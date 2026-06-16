地域の価値を持たない素材をアップサイクルしたサステナブルジン “YORI” 世界最大規模の酒類品評会で「SFWSC 2026」で2年連続 最高金賞を受賞！

株式会社Connec.t

株式会社Connec.t（本社:東京都渋谷区、代表取締役:小口潤、以下「当社」）、並びに日本中の地域素材を活用した社会課題解決型サステナブルジン”YORI”を開発するプロジェクトチーム「NO NAME DISTILLERY（ノーネーム ディスティラリー）」は、世界三大酒類コンテストのひとつであり、世界最大級の蒸留酒品評会である「San Francisco World Spirits Competition（サンフランシスコ・ワールドスピリッツ・コンペティション、以下SFWSC）」2026年度大会において、「OSAKIKAMIJIMA YORI」が96点という極めて高い評価を獲得し、2年連続となる最高金賞「Double Gold（ダブルゴールド）」を受賞したことをお知らせいたします。

◆ San Francisco World Spirits Competition（SFWSC）とは

SFWSCは、世界三大酒類コンペティションの一つと称される、世界有数のスピリッツ品評会です2000年に創設され、毎年米国サンフランシスコで開催。審査は、厳格な基準のもと、「最高金賞（ダブルゴールド）」「金賞（ゴールド）」「銀賞（シルバー）」「銅賞（ブロンズ）」が選出されます。中でも「最高金賞（ダブルゴールド）」は、全審査員が満場一致で金賞評価を付けた場合にのみ授与される、非常に栄誉ある賞とされています。

2年連続の『Double Gold』をいただけたことを心から誇りに思います。

YORIは今まで6つの地域の価値を持たない素材を見出し、新しい価値をジンという形で紡いできました。今年も世界のトップクラスが集まる場でYORIが紹介され、大崎上島という名前が呼ばれることを大変嬉しく思います。

今後も僕たちは日本各地に眠る素材を掘り起こし、新しい価値を乗せて、日本から世界に取組を発信することで地域経済の循環を作り続けます。

生産に関わっていただいた全ての皆様、そして応援してくださるファンの皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げます。

NO NAME DISTILLERY主宰 小口 潤

◆ 国内外の品評会で高い評価を獲得。社会課題解決型サステナブルジン “YORI”

YORI は「地域のおいしさに、新しい息吹を。」というコンセプトから生まれた、国産サステナブルジンブランドです。地域のフードロスに繋がる果物や野菜をボタニカルとして選定し、新しい形でアップサイクルしています。蒸留は静岡県沼津市の沼津蒸留所（運営：株式会社FLAVOUR）と協力し実施しています。

◆ ローカルとサステナブルをテーマとした飲食店「COYORI」 の運営

COYORI（コヨリ）は、国産クラフトジン70種・焼酎30種を揃えたカフェバー。味の違いがひと目で分かるジンリストや飲み比べセットも充実し、初心者からジンラバーまで楽しめます。

名 称：COYORI（コヨリ）

所在地：東京都渋谷区広尾5丁目14－4 広尾SKビル2F

※東京メトロ日比谷線広尾駅より徒歩1分、広尾散歩通り商店街内

◆ 社会課題解決型サステナブルジンを開発・製造するプロジェクトチーム "NO NAME DISTILLERY"

"NO NAME DISTILLERY"は、地域の生産者の方と消費者を繋ぐことを使命として活動しています。日本語に訳すと「名無しの蒸留所」という意味ですが、その名の通り蒸留所を持たずに幅広い地域と連携しながらサステナブルジンを作っています。

◆ "NO NAME DISTILLERY"の運営会社 株式会社Connec.t

"NO NAME DISTILLERY"の運営会社である株式会社Connec.tは、「地域経営でふるさとを作る、増やす」を掲げた地方創生支援会社です。地域の持続可能性を高めるために、地域と企業と生活者を繋ぎ、地域経済の再生を目指す事業に取り組んでいます。

＜株式会社Connec.t 代表取締役 小口 潤（おぐち じゅん）＞

関連サイト

●YORI ブランドサイト：https://yori-gin.com/

● NO NAME DISTILLERY：https://nonamedistillery.jp

● YORIインスタグラム：

https://www.instagram.com/yori_gin_japan/

● COYORI インスタグラム：

https://www.instagram.com/coyori_hiroo/

本件のお問い合わせ

● 株式会社Connec.t 代表取締役

NO NAME DISTILLERY主宰 小口 潤

jun.oguchi@connec-t.jp / 090-4461-7768

● NO NAME DISTILLERY 広報 瀧澤 佳那

takizawa@cplatz.co.jp / 090-5978-4353