【SNS騒然のドバイチョコが“大福”に！？】高級「羽二重餅」×トレンド最前線のザクザク食感。新感覚の和洋折衷スイーツ『モチリッシュ（Mochiriche）』が健康茶通販「ふくちゃ」から新発売！

株式会社リーフエッジ

【新感覚・和洋スイーツ】SNSで話題の「ショコリッシュ」から待望の新作！

お茶の美味しさを引き立てるスイーツを追求する、株式会社リーフエッジ（本社：岡山県岡山市）が運営する「健康茶通販×ふくちゃ」(楽天市場店・Yahoo!ショッピング店・TikTok shop店など)は、SNSで話題の生チョコトリュフ「ショコリッシュ」に続く待望の新作を発表いたします。 世界中で大ブームを巻き起こしている“ドバイチョコ”の要素を取り入れた「プレミアム・ドバイチョコ味」と、温めるととろける「リッチチョコ味」の2種類を、高級和菓子素材の求肥で包んだ新感覚チョコ大福『モチリッシュ（Mochiriche）』として、2026年6月3日より販売開始いたしました。

■ 発売わずか2週間で1,500セットが即完売！

販売開始から約2週間で、すでに初回生産分の1,500セットが完売いたしました。現在、大反響につき追加生産分の予約受付を急遽開始しております。

リッチチョコ味とプレミアム・ドバイチョコ味の断面

魔法の20秒レンチンで“フォンダンショコラ”のようにとろける「リッチチョコ味」と、

世界中で大注目のピスタチオ×カダイフのザクザク食感がたまらない「プレミアム・ドバイチョコ味」の2種類を展開。

■モチリッシュの3大「罪深き」ポイント

極上の口どけ： 赤ちゃんのほっぺのような高級和菓子素材「羽二重粉」の極薄求肥

未知の食感： 羽二重餅の「ふわもちとろり」×カダイフの「ザクカリ」との組み合わせの新食感

新しいチョコ大福の食べ方：魔法の20秒レンチンで溢れ出すガナッシュ

お家用に最適： 職人手作りのため「訳あり」だけど、その分たっぷり楽しめる大容量（最大600g）

■「きびだんごを超えたい！？」遊び心から生まれた新シリーズ

当店の人気生チョコトリュフ「ショコリッシュ」に集まった「もっといろんな食感で食べてみたい！」というお客様の声から、この挑戦は始まりました。「地元・岡山のきびだんごに負けない、新しい名物を作ろう！」という遊び心から、高級和菓子の羽二重粉を贅沢に使用。大ヒット中のドバイチョコを包み込むことで、老舗のお茶屋も驚く、これまでにない「罪深きチョコ大福」が完成しました。

岡山のご当地感あふれる「桃太郎」をモチーフとした、レトロ×モダンなパッケージでお届けします。

リッチチョコ味は、桃太郎と仲間たちが岡山城に、プレミアム・ドバイチョコ味は、キャリーケースを持って、ドバイを旅するイラスト入りのパッケージです。

■ 絹のような究極のなめらかさ。高級素材「羽二重粉」が叶える「ふわ・もち・とろり」

ガナッシュを包み込むのは、ただの求肥ではありません。

通常の餅粉よりも圧倒的に粒子が細かく、高級和菓子に用いられる「羽二重粉」を使用しています。

美しい絹織物「羽二重」に由来するその名の通り、赤ちゃんのほっぺのようにすべすべで、驚くほどしなやかな伸びと、舌の上ですっと消えるような繊細な口どけが特徴です。

口に含んだ瞬間、極薄のシルクのような求肥がはらりとほどけ、中から体温でなめらかに溶け出す生チョコが溢れ出します。

最高級の和の素材と、革新的な洋の味わいが幾重にも重なり合う、まさに極上の和洋折衷スイーツです。

羽二重粉を使用した求肥はしっかりと伸びるのが特徴

■ 魅惑の2大フレーバー

【1】魔法の20秒で罪深きとろけ具合に！「リッチチョコ味」

極上のなめらかさを誇る濃厚生チョコの中に、パリパリとしたチョコレートの食感を忍ばせました。

「ふわっ」「もちっ」「とろ～り」に、「パリッ」という心地よいアクセントが弾ける新食感。

さらに、電子レンジでたった20秒温めると、中のガナッシュが熱々とろとろに溶け出し、まるで出来立ての「フォンダンショコラ」のような至福の味わいに変化します。

冷やしてパリッと、温めてとろ～り。一つで二度美味しい魅惑のフレーバーです。

罪深きフォンダン体験

【2】トレンド最前線！ザクザク×もちもちの「プレミアム・ドバイチョコ味」

いまSNSやメディアで大注目の「ドバイチョコ」を、なんと大福に大胆アレンジ！

コク深く芳醇なピスタチオチョコガナッシュの中に、極細麺状の生地「カダイフ」と「追いピスタチオ」をたっぷりと練り込みました。

羽二重粉の繊細なもちもち感のあとに押し寄せる、ピスタチオの濃厚で香ばしいナッツの香り。

そしてカダイフとピスタチオダイスの「ザクッ！カリッ！」というリズミカルな歯応えが、かつてない奥行きのある贅沢な味わいを生み出します。

プレミアム・ドバイチョコ味の断面図

■ たっぷり楽しめる大容量！こだわりの手作りを「訳あり」でお得に

『モチリッシュ』は、職人が一粒ずつ手作業で丁寧に仕上げています。

特に、求肥が羽二重粉を使用しているために、非常に柔らかく、サイズにわずかなばらつきがあったり、形が少し不揃いだったりする「訳あり品」としての販売となりますが、その分、おいしさや素材の高級感はそのままに大容量でお届けします。

■ お茶の時間を、もっと楽しく、新しく。

「健康茶通販 ふくちゃ」はこれまで、健康的で美味しいお茶をお届けしてきました。今回登場した『モチリッシュ』は、そんな私たちがお茶の時間を最高にワクワクするものにするために、遊び心を詰め込んで作った自信作です。 職人のが丁寧に仕上げるため、多くの生産はできませんが、「ほっと一息つく時間に、驚きと贅沢を届けたい」という想いを胸に、丁寧にお届けしてまいります。現在は、初回完売に伴う追加生産分の予約を各ショップにて受付中です。ぜひ、お茶やコーヒーを淹れて、この“罪深きとろけ具合”をお楽しみください。

【商品概要】

・商品名：モチリッシュ（Mochiriche）

・フレーバー／内容量：

リッチチョコ味（600g） プレミアム・ドバイチョコ味（500g）

・価格：リッチチョコ味 3,990円（税込）送料無料 プレミアム・ドバイチョコ味4,290円（税込）送料無料

・販売サイト：健康茶通販×ふくちゃ 楽天市場店

・商品URL（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/fukucha/mochiriche/

【会社概要】

会社名：株式会社リーフエッジ

所在地：〒701-1334 岡山県岡山市北区高松原古才315-10

店舗名：健康茶通販×ふくちゃ 楽天市場店

代表者： 代表取締役 尾崎弘孝

電話：0120-930-713