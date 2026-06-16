今年60周年を迎える『ウルトラマン』とのコラボレーション「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」

株式会社パルコ

池袋PARCOは、2026年7月に60周年を迎える円谷プロダクションのヒーロー『ウルトラシリーズ』とのコラボレーション企画、「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」を2026年7月3日(金)より開催いたします。

本企画では、アーティスト「TAPPEI」による描き下ろしキービジュアルを展開するほか、ウルトラマンシリーズ60周年を記念するオリジナルアパレル商品や「TAPPEI」×池袋PARCOのコラボＴシャツを扱う「ULTRAMAN LIMITED POP UP SHOP」が登場いたします。また、ウルトラマンの限定グッズなど希少な商品が当たる抽選会「ULTRA SUMMER CHANCE」や、「TAPPEI」描き下ろしキービジュアルステッカーがもらえるレストランカフェイベントなど、ウルトラマン60周年にちなんだ様々な企画を開催いたします。

さらに、PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F)では、企画展「SHUWATCH with U」も同時開催いたします。

ULTRA SUMMER 公式サイト :https://ikebukuro.parco.jp/page/ultra_summer/

タイトル ULTRA SUMMER in IKEBUKURO

開催期間 2026年7月3日(金)～7月16日(木)

開催場所 池袋PARCO

主催/企画制作：池袋PARCO

協力：円谷プロダクション

円谷プロダクション :https://m-78.jp/各ショップセール情報 :https://ikebukuro.parco.jp/sale/detail/?cd=001504&contents=salelist＊池袋PARCOでは、7月3日(金)から7月9日(木)まで夏のセールも同時開催！

TOPICS

- PARCO初出店！「ULTRAMAN LIMITED POP UP With MONSTROUSA」- ウルトラマンの限定グッズなど希少なグッズが当たる抽選会「ULTRA SUMMER CHANCE」- 飲食店舗をご利用の方に「TAPPEIコラボビジュアルステッカー」をプレゼント- 「TAPPEI直筆サイン入り本キャンペーンビジュアルポスター」が当たるSNSキャンペーン(C)円谷プロウルトラマンシリーズとは

「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』、『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けています。ウルトラマンが、宇宙の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博しています。『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送 ‧ 展開されています。

STATEMENT

ウルトラマンシリーズ60周年記念サイト :https://60th.m-78.jp

池袋PARCOは、池袋の街に根付くマンガ・アニメ・キャラクター文化とファッションやポップカルチャーを独自の感性で編集し新たな文化や出会いを発信してきました。

世界中で愛され続けるヒーロー・ウルトラマン。

常に私たちと共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきた

ウルトラマンシリーズは、作品を通じて人々の心を動かしてきました。

その姿勢は、感性を軸にカルチャーを発信し続けてきた池袋PARCOの在り方とも重なります。

常にクリエイティブの力を信じ、それぞれ異なる表現領域から時代や世界へ挑戦を続けてきた

円谷プロダクションと池袋PARCO。

池袋PARCOは、「ULTRA SUMMER」というキャンペーンを通してウルトラマンシリーズ60周年を共に盛り上げます。

VISUAL DESIGN

本キャンペーンビジュアルには、PARCOでの個展開催などこれまで共創を続けてきたアーティスト

「TAPPEI」を起用。TAPPEIがもつ独自の世界観やペンのタッチで、誰もがどこかの空をみて思い描くことができる様な青空と雲をモチーフにし、空想のウルトラマンを表現しています。

TAPPEIコメント

誰もが憧れたであろうウルトラマン、僕もその1人です。

小さい頃に何度もスペシウム光線を出そうと試みました。僕としては出せているつもりでしたが誰も倒せなかったので出ていなかったんでしょう。

今回こういった形で光線を出せて、また一つ夢が叶いました。そう考えると、誰もが自分のやり方でウルトラマンになれるのだろうと思いました。素敵なご機会をいただきありがとうございました。

TAPPEI

アーティスト、タトゥーアーティスト、グラフィックデザイナー

1993年生まれ、大阪府出身。幼少期より絵と刺青に興味をもち、絵を描き続ける。神戸芸術工科大学アート・クラフト学科を中退し、肌もキャンバスの一部と考えタトゥーアーティストとして活動を開始。

その後、中目黒にタトゥースタジオ兼オフィス「TAPPEI ROOM」を設立。2022年にはNIKEやUNDERCOVER、BEAMSなどとのコラボレーションも発表。2023年には初の海外でのタトゥーゲストワークや、カルチャー雑誌『EYESCREAM』での4コマ漫画連載もスタート。キャンバスや自分自身の体、人の肌、誌面、服など、全てを自身の表現の場と捉えて活動を続ける。

PARCO初出店！「ULTRAMAN LIMITED POP UP SHOP With MONSTROUSA」

ULTRA SUMMER 公式サイト :https://ikebukuro.parco.jp/page/ultra_summer/本ビジュアル制作の裏側や想いについてのインタビュー記事は池袋PARCO公式サイトにて7月2日(木)公開予定

