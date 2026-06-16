SUUTA、レンタルをもっと身近にする「SUUTAはじめよう！応援キャンペーン」を開始―新規会員に5,000ポイント付与、出品者には最大1万円分のAmazonギフトカードを進呈

株式会社SUUTASUUTAはじめよう！応援キャンペーン

■キャンペーンについて

カメラやガジェットなどの価格上昇や、所有にとらわれない利用志向の高まりを背景に、「購入前に試したい」「必要な時だけ利用したい」というニーズが拡大しています。

一方で「使わない機材を有効活用したい」「愛用機材は手放さずに収入につなげたい」と考える方も増えています。

本キャンペーンは、レンタルを利用してみたい方だけでなく、所有するモノを活かしてみたい方にも、「借りる」「貸す」の第一歩を後押しするものです。

レンタルプラットフォームを運営する株式会社SUUTA（本社：東京都港区、代表取締役社長 今福洋介）は、2026年6月16日（火）より、レンタル体験を後押しする「SUUTAはじめよう！応援キャンペーン」を実施します。

新規会員登録された方に5,000 SUUTAポイントを付与するほか、期間中は毎月1,000ポイントを追加付与し、レンタルのきっかけづくりを応援します。



また、SUUTA指定の商品を出品し、レンタル成立から返却完了まで達成したユーザーには、最大1万円分のAmazonギフトカードを進呈。レンタル出品初心者にも安心の、保管・発送の代行サービスも提供。レンタル出品も始めやすいキャンペーンを展開します。

■キャンペーンのねらい：「借りたい」「貸してみたい」の最初の一歩を応援

「買う前に試したい」というニーズに応えるだけでなく、「持っているモノを貸してみたい」という新たな選択肢を広げることが本キャンペーンの狙いです。モノを手放すことなく価値を活かし、必要とする人へつなげる体験を、多くの方に届けていきます。



すでに、SUUTAを活用して保有品を出品・貸し出し、収益化につなげている※SUUTAR（スーター）も生まれています。

※SUUTAを活用して保有品を出品・貸し出しているユーザーの呼称です。

■キャンペーン内容

- キャンペーン名：SUUTAはじめよう！応援キャンペーン

- 開始日：2026年6月16日（火）

- １.新規会員登録キャンペーン：登録完了時に5,000 SUUTAポイントを付与。

さらにキャンペーン期間中、毎月1,000ポイントを追加付与

- ２.レンタル出品キャンペーン：対象商品を出品登録し、レンタル成立から返却完了まで達成した方に、最大1万円分のAmazonギフトカードを進呈。

※第一弾キャンペーン期間：2026年6月16日（火）～8月31日（月）を予定

※第一弾対象カテゴリ：カメラ・美容家電・オーディオ/音楽機材・ゲーム機

- キャンペーンページ：

URL：https://www.suuta.com/promotion/lp/campaign/2026/suuta-hajimeyou01/

■レンタルで借りたい方へのキャンペーン特典

新規会員登録すると、登録完了時に5,000 SUUTAポイントを付与いたします。

さらに、期間中は毎月1,000ポイントを追加で付与いたします。



※5,000 SUUTAポイントは、SUUTA内のみで5,000円相当分として使えます。

※新規会員登録ポイントの有効期限は付与日から3か月間です。

※期間中付与される追加ポイントの有効期限は付与日の翌月末までです。

※キャンペーンは変更・早期終了の場合があります。

■商品を出品したい方へのキャンペーン特典

期間中対象商品（カメラ・美容家電・オーディオ/音楽機材・ゲーム機などの指定商品）を出品登録し、レンタル成立から返却完了まで達成された方に、最大1万円分のAmazonギフトカードを進呈いたします。

※キャンペーンは変更・早期終了の場合があります。

※出品指定商品のランクに応じて最大1万円分のAmazonギフトカードを進呈します。

（詳しくはキャンペーンページをご覧ください）

■商品をはじめて出品される方へ、安心のレンタル運用代行サービスも提供予定！

はじめて出品する方でも安心して参加できるよう、出品登録や発送・保管をサポートする「レンタル運用代行サービス」も提供予定です。

商品の出品登録、発送・保管などをSUUTAの担当部門が代行します。

※会員登録時に申込が必要です

■SUUTAが目指す、レンタルがもっと身近な社会

購入前のお試しから、使わない機材の有効活用まで。SUUTAは、「借りる」「貸す」の両方のニーズに寄り添い、レンタルをもっと身近な選択肢にしていきたいと考えています。

「買う前に試したい」「必要な時だけ使いたい」を応援したい

円安や原材料価格の高騰、製造・物流コストの上昇などを背景に、さまざまな製品の価格上昇が続いています。

特にカメラやガジェットなどの高額製品では、「購入前に実際の環境で試したい」「使用頻度の限られる機材は必要な時だけ利用したい」といったニーズが高まっています。

自分に合うかしっかり確かめてから購入したい。良いモノを必要な時だけ賢く使いたい。SUUTAは、そうしたユーザーの皆さまの選択を応援します。

「使わない時は活かしたい」を応援したい

一方で、カメラやレンズ、オーディオ機器など、高額な趣味機材や愛用品を所有されている方も少なくありません。

「手放したくはない。でも使っていない時間は誰かの役に立てられたら。」

そんな想いを持ちながらも、貸し出す機会や仕組みがなく、活用できていないケースもあります。

SUUTAは、眠っているモノや使う機会の少ない機材が新たな価値を生み出す機会を提供し、持ち主の皆さまの「活かしたい」という想いを応援します。

「借りる」「貸す」が当たり前になる社会へ

SUUTAは、「購入する」「所有する」だけではない、「必要な時に借りる」「使わない時に貸す」という新しい選択肢を広げていきます。

モノをより賢く、より有効に活用できる循環を生み出し、誰もが良いモノを気軽に利用できる社会の実現を目指してまいります。

■SUUTAについて

「SUUTA」（R）は、“モノを借りる、貸す”という行動をもっと身近に、もっと自由にするためのシェアリングプラットフォームです。貸し手と借り手の間で、家具・家電・ガジェット・アウトドア用品、業務用品など、幅広いカテゴリの商品を安心・安全にレンタルできます。私たちは、レンタルという選択肢が日常の新しいスタンダードになることを目指しています。

サービスサイト：https://www.suuta.com/

公式コーポレートサイト：https://www.suuta.co.jp/

SUUTA Magazine：https://magazine.suuta.com/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158229/table/10_1_b3b3038b825308895b62454770ea0d38.jpg?v=202606160251 ]

■本リリースに関する報道関係者のお問合せ先

株式会社SUUTA マーケティング部

mail: press1@suuta.co.jp

※「SUUTA」（R）は株式会社SUUTAの登録商標です