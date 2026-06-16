【宮崎×岩手】アパレル会社ワゴン、創業100年の老舗・京屋染物店と生産連携を開始。ローカル×ローカルで支える日本のものづくり

株式会社ワゴン

「日本製を未来に残したい」という想いのもと、宮崎県宮崎市で自社縫製工場を運営する株式会社ワゴン（宮崎県宮崎市、代表取締役：錦田雅哉、以下「ワゴン」）は、創業100年を超える老舗染物店・株式会社京屋染物店（岩手県一関市、代表取締役：蜂谷悠介、以下「京屋染物店」）が展開する自社ブランド製品の縫製を受注し、地域を越えたものづくりの協業を開始いたしました。

2023年6月の工場操業から4年目を迎えるワゴンは、これまで「小ロット・多品種・高品質」の製造実績を積み重ねてきました。二社はその背景に「自社工場を持ちながら、自社ブランドも展開している」という共通点を持ち、衣服の設計思想や日々の暮らしに対する価値観に深く共感したことから実現しました。ワゴンでは今回の協業を契機に、国内のものづくりを支える縫製パートナーとして、全国のブランドからのOEM製造受託も本格化させていく方針です。

【背景】確かな技術から始まる、3つの共鳴点で深いパートナーシップへ

京屋染物店が自社ブランドの生産量増加に伴い外部工場への委託を検討する中で、ワゴンの公式サイトを通して接点が生まれました。現在では以下の3つの要素において、地域を越えたパートナーシップが生まれています。

・技術の信頼：「巻き縫い」がもたらす、永く着られる耐久性と風合い

伝統的な衣服の構造に不可欠な、強度と風合いを生む「巻き縫い」。ワゴンはジーンズ等に用いられる「3本針二重環縫い」などの環境を整えており、裏面の美しい縫い代処理と肌あたりの良さを両立する丁寧な手仕事が、確かな信頼の足がかりとなりました。

・ものづくりの共感：「作り手」としての共通の歩みと設計思想

両社は共に、自社工場を運営しながら自社ブランドを育てる全国的にも珍しい共通点を持っています。宮崎の自然や東北の暮らしを背景に「フィールドと街の境界を設けない」という、日常に地続きのアクティビティを大切にする設計思想が根底で一致し、協業を通じてさらに理解を深めています。

・志のシンパシー：地方からの発信

岩手の一関、宮崎の青島というローカルに深く根を張る両社には、「住む土地やフィールドを深く知り、そこから生まれる価値を地域から発信していく」という未来への挑戦の姿勢が共通しています。この地域に根ざしたものづくりへの共感が、これからの歩みの大きな原動力となっています。

【特徴】製品タグに「縫製：岩手県／宮崎県」。京屋染物店の顧客に対する真摯な姿勢に賛同

左／伝統的な染めのワンシーン（京屋染物店）右／3本針二重環縫いミシン（WAGON青島縫製工場）

ワゴンが縫製を担当した製品には、京屋染物店が大切にしている「ものづくりの背景の透明化」という方針に基づき、製品タグの縫製欄に「宮崎県」と明記されています。

京屋染物店が「どこで作ったか」を明らかにすることは、製品を手に取るお客様への誠実さの証です。信頼できるパートナーとしてプロセスを公開し合いながら、土地の風土から生まれた衣服の文化や物語をより広く届けていく。そうした京屋染物店の方針にワゴンも深く賛同し、宮崎の地で一本一本の糸に想いを込めて、確かな縫製技術でそのバトンをつないでいます。

【展望】地域に根ざしつつ、地域を超えた連携で日本のものづくりを未来へつなぐ

素材、縫製、染色の場所を明記する縁日の製品タグ

ワゴンは、宮崎市青島の「海まで徒歩3分」という環境で衣服の生産に取り組んでいます。今後も日本の縫製業の未来と、持続可能な地域社会の実現に向けて挑戦を続けていきます。

今回の京屋染物店との連携を大切な一歩として、ワゴンは今後も地域の距離や場所に縛られず、根底の価値観でつながれる企業との連携をさらに追求してまいります。

⚫︎アパレルOEM・縫製受託に関するお問い合わせ

株式会社ワゴンでは、自社工場の設備（3本針二重環縫いミシン等）を活かした、小ロット・高品質なアパレル生産・OEMを承っております。「こだわりを形にしたい」「技術力のある国内工場を探している」というブランド様・企業様は、お気軽にお問い合わせください。

WAGON青島縫製工場／OEMお問合せ :https://wagonoffice.co.jp/pages/our-factory青島縫製工場での製作の様子縫製工場は、海沿いに立つホテルの付帯施設内にある■株式会社京屋染物店について

大正7（1918）年、岩手県一関市に創業。デザインから染色、縫製までを自社一貫生産できる全国でも数少ない老舗染工場です。長年、祭りや伝統芸能の衣装制作を通じて日本の和の文化を支え続けてきました。近年は、東北に根づく昔ながらの仕事着や野良着の知恵をもとに、現代の暮らしに馴染むかたちへ仕立て直した日常着を提案するブランド「縁日（えんにち）」を展開。使うほどに愛着が深まるものづくりを通じて、日本文化の継承と新たな可能性の創出に挑み続けています。

「縁日」店舗外観「縁日」商品イメージ

・社名：株式会社京屋染物店

・代表取締役：蜂谷悠介

・所在地：岩手県一関市大手町7-28

・事業内容：染色、デザイン、縫製、自社ブランド「縁日」の運営等

・公式サイト▶︎https://kyo-ya.net/

・公式Instagram▶︎https://www.instagram.com/ennichi_iwate/

■株式会社ワゴン 会社概要

1993年にインポートショップ「WAGON」としてスタート。セレクトショップ時代を経て、30周年を迎えた2023年に自社縫製工場を開設。オリジナルブランド「WAGON」「Short pants every day」の生産を内製化しました。創業33年の現在、宮崎市若草通でアウトドアカジュアルのセレクトショップを営業しながら、自社ブランドの強化、OEM受注製造にも取り組んでいます。

青島縫製工場を動かすスタッフたち縫製職人が縫い上げるオリジナルアウトドアブランド「WAGON」

・社名：株式会社ワゴン

・代表取締役：錦田 雅哉

・所在地：

本社：宮崎県宮崎市橘通東3-6-34クロノビル1F

TEL.0985-20-4040

青島縫製工場：宮崎県宮崎市青島1-16-1ANAホリデイ・インリゾート宮崎内

・事業内容：アウトドアカジュアルウェアの製造販売、自社ブランドの展開、OEM受託

・公式サイト：https://wagonoffice.co.jp/

https://shortpantseveryday.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/wagon_miyazaki/

https://www.instagram.com/shortpantseveryday/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ワゴン担当：錦田

TEL：080-3901-1968

Email：info@wagonoffice.co.jp