下北沢発のアパレルブランド「MONSTROUSA」が運営する、ウルトラマンシリーズの更なる魅力を引き出すアート・ファッション性が高いアイテムを多数取り揃えたPOP UP SHOPが、PARCO初出店いたします。今回のために新たに描き下ろされたアーティストコラボデザイングッズが多数登場いたします。これまでは『ウルトラ怪獣』がモチーフとなることが多かった中、『ウルトラヒーロー』にフォーカスしたデザインはファン垂涎です。また、人気のLIVE PRINTも実施。店内でご自身のTシャツにウルトラマンや怪獣の絵柄がプリントされる様子を、実演でお楽しみいただけます。

✶ULTRAMAN LIMITED POP UP SHOP With MONSTROUSA

開催期間：7月10日(金)～7月26日(日) 11:00～21:00

会場：池袋PARCO 本館B2F POP UP SPACE 「SPOT」

※事前予約を行う場合がございます。

※商品の販売方法やライブプリントの参加方法についての詳細は、MONSTROUSA 公式SNSにて随時ご案内いたします。

MONSTROUSA公式SNS :https://www.instagram.com/monstrousa/

■自分好みに服をカスタムできる「LIVE PRINT」同時開催！

大人気コンテンツ「LIVE PRINT」は、持ち込んだ服をその場でプリントして世界で１着だけのカスタムウェアを作り上げるLIVEイベントです。会場で販売しているプリントベース、もしくはご自身の服をご持参のうえ、その場でアーティストコラボのウルトラマンや怪獣のプリントカスタムが可能です。

※プリントの種類や予約方法などはMONSTROUSAのInstagramアカウント(＠monstrousa)にて詳細をご確認ください。

■アーティスト新規描き下ろしの先行販売商品を多数販売！

【アーティストコラボ商品ラインナップ】

Daily T-shirts "ULTRAMAN" feat.吉村生成

価格:8,800円/Color:White/Size:M・XL

M/TAG T-shirts "ULTRASEVEN" feat.MonkeyDesign

価格:11,000円/Color:White・Black/Size:M・XL

M/TAG T-shirts "Eleking" feat.佐藤良真

価格:11,000円/Color:White・Black/Size:M・XL

M/TAG T-shirts "ULTRAMAN TIGA"

価格:11,000円/Color:Black/Size:M・XL

■ULTRAMAN×TAPPEIスペシャルコラボアイテムを数量限定で販売！

本キャンペーンビジュアルを担当したTAPPEIがデザイン・プロデュースを行った、池袋PARCOでしか購入できないスペシャルコラボアイテムが数量限定で登場いたします。

自身の創作にもウルトラマンからの影響を受けたと語るTAPPEIによる、キービジュアルを用いたULTRAMAN×TAPPEIコラボTシャツが誕生しました。

ULTRA SKY T-shirts/価格:8,800円

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込です。 ※購入制限を設ける場合がございます。

※商品には限りがございます。

※企画内容や販売方法は予告なく変更となる場合がございます。

ウルトラマンの限定グッズなど希少なグッズが当たる抽選会「ULTRA SUMMER CHANCE」

ウルトラマンに出会ったワクワクやドキドキした高揚感のように「ULTRA SUMMER CHANCE」でこの夏特別な瞬間を。

ウルトラマンの限定グッズやTAPPEI直筆サイン入り本キャンペーンビジュアルポスターなど、希少な豪華景品が抽選で当たる抽選会を開催いたします。さらに、PARCOメンバーズの方には限定特典を進呈いたします。本抽選会は池袋PARCOの他に、PARCO_ya上野、ひばりが丘PARCOご利用のお客様も対象となります。

✶ULTRA SUMMER CHANCE

開催期間：7月3日(金)～7月16日(木)11:00～21:00

※物販営業時間に準ずる

会場：池袋PARCO 本館8F 特設会場

参加条件：期間中、対象店舗にて6,600円以上(税込・期間中合算可)お買上げで1回の抽選にご参加いただけます。PARCOメンバーズ会員画面ご提示で、最大2回ご参加いただけます。

対象店舗：池袋PARCO／PARCO_ya上野／ひばりが丘PARCO

※一部店舗は対象外

TAPPEIコラボビジュアルホログラムステッカー

PARCOメンバーズ限定特典

１. PARCOメンバーズ限定(メンバーズ会員証画面ご提示)で、抽選会に＋1回(計2回)ご参加いただけます。

２. 6,600円(税込)のお支払いがPARCOカード又はポケパル払いの場合、 PARCOカードのご利用明細／ポケパル払いご利用履歴画面をご提示で、TAPPEIコラボビジュアルの「スペシャルVer.ステッカー」をプレゼントいたします。

