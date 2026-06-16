東京・千葉で都城をPR！「キャンプ地都城DAY」開催！
宮崎県都城市
●東京ドーム「キャンプ地都城DAY」の概要
【読売ジャイアンツvs 中日ドラゴンズ】
●ZOZOマリンスタジアム「キャンプ地都城DAY」の概要
【千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズ】
春季キャンプで都城を訪れる、読売ジャイアンツと千葉ロッテマリーンズの各本拠地球場でスポンサーゲームを開催します。当日は、本市の肉・焼酎などが当たる抽選会や大型ビジョンでのPR映像放映を実施し、全国規模で本市の魅力を発信します。
●東京ドーム「キャンプ地都城DAY」の概要
【読売ジャイアンツvs 中日ドラゴンズ】
➢ 日時 ７月19 日（日） 14：00 試合開始
➢ 場所 東京ドーム（東京都文京区）
➢ 実施内容 ・場外PRブースで、本市の「肉」や「焼酎」などの特産品が当たる抽選会を開催
・場内大型ビジョンで、PR 映像や静止画を掲出
●ZOZOマリンスタジアム「キャンプ地都城DAY」の概要
【千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズ】
➢ 日時 ８月９日（日） 17：00 試合開始
➢ 場所 ZOZOマリンスタジアム（千葉県千葉市）
➢ 実施内容 ・場外PRブースで、本市の「肉」や「焼酎」などの特産品が当たる抽選会や、都城グル
メの販売を実施
・場内大型ビジョンで、PR映像や静止画を掲出