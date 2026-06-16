【福岡県大牟田市】ともだちや絵本美術館　企画展「うしがきた～高畠純原画展～」を開催中！

筑後地区観光協議会

八ちゃん堂大牟田市動物園内にある大牟田市ともだちや絵本美術館に、内田麟太郎さんが詩を、高畠純さんが絵を描かれた絵本『うし』の原画が仲間入りしました。

それを記念し、高畠純さんの原画を展示中。

また、令和8年6月21日（日）には、「ワークショップ～どうぶつえんをつくろう～」と「のんびりトーク～だから絵本は面白い～」を開催、サイン会も行います。

たくさんのご参加をお待ちしています！

原画展概要

○日程

令和8年4月24日（金）～7月5日（日）

○絵本原画

『うし』

詩：内田麟太郎 絵：高畠純 出版社：アリス館

『そうなのよ』

文：内田麟太郎 絵：高畠純 出版社：絵本館

『ワニぼうのこいのぼり』

文：内田麟太郎 絵：高畠純 出版社：文溪堂

イベント概要

○日程

令和8年6月21日（日）

○時間

１.ワークショップ～どうぶつえんをつくろう～/10:30～12:00

２.のんびりトーク～だから絵本は面白い～/14:00～15:30

○定員

１.20名 （対象 5歳以上）

※事前申込が必要

２.なし

※事前申込は不要、参加費無料

※お申し込みは、美術館カウンターまたはお電話でお申し込みください。

電話番号 0944-32-8050

※別途、動物園の入園料（大人500円、小人100円）が必要です。

【問い合わせ】

大牟田市ともだちや絵本美術館

TEL:0944-32-8050

【発信】

筑後地区観光協議会（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137 FAX:0942-30-9707