「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を先着5,000名に無料配布！“辛いだけじゃない”まろ辛麻辣燙を新宿で体験
健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を先着5,000名様に無料配布する発売記念イベントを、2026年6月19日（金）に新宿サナギで開催いたします。当日は、試食、特別クーポンがもらえるミニゲーム、パンダキャラクターと撮影できるフォトスポットも展開。“辛いだけじゃない”黄色のトマトスープで味わう、まろ辛麻辣燙を新宿で体験いただけます。
※イラスト・画像はイメージです。※商品配布・試食・特典は、いずれもなくなり次第終了となります。
■イベント概要
イベント名：「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」発売記念イベント
開催日：2026年6月19日（金）
時 間：11:00～19:00
会 場：新宿サナギ（〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目35-6）
参加費：無料
内 容：商品無料配布、試食、ミニゲーム、フォトスポット
配布数：先着5,000名様
備 考：商品配布・試食・特典は、いずれもなくなり次第終了となります。
※イラスト・画像はイメージです。
■ コンテンツ紹介
１.「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を先着5,000名様に無料配布
会場では、「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を先着5,000名様に無料配布いたします。黄色のトマトスープならではのまろやかな辛味と、トマトの自然な甘み・酸味が調和した、食べやすい麻辣燙をお楽しみいただけます。
※なくなり次第終了。
2. 会場で試食体験
当日は、商品の味わいをその場で体験いただける試食も実施します。“辛いだけじゃない”まろやかな旨みと、黄色のトマトスープが生み出す新しい麻辣燙の味わいを、ぜひ会場でお試しください。
※試食はなくなり次第終了となります。
3. ミニゲーム参加で特別クーポンをプレゼント
会場内で実施するサイコロミニゲームにご参加いただいた方には、iSDG 麻辣燙 中華房の対象店舗で利用できる特別クーポンをプレゼントいたします。
クーポン利用可能店舗：iSDG 麻辣燙 吉祥寺店／iSDG 麻辣燙 中華房 大塚店／iSDG 麻辣燙 中華房 下北沢店
※特典はなくなり次第終了となります。
4. パンダキャラクターと撮影できるフォトスポット
会場内には、「中華房 麻辣燙」のパッケージでおなじみのパンダキャラクターと、「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」のパッケージを一緒に楽しめるフォトスポットを設置します。撮影した写真は、ぜひ「#黄色のマーラータン」をつけてSNSに投稿してください。
※イラスト・画像はイメージです。
■「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」とは
「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」は、累計出荷数約1,700万個（※1）を突破した「中華房 麻辣燙」シリーズの商品です。黄色のトマトスープを使用したまろやかな辛味が特徴で、トマトの自然な甘みと酸味を加えることで、辛さの中にも食べやすさを感じられる味わいに仕上げました。
麻辣燙らしい刺激と、トマトのやさしい旨みを同時に楽しめる、“辛いだけじゃない”新感覚の麻辣燙です。
※1 2024年9月～2026年6月2日現在の累計出荷数。
※イラスト・画像はイメージです。
会社概要
会社名： 株式会社医食同源ドットコム
代 表： 夏目洋司
本社所在地：埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー7階
ウェブサイト： https://ishokudogen.co.jp/
創立年：2011年9月
資本金：40,000,000円
従業員数：60人
事業内容：サプリメント、食品、衛生用品などのメーカー