FFGの金融サービス「vary」のサービス拡充　バリーカードのポイントアップ対象店拡大

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、傘下の株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行、株式会社十八親和銀行にて提供している「vary※」について、お客さまに“お得”と“便利”という価値をより一層実感いただけるよう、サービス内容を拡充いたします。

2026年4月15日にリリースしたサービス拡充に続き、2026年6月16日（火）より、バリーカードのポイントアップ対象店を新たに4ブランド追加いたします。

FFGは、サービス拡充を通じてお客さまの顧客体験の向上を図るとともに、今後も地域の皆さまがよりゆたかになることを目指してまいります。

※「vary」は全4コースの会員制「バリープログラム」と、ポイントアップ対象店でご利用いただくことで最大20%のポイント還元を受けられるクレジットカード「バリーカード」を組み合わせたサービスです。FFGでは2026年1月19日（月）にサービスを提供開始しております。

新規追加するポイントアップ対象店

2026年6月16日（火）より、西日本新聞me（デジタル版【アプリ決済を除く】）・チャージスポット（公式アプリのみ）・西日本鉄道（西鉄電車に限る【天神大牟田線および貝塚線のみ】）・福岡北九州高速道路公社（福岡都市高速／北九州都市高速）の4ブランドを追加いたします。九州のお客さまにとって身近なブランドを揃えることで、毎日の暮らしのさまざまなシーンで、バリーカードの「お得さ」や「使いやすさ」をより身近に感じていただけます。

<ご留意事項>

- 対象店（最大15%ポイント還元）:チャージスポット（公式アプリのみ）- 対象店PLUS （最大20%ポイント還元）：西日本新聞me（デジタル版【アプリ決済を除く】、西日本鉄道（西鉄電車に限る【天神大牟田線および貝塚線のみ】）、福岡北九州高速道路公社（福岡都市高速／北九州都市高速）

※西日本新聞は、西日本新聞me（デジタル版【アプリ決済を除く】）の全てのコースが対象となります。宅配の新聞における決済利用分はバリープログラム

特典の対象外となります。また、アプリからのお申込みの場合で、App Store、Google Playでの決済の場合はバリープログラム特典の対象外となります。

※西日本鉄道は、西鉄電車（天神大牟田線および貝塚線）に限りバリープログラム特典の対象となります（西鉄バスは対象外です）。

※西日本鉄道は、タッチ決済乗車(改札口におけるタッチ決済)のみ対象となります。定期券や企画乗車券購入等における決済ご利用分はバリープログラム特典

の対象外となります。

※福岡北九州高速道路公社（都市高速）では、福岡都市高速道路および北九州都市高速道路におけるETC無線走行、または一般車線においてETCカードを

手渡し決済された場合がバリープログラム特典の対象となります。九州自動車道との接続料金所のみ利用可能なクレジットカードによる決済（ETCカード

以外での支払い）はバリープログラム特典の対象外となります。

※「CHARGESPOT（チャージスポット）」は、CHARGESPOT公式アプリでのご利用分が、バリープログラム特典の対象となります。

※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。

※Google Play は、Google LLC の商標です。

バリーカードのポイントアップ対象店ページ

- 福岡銀行 ：https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/vary/merchants/- 熊本銀行 ：https://www.kumamotobank.co.jp/personal/service/vary/merchants/- 十八親和銀行 ：https://www.18shinwabank.co.jp/personal/service/vary/merchants/

株式会社ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は、2007年設立の、九州全域にネットワークを構築する広域展開型の地域金融グループです。九州を地盤にそれぞれ長い歴史を持つ福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行とデジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

■会社名 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■本社所在地：〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

■代表者 ：取締役社長 五島 久