TKP、SHONIN PARKが1周年を記念した感謝祭を開催決定！「SHONIN PARK 1st Anniversary Fes!」ライブ・グルメ・体験コンテンツが集結する特別イベント

株式会社TKP

株式会社TKP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）が運営する大分県別府市の複合型リゾート施設「SHONIN PARK」は、開業1周年を記念し、2026年7月1日から31日まで、「SHONIN PARK 1st Anniversary Fes!～1年目のありがとうを込めて『もっと愛される場所』へ～」を開催します。

SHONIN PARKは2025年7月の開業以来、多くのお客様や地域の皆さまに支えられ、このたび開業1周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝を込めて、7月1日から31日までの1か月間、「SHONIN PARK 1st Anniversary Fes! ～1年目のありがとうを込めて『もっと愛される場所』へ～」を開催します。

メインイベントとなる7月18日から20日の3日間には、「SHONIN PARK観光大使コンテスト」の最終選考会やライブパフォーマンスを開催。あわせて、縁日や手持ち花火大会、水遊びイベントなどご家族やご友人同士で楽しめる参加型コンテンツも実施します。また、7月1日から31日までの期間中は、ビアガーデンやお楽しみ抽選会を開催するほか、「2025 JAPAN CAKE SHOW TOKYO」金賞受賞パティシエによるオリジナルスイーツの限定販売も行い、1周年を盛り上げます。

TKPはSHONIN PARKを通じて別府の新たな魅力や楽しみ方を発信するとともに、お客様や地域の皆さまとのつながりを深め、「もっと愛される場所」を目指して今後も地域活性化に寄与する取り組みを推進してまいります。

イベント詳細 ：https://www.shoninpark.jp/news/p1782/(https://www.shoninpark.jp/news/p1782/)

〈イベント詳細〉

■SHONIN PARK観光大使2026 コンテスト

SHONIN PARKや別府の魅力を発信するアンバサダーを選出する「SHONIN PARK観光大使2026」の最終選考会を開催します。事前審査を通過したファイナリスト5名が最終選考に臨み、その中から「SHONIN PARK観光大使2026」を選出・任命します。観光大使は今後、イベント出演やSNSなどを通じて、SHONIN PARKおよび別府の魅力を発信していただきます。

日時：2026年7月18日（土） 16:00～17:00

会場：特設ステージ

■ライブパフォーマンス

メインイベントとして、3日間にわたりステージイベントを開催します。地元で活躍するアーティストやパフォーマーが集結し、歌やダンス、ライブ演奏など多彩なパフォーマンスをお届けします。期間中は約30組が出演予定です。

［荒 凛音］

童謡こどもの歌コンクール3年連続銀賞受賞、瀧廉太郎記念コンクール高校声楽部門第1位。

瀧廉太郎府内追悼祭での歌唱、スーパーフォーミュラ2026（カーレース）の九州大会にて国歌独唱を務める。

ミュージカル女優を目標に掲げ、県内外のイベント、企業CM、舞台出演など幅広く活動中。

［Liala］

大分市生まれの中学1年生。

幼少期から歌うことや表現することが大好きで、姉の背中を追いながら歌手を志す。

第36回童謡こどもの歌コンクール ファミリー部門銀賞、第41回瀧廉太郎記念コンクール声楽部門第1位を受賞。第28回大分県民芸術文化祭開幕行事 キッズシアターPROJECT 2026 『ボクの地球(エルダ)を探して～ピーター冒険記』への出演を控えるなど、歌や舞台を通じて活動の幅を広げている。

［Chit Chat］

2025年9月16日にデビューしたアイドルグループ。

ダンスナンバーからロックまでジャンルにとらわれない幅広いサウンドと、アクロバットやラップを取り入れたステージパフォーマンスが魅力。

2026年10月には1周年ライブを控え、福岡を中心に精力的に活動中。

［IXAØN］

2024年7月に開催された地上波テレビ番組連動型オーディションで、全国から選抜された6名が候補生として活動を開始。ワンマンライブを経て、IXAØNを結成した。

J-POPとK-POPを融合した多言語スタイルが特徴。

「福岡から全国、そして世界へ」をテーマに掲げ、2026年12月開催予定のZeppワンマンライブに向けて活動している。

◇ライブパフォーマンス タイムテーブル

■縁日

スーパーボールすくい、射的、輪投げなど、夏祭りならではの遊びが勢ぞろい。思わず夢中になる縁日体験をお楽しみいただけます。

開催日：2026年7月18日（土）～20日（月・祝） 11:00～17:00

開催場所：特設ブース

内容：スーパーボールすくい、射的、輪投げ、型抜き、魚釣り ※内容は変更となる場合があります。

■手持ち花火大会

夏の風物詩である花火を楽しめる参加型イベントです。ご家族やご友人とともに、夏の思い出づくりをお楽しみください。

開催日：2026年7月18日（土）～20日（月・祝） 19:00～21:00

開催場所：特設ブース

■水遊びイベント

夏の暑さを吹き飛ばす水遊びイベントを開催します。水鉄砲で相手のポイを狙い合う「ウォーターシューティングゲーム」を実施し、涼しく爽快なひとときをお過ごしいただけます。

