ダイワボウ情報システム、Nutanixの最上位ディストリビューター「Champion」に認定

ダイワボウ情報システム株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社 (本社：大阪市北区/東京都港区、代表取締役社長：松本 裕之、以下DIS)は、Nutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO：Rajiv Ramaswami、以下「Nutanix」）の「Elevate Partner Program for Distributors」において、国内ディストリビューターにおける最上位クラスのパートナー認定を受けたことをお知らせします。

近年、企業のIT基盤を取り巻く環境は大きく変化しています。

仮想化基盤の更新、運用人材の不足、ランサムウェア対策、クラウド活用、AI・データ活用への備えなど、企業はこれまで以上に柔軟で、運用しやすく、長期的に使い続けられるIT基盤を求めています。

Nutanix Cloud Platformは、仮想化、ストレージ、運用管理を統合したクラウドプラットフォームとして、従来の複雑なITインフラをシンプルにし、少人数でも運用しやすい基盤づくりを支援します。

DISは、全国の販売パートナー様との強固なネットワークを活かし、Nutanixソリューションの提案、構成支援、技術支援、販売支援を通じて、多くのお客様のIT基盤刷新を支援してきました。

今回の最上位ディストリビューター認定は、これまでの販売実績、パートナー支援体制、技術支援力、ならびにNutanixビジネス拡大への継続的な取り組みが評価されたものです。

今後DISは、Nutanixとの連携をさらに強化し、全国の販売パートナー様に向けて、セミナー、ハンズオン、案件支援、構成支援、技術情報の提供などをより一層充実させてまいります。

ニュータニックス・ジャパン合同会社 専務執行役員 Head of Sales 浜川 健太郎氏は次のように述べています。

「ダイワボウ情報システム様には、全国規模の販売ネットワークと高いパートナー支援力を活かし、Nutanixビジネスの拡大に大きく貢献いただいています。

このたび、最上位ディストリビューターとして認定させていただけることを大変嬉しく思います。

企業IT基盤の見直しが加速する中、ハイブリッド/マルチクラウドへの対応や、Private AIの活用を見据えたNutanix Cloud Platformへの期待はますます高まっています。

今後もダイワボウ情報システム様と連携し、より多くのお客様に、シンプルで柔軟なIT基盤の価値をお届けしてまいります。」

ダイワボウ情報システム株式会社 常務取締役 代継 勝巳は、次のように述べています。

「DISは、全国の販売パートナー様とともに、お客様のIT基盤課題の解決に取り組んでまいりました。

今回、Nutanixの最上位ディストリビューターとして認定されたことは、これまでの取り組みを評価いただいた結果であり、大変光栄に思います。

IT人材不足、運用負荷の増大、仮想化基盤の見直しといった課題が広がる中、これからのITインフラには、プライベートAIやデータ活用を視野に入れた「将来性」が不可欠です。Nutanix Cloud Platformは、お客様のIT基盤をよりシンプルに、そしてAI活用も見据え、より使い続けやすくする有力な選択肢です。

今後もDISは、Nutanixおよび販売パートナー様との連携をさらに深め、単なる課題解決にとどまらない、お客様の次の10年を見据えたお客様の次世代IT基盤づくりを支援してまいります。」

■Nutanixについて

Nutanixは、企業のアプリケーションとデータを、オンプレミス、クラウド、エッジなどさまざまな環境でシンプルに運用するためのクラウドプラットフォームを提供しています。

Nutanix Cloud Platformは、仮想化、ストレージ、ネットワーク、運用管理を統合し、企業のハイブリッド・マルチクラウド活用を支援します。

URL： https://www.nutanix.com/ja



■ダイワボウ情報システム株式会社について

DISはIT流通を支える国内最大級のディストリビューターとして、国内外約1,500社に及ぶメーカー・サプライヤーから仕入れたIT関連商品を、国内約19,000社の販売パートナー様を通じて、全国各地のエンドユーザー様へお届けしております。全国112の営業拠点による地域に密着した営業体制を構築し、「顔の見えるディストリビューター」としてお客様の多様なご要望にお応えすることができます。

URL： https://www.pc-daiwabo.co.jp(https://www.pc-daiwabo.co.jp/)



【本件に関するお問い合わせ先】

ダイワボウ情報システム株式会社

DISサーバー仮想化相談窓口

dis-virsv@pc-daiwabo.co.jp

【報道関連のお問い合わせ先】

ダイワボウ情報システム株式会社

コーポレートブランディング課 谷岡

E-mail：dis_web@pc-daiwabo.co.jp