ANDPAD AWARD 2026 授賞式を開催

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）は、ANDPADを利用してDXを実現する先進的な企業や利用度の高いユーザーを表彰するANDPAD AWARD 2026の授賞式を6月12日（金）に開催しましたことをお知らせいたします。

同時に、授賞式においてDXカンパニー部門の最優秀賞、カテゴリ大賞および、ANDPADユーザーからの投票で選ばれるONE賞の発表を行いました。

DXカンパニー部門 最優秀賞 株式会社セプテット

特設サイト：https://page.andpad.jp/andpad_award/latest/

■ANDPAD AWARDについて

ANDPAD AWARDとは、ANDPADをご利用している企業やユーザーを表彰する年に一度のイベントです。ANDPADご利用の法人ならびにANDPADユーザーの皆様が卓越した利用事例を共有することによって、さらなるANDPADの活用を促進することを目的としています。

受賞企業・ユーザーには授賞式での表彰のほか、ANDPAD ONEでのご紹介、賞金およびトロフィーなどの記念品を贈呈いたしました。

■ DXカンパニー部門、DXプロジェクト部門 の各賞および ONE賞を発表

DXカンパニー部門は、ANDPADを活用し大きな変革を遂げた企業の皆様にお贈りする賞です。

DXプロジェクト部門は、ANDPADの革新的な活用や新技術を用いた先進的な実証実験を通じて、個社の枠を超え、建設業界全体に広く公益性と再現性のあるDX変革を切り開いたプロジェクトにお贈りする新たな賞です。



授賞式当日は表彰が行われたほか、DXカンパニー部門の各カテゴリ大賞を受賞した6企業による決勝プレゼンが行われ、審査の結果、最優秀賞を株式会社セプテット様が受賞いたしました。

また、DXカンパニー部門、DXプロジェクト部門の入賞企業の中から、ANDPADユーザーの皆様に評価され、得票数で選ばれるONE賞は、ミサワリフォーム中部株式会社様が受賞いたしました。

【DXカンパニー部門 受賞企業】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18154/table/198_1_8c60cbc93482b172f8902cd9916fb888.jpg?v=202606160251 ]

※1 企業規模（Enterprise・Mid-Enterprise・SMB）の定義は下記のとおりです。

Enterprise：売上300億円以上： 、Mid-Enterprise：売上10億円以上～300億円未満、SMB：売上10億円未満

【DXプロジェクト部門 受賞企業】

■ ユーザー部門の受賞者を表彰

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18154/table/198_2_9a61ead47d16027357d5d8184b47b148.jpg?v=202606160251 ]

ユーザー部門は、延べ69万人のANDPADユーザーの中から、最もANDPADを利用しているユーザーにお贈りする賞です。現場監督や、工事事務、営業事務、そして現場で日々ご活用いただく職人の皆様のANDPADの利用状況をデジタルにスコアリングし、ANDPADを最も使っているユーザーを讃えます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18154/table/198_3_83c05f0268aa0970a520085f0bf20d19.jpg?v=202606160251 ]

受賞者の詳細はこちら：https://page.andpad.jp/andpad_award/latest/

※ DXカンパニー部門・DXプロジェクト部門・ユーザー部門の写真掲載順は順不同です。

■ ANDPAD ONEにて、授賞式レポートを公開

授賞式当日の様子をANDPADユーザー向けのコミュニティサイト ANDPAD ONE にて公開しております。受賞者、登壇者のDXに対する熱量が伝わる内容となっております。ぜひご覧ください。

授賞式開催レポートはこちら：https://one.andpad.jp/magazine/25025/



授賞式にご参加くださった企業の皆様および当日オンラインで視聴いただいた方々、誠にありがとうございました。アンドパッドは本アワードの開催やANDPAD ONEの活動を通して、建設業界で働く人々を応援し、業界のさらなる活性化に貢献してまいります。

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数26.5万社、ユーザー数69万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。

詳細：https://andpad.jp/

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど

コーポレートサイト：https://andpad.co.jp/

サービスサイト ：ANDPAD https://andpad.jp/

ビルダーワーク https://www.builderwork.jp/

Digima https://digima.com/ (株式会社コンベックス)

コミュニティサイト：ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/