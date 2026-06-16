ヤマハ株式会社

株式会社ヤマハミュージックジャパン（神奈川県横浜市）は、NEXO（ネキソ）ブランドの新製品として、超コンパクトな筐体に4チャンネルアンプとプロセッシング機能を備えた商業空間や企業のオフィス内設備向けのパワードデジタルTDコントローラー『nanoNXAMP4』および『nanoNXAMP4-D』を2026年6月下旬に発売します。

NEXO パワードデジタルTDコントローラー『nanoNXAMP4』※『nanoNXAMP4-D』の外観も同一

今回発売する『nanoNXAMP4』『nanoNXAMP4-D』は、ハーフラック幅・1Uのコンパクトな筐体に4チャンネルアンプとプロセッシング機能、ネットワーク接続機能を搭載した、商業空間や企業設備向けのパワードデジタルTDコントローラーです。NEXOのポイントソーススピーカー「IDシリーズ」「ePSシリーズ」と組み合わせて、設置スペースとコストの両面で優れたパフォーマンスを発揮するハイクオリティな音響システムを構築できます。低歪かつ高い信頼性を持つクラスDアンプにより250W×4の出力を備えたほか、プロセッシングにはFIRフィルターを採用し、正確なシステムEQとリニアフェイズ互換を実現しています。さらに、オプションの壁面取り付け用PoEコントローラーを使うと、音源の選択や音量調整も可能です。加えて、セットアップやリモートコントロールは、ネットワーク経由でアクセス可能なブラウザベースのGUIにより、多様なパラメーターを直感的に操作できます。

『nanoNXAMP4-D』は『nanoNXAMP4』と同じ基本仕様のオーディオネットワーク規格「Dante」対応モデルです。

オプション品

主な特長

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1145_1_63d3969cf6db4360e147920dc74ed619.jpg?v=202606160251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1145_2_7411b474111891c9402613fac0221e24.jpg?v=202606160251 ]1．NEXO上位モデルゆずりの音質

ハーフサイズ幅・1Uのコンパクトな筐体に多彩な機能を搭載しながらも、低歪かつ高い信頼性を持つクラスDアンプにより250W×4の出力を実現。上位モデル「NXAMPMK2」と同様の定評ある音質と特性を提供します。また、プロセッシングにはFIRフィルターを採用し、正確なシステムEQとリニアフェイズ互換を実現しました。NEXOのスピーカー「IDシリーズ」および「ePSシリーズ」と組み合わせることで、厳選された専用プリセットも利用可能です。

『nanoNXAMP4』（左）と上位モデル「NXAMPMK2」（右2．優れた柔軟性と高い拡張性

4系統のバランス／アンバランス対応アナログ入力を装備し、ミキサーレスで複数の入力を扱うシステムを簡単に構築できます。バランス入力はダイナミックマイクやプロ仕様のミキサーに対応し、アンバランス入力はBluetooth(R)レシーバー、オーディオ機器、PCオーディオ出力などの接続に最適です。また、マイク使用時にBGMを自動的に下げるダッキング機能とプライオリティ機能を搭載しています。リアパネルにはSPDIF入出力を装備しており、デジタル入力として使用できるほか、複数台のnanoNXAMP4間でステレオ信号を簡単に共有可能です。例えば、最初のnanoNXAMP4-D（Dante対応バージョン）を入力マトリクスとして各音源に接続し、SPDIF In/Outでデイジーチェーン接続することで、フルデジタルのステレオミックスを複数台の『nanoNXAMP4』で共有できる、完全なデジタルチェーンを維持できます。さらに、GPIOポートによりアナログボリュームコントロールや12Vトリガー入出力などの外部機器連携も可能です。加えて、ネットワーク対応NEXO パワードTDコントローラー向けのリモートコントロール／モニタリングツール「NeMo」、および業界標準のサードパーティ製リモートコントロールプロトコルに対応しています。

3．専用ソフト不要でPCやスマートフォンから簡単操作

内蔵ミキサーとマトリクス機能により、小規模設備におけるシステム構築コストをさらに削減することが可能です。セットアップやリモートコントロールは、EthernetまたはWi-Fi経由でアクセス可能な埋め込みWebページ（ブラウザベースのGUI）によって簡単に実行可能です。また入力、エリア管理、出力ルーティング、NEXOスピーカープロセッシングプリセット、ディレイ、システム情報など、幅広いパラメーターを直感的に操作できます。さらに、オプションの壁面設置型リモートコントローラーを使うことで、音源の選択や音量調整も可能です。

4．省スペース設計＆省エネルギー設計

ハーフラック幅・1Uのコンパクト設計により高いチャンネル効率を実現しています。内蔵DSPは4入力／4出力アーキテクチャを備え、オプションでDante接続にも対応。外部プロセッサーを必要とせず、従来のNEXOアンプソリューションと比べて大幅な省スペース化を可能にするとともに、コスト削減と配線簡略化も実現します。

詳細はNEXOホームページをご覧ください。

https://www.nexo-sa.com/systems/nanonxamp4/?lang=ja

ヤマハ 企業情報サイト/ニュースリリース

https://www.yamaha.com/ja/news_release/





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