ダンヒル、サッカー日本代表 森保一監督とのエクスクルーシブ インタビューを公開

リシュモンジャパン合同会社

ダンヒルは、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表） 森保一監督とのエクスクルーシブなインタビューを公開します。今回は、リーダーシップと冷静さをテーマに、その本質に迫ります。

サッカー日本代表のオフィシャルスーツサプライヤーを務めるダンヒルは、長年にわたりSAMURAI BLUEