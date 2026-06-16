HOBE ENERGY、5MWh規模の「七本木蓄電所」が運転開始 ― 着工から2.5ヶ月の受電を経て、上奈良と同時稼働―

HOBE ENERGY株式会社

次世代蓄電池ソリューションを手掛けるHOBE ENERGY株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：沖野 強一、以下「HOBE ENERGY」）は、日本蓄電開発機構株式会社（本社：東京都、代表取締役：星野 晶、以下「JESDI」）が埼玉県児玉郡上里町にて開発を進めていた5MWh規模の系統用蓄電池プロジェクト「七本木蓄電所」において、本日2026年6月16日に運転を開始し、需給調整市場への参入を果たしたことをお知らせいたします。

本案件は、2026年3月31日付のプレスリリースにて受電完了をお知らせしたプロジェクトです。同日稼働を迎えた「上奈良蓄電所（埼玉県熊谷市）」に続く連続達成であり、HOBE ENERGYが提供する「全機器一体設計・一括供給モデル」および「自社開発EMS（エネルギーマネジメントシステム）」の立ち上げスピードにおいて、設計・調達から市場参入に至るまでの高い再現性を完全に実証するものとなりました。受電完了からわずか2.5ヶ月という短期間で、5MWh規模の大型蓄電所を市場参入へと導いています。

※2026年3月31日受電開始リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000169829.html)

■ 独自EMSとワンストップソリューションがもたらす価値

七本木蓄電所の最大の強みは、HOBE ENERGYが誇る自社開発の高度なEMSにあります。

単なる充放電制御だけでなく、需給調整市場の厳しい要件（一次調整力）や再エネのリアルタイムな出力変動へ即座に対応する制御技術を実装。アグリゲーターである株式会社RUTILEAの電力取引最適化AIと設計段階から密結合させることで、受電後の接続調整やシステム統合試験を極限まで圧縮しました。

商品を売って終わりにするのではなく、電力広域的運営推進機関（OCCTO）や送配電事業者（TSO）との高度な技術協議から現場の微調整まで、専門知識を持ったHOBE ENERGYのエンジニアがお客様に徹底的に寄り添い、伴走したからこそ成し遂げられたスピード稼働です。

■ 設置概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169829/table/9_1_d59e7d22af7c75ffb2fe5c147f7f2efa.jpg?v=202606160251 ]七本木蓄電所（埼玉県児玉郡上里町）

■ 今後の展望：複数案件対応力の確立による「系統用蓄電池の量産化」へ

上奈良・七本木の同日運転開始という成果は、HOBE ENERGYにとって「系統用蓄電所立ち上げの量産化モデル」が確立されたことを意味します。単一の初号実績（上奈良）の成功を超え、スケジュールや立地条件の異なる複数プロジェクトを同時に、かつ「受電後2.5ヶ月」という期間で市場参入へ導くシステム供給力が証明されました。

政府が掲げる2040年度の再生可能エネルギー比率40～50%達成、そして日本のエネルギー安全保障の強化に向けて、系統用蓄電池の迅速かつ大量の社会実装は急務です。

HOBE ENERGYは、この4社一体体制の強固なパッケージを横展開し、JESDI様がすでに推進している次期案件（鉢形蓄電所・折之口蓄電所等）へのスムーズなシステム供給をはじめ、全国の事業者様の多拠点・同時展開ニーズに全方位から応えるパートナーとして、日本の電力インフラの高度化を牽引してまいります。

■ HOBE ENERGY株式会社 代表取締役社長 沖野 強一 のコメント

「本年3月に受電を完了した上奈良・七本木の両蓄電所が、そこからわずか2ヶ月半というスピードで同日運転開始を迎えられたことを大変誇りに思います。JESDIの星野代表、施工を担っていただいたイー・トップ様、そして市場運用を支えるRUTILEA様に心より感謝申し上げます。

当社の強みは、機器をただ提供するだけでなく、専門知識と自社製EMSを用いた最新ソリューションでお客様をトータルに支える点にあります。今回の実績は、当社の一気通貫体制が実商用環境で機能し、お客様の早期市場参入という悩みを解決した結果です。今後も、日本のエネルギー自立と脱炭素社会の実現に向け、一丸となって取り組んでまいります。」

■ 会社概要

社名： HOBE ENERGY株式会社

代表者： 代表取締役社長 沖野 強一

本社所在地： 〒105-0003 東京都港区西新橋1-13-5 登栄西新橋ビル3F

事業内容： 蓄電池専門事業（小型・産業用・ナトリウム電池・EMS・システム一体設計・導入支援）

URL： https://hobeenergy.co.jp/(https://hobeenergy.co.jp/)

■ パートナー会社一覧

日本蓄電開発機構株式会社（JESDI）： https://japan-energystorage.co.jp/(https://japan-energystorage.co.jp/)

株式会社RUTILEA： https://www.rutilea.com/(https://www.rutilea.com/)

イー・トップ株式会社： https://etop-co.com/(https://etop-co.com/)