパッケージを一緒に楽しめるフォトスポットを設置します。撮影した写真は、ぜひ「#黄色のマーラータン」をつけてSNSに投稿してください。

※イラスト・画像はイメージです。

■「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」とは

「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」は、累計出荷数約1,700万個（※1）を突破した「中華房 麻辣燙」シリーズの商品です。黄色のトマトスープを使用したまろやかな辛味が特徴で、トマトの自然な甘みと酸味を加えることで、辛さの中にも食べやすさを感じられる味わいに仕上げました。

麻辣燙らしい刺激と、トマトのやさしい旨みを同時に楽しめる、“辛いだけじゃない”新感覚の麻辣燙です。

※1 2024年9月～2026年6月2日現在の累計出荷数。

※イラスト・画像はイメージです。

会社概要

会社名： 株式会社医食同源ドットコム

代 表： 夏目洋司

本社所在地：埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー7階

ウェブサイト： https://ishokudogen.co.jp/

創立年：2011年9月

資本金：40,000,000円

従業員数：60人

事業内容：サプリメント、食品、衛生用品などのメーカー