東京・千葉で都城をPR！「キャンプ地都城DAY」開催！

宮崎県都城市

春季キャンプで都城を訪れる、読売ジャイアンツと千葉ロッテマリーンズの各本拠地球場でスポンサーゲームを開催します。当日は、本市の肉・焼酎などが当たる抽選会や大型ビジョンでのPR映像放映を実施し、全国規模で本市の魅力を発信します。

●東京ドーム「キャンプ地都城DAY」の概要【読売ジャイアンツvs 中日ドラゴンズ】

➢ 日時 ７月19 日（日） 14：00 試合開始

➢ 場所 東京ドーム（東京都文京区）

➢ 実施内容 ・場外PRブースで、本市の「肉」や「焼酎」などの特産品が当たる抽選会を開催

・場内大型ビジョンで、PR 映像や静止画を掲出

●ZOZOマリンスタジアム「キャンプ地都城DAY」の概要【千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズ】

➢ 日時 ８月９日（日） 17：00 試合開始

➢ 場所 ZOZOマリンスタジアム（千葉県千葉市）

➢ 実施内容 ・場外PRブースで、本市の「肉」や「焼酎」などの特産品が当たる抽選会や、都城グル

メの販売を実施

・場内大型ビジョンで、PR映像や静止画を掲出