開催日：2026年7月20日（月・祝）14:00～16:00

開催場所：メイン芝生広場

■パティシエ吉元俊介のオリジナルスイーツ販売

「2025 JAPAN CAKE SHOW TOKYO」グラン・ガトー部門で金賞を受賞した、TKP所属のパティシエ吉元俊介監修による期間限定のスイーツ企画を実施します。

Grill Takkaでは、同コンテスト受賞作品をモチーフにした限定スイーツを提供。出来たてならではの味わいを、その場でお楽しみいただけます。また、SHONIN PARK SHOPでは、吉元監修のオリジナルパウンドケーキとクッキー缶を数量限定で販売します。

〇Grill Takka

開催日：2026年7月18日（土）～20日（月・祝）

内容：限定スイーツ（1種）

※各日30食限定

〇SHONIN PARK SHOP/SHONIN PARK CAFE

第1弾

販売日：2026年7月1日（水）～14日（火）

内容：オリジナルパウンドケーキ販売

第2弾

販売日：2026年7月15日（水）～31日（金）

内容：オリジナルクッキー缶販売

吉元俊介

［受賞歴］

●2015年

福岡県洋菓子技術コンテスト

グランガトー部門 優秀賞

●2017年

福岡県洋菓子技術コンテスト

グランガトー部門 優秀賞

●2025年

千葉県洋菓子作品コンテスト

グランガトー部門 金賞

千葉県洋菓子作品コンテスト

グランガトー部門 そごう店長賞

2025 JAPAN CAKE SHOW TOKYO

グラン・ガトー部門 金賞

■ビアガーデン

開放的なロケーションで楽しめるビアガーデンを開催します。生ビールや各種ドリンクに加え、ホルモン焼き、焼きそば、たこ焼き、焼き鳥、焼きとうもろこし、いか焼きなど、夏祭り気分を味わえる屋台グルメも登場。ご家族やご友人とともに、夏のひとときをお楽しみいただけます。

開催日：2026年7月の土・日・祝日 15:00～22:00（L.O.21:00） ※雨天中止

会場：ショップテナントエリア

内容：ビアガーデン、屋台グルメ販売

■お楽しみ抽選会

期間中、SHONIN PARK内の店舗・施設にて1会計1,000円以上のお買い物で抽選券1枚をプレゼントいたします。抽選券を集めてご参加いただく抽選会では、ISHINOYA 別府 ペア宿泊券や、Grill Takka 1 万円券など、豪華賞品をご用意しております。

開催日：2026年7月1日（水）～31日（金）

※抽選券をご持参の上、抽選会場へお越しください

［抽選会賞品］

・ISHINOYA 別府 ペア宿泊券…3名様

・Grill Takka 1 万円券…6名様

・Sand SPA 無料券（2 回分）…24名様

・Grill Takka ランチご優待券…48名様

・Sand SPA 半額割引券…20名様

・TKP レストラン ランチ半額券…50名様

・参加賞…なくなり次第終了

ISHINOYA 別府

このほかにも、開業1周年を記念したさまざまな企画をご用意しています。最新情報や各イベントの詳細については特設ページにて順次公開いたします。

イベント詳細 ：https://www.shoninpark.jp/news/p1782/(https://www.shoninpark.jp/news/p1782/)

【開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/535_1_664b85dcf3a994b0385464adf1a54229.jpg?v=202606160251 ]

■SHONIN PARKについて

SHONIN PARKは、宿泊・温浴・飲食・公園空間が一体となった複合型リゾート施設です。公園の再生と観光価値の向上を図るとともに、地域住民が集う空間を創出。別府市の新たなランドマークとして、訪れる人々に特別な体験や発見を提供します。

【SHONIN PARK施設概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/535_2_e2e5619b49b355261fa924c65c8d539c.jpg?v=202606160251 ]

【株式会社TKP 会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/535_3_a85756494ca24fbe7699d8491268f60f.jpg?v=202606160251 ]

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