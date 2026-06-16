東京・千葉で都城をPR！「キャンプ地都城DAY」開催！

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宮崎県都城市

春季キャンプで都城を訪れる、読売ジャイアンツと千葉ロッテマリーンズの各本拠地球場でスポンサーゲームを開催します。当日は、本市の肉・焼酎などが当たる抽選会や大型ビジョンでのPR映像放映を実施し、全国規模で本市の魅力を発信します。



●東京ドーム「キャンプ地都城DAY」の概要
【読売ジャイアンツvs 中日ドラゴンズ】

➢ 日時　７月19 日（日）　14：00 試合開始


➢ 場所　東京ドーム（東京都文京区）


➢ 実施内容　・場外PRブースで、本市の「肉」や「焼酎」などの特産品が当たる抽選会を開催


　　　　　　 ・場内大型ビジョンで、PR 映像や静止画を掲出




●ZOZOマリンスタジアム「キャンプ地都城DAY」の概要
【千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズ】

➢ 日時　８月９日（日）　17：00 試合開始


➢ 場所　ZOZOマリンスタジアム（千葉県千葉市）


➢ 実施内容　・場外PRブースで、本市の「肉」や「焼酎」などの特産品が当たる抽選会や、都城グル　　　　


　　　　　　　メの販売を実施


　　　　　 ・場内大型ビジョンで、PR映像や静止画を掲出