【抽選会景品ラインナップ】ブルマァク ゼロ&ベリアルセット

ブルマァクウルトラマンゼロ(TSUBURAYA限定カラー)Ver.2

ブルマァク ゼロ&ベリアルセット

ブルマァク ウルトラマンベリアル(TSUBURAYA限定カラー)Ver.2

大怪獣シリーズ

ウルトラマン(Aタイプ)ツブラヤストア限定版

大怪獣シリーズ

ULTRA NEW GENERATIONグリッターティガ スペシャルエディション

選べるぷちマスコット

ぷちマスコットキーホルダーウルトラマン

選べるぷちマスコット

ぷちマスコットキーホルダーウルトラマンゼロ

TAPPEIコラボキービジュアルコーチジャケット

(ビニールバッグ付き)

TAPPEIコラボキービジュアルトートバッグ

TAPPEI 直筆サイン入り本キャンペーンビジュアルポスター

※画像はイメージです。

※掲載している商品は一部となります。

※景品には限りがございます。

※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

飲食店舗をご利用の方に「TAPPEIコラボビジュアルステッカー」プレゼント

期間中、館内のレストラン・カフェで1,200円(税込・期間内合算可)以上ご用いただいたお客様を対象に、先着で本キャンペーンビジュアルステッカー(全3種・ランダム)を1,200円毎に1枚プレゼントいたします。PARCO_ya上野、ひばりが丘PARCOをご利用のお客様も対象となります。

✶RESTAURANT＆CAFE NOVELTY

開催期間：7月3日(金)～7月16日(木)11：00～21：00

※物販営業時間に準ずる

引換会場：池袋PARCO 本館8F 特設会場

対象店舗：池袋PARCO／PARCO_ya上野／ひばりが丘PARCOのレストラン・カフェ

※一部対象外店舗あり

ステッカーサイズ/W48mm×Ｈ50mm

※キャンペーンビジュアルステッカーは1回の引換につき、最大3枚までのお渡しとなります。

※期間中お会計のレシートを必ずお持ちください。

※無くなり次第終了。 ※一部対象外のショップがございます。

※別ショップとの合算可 ※ステッカーの色はお選びいただけません。

※画像はイメージです。

※企画内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

「TAPPEI直筆サイン入り本キャンペーンビジュアルポスター」が当たるSNSキャンペーン

池袋PARCO公式Instagramまたは池袋PARCO公式Xをフォローの上、「ウルトラシリーズ60周年の中での思い出」をコメントいただいた方の中から抽選で計4名様に、「TAPPEI直筆サイン入り本キャンペーンビジュアルポスター」をプレゼントいたします。

ビジュアルポスターイメージ/A2縦(W420mm×H594mm)✶SNSキャンペーン

開催期間：7月3日(金)～7月16日(木)23:59

・池袋PARCO公式Instagram(@parco_Ikebukuro_official)

・池袋PARCO公式X (＠parco_ikebukuro)

※該当の投稿に記載の注意事項を必ずご確認ください。

※画像はイメージです。

※企画内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

渋谷PARCO MUSEUM TOKYO「SHUWATCH with U」同時開催

渋谷PARCOでは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した新たな企画展「SHUWATCH with U」を開催します。本展のキュレーションは、株式会社NANZUKAが担当します。1966年に放送を開始した特撮TV番組『ウルトラマン』は、日本を代表するカルチャーとして世代や国境を越え、多様な領域へ影響を与え続けてきました。

本展では、その圧倒的なビジュアルイメージと精神性を起点に、12名の国内外で活躍するアーティストたちがそれぞれの視点で“ウルトラマン”を再解釈。絵画、立体など多彩な表現を通して、没入感のある新たな空間を展開します。また、本展のキービジュアルには、ストリートグラフィティをベースに、透明感あふれる独自の表現で国際的に注目を集めるアーティストVance Yuanの作品を起用しています。

ヒーローと怪獣、光と闇、想像力と未来。

日本発の巨大なイマジネーションは、いま再び、東京・渋谷から世界へ拡張していきます。

✶SHUWATCH with U

会期：7月3日(金)～8月3日(月)11：00～21：00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

会場：PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F)

※営業日時は変更となる場合がございます、渋谷PARCOの営業日時をご確認ください。

入場料：500円(税込)/小学生以下無料

主催：PARCO／キュレーション：NANZUKA／協力：円谷プロダクション／デザイン：YAR

渋谷PARCO 公式サイト :https://shibuya.parco.jp/SHUWATCH with U公式サイト :https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1927

夏はウルサマ！ウルトラヒーローが君を待っている！

今年もサンシャインシティで開催！ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ

✶ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ

・前期/STAGE1 7月18日(土)～8月3日(月）

・後期/STAGE2 8月5日(水)～8月24日(月）

※休業日8月4日(火）

会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールB

ウルトラヒーローズEXPO 公式X :https://x.com/m78expo

(C)円谷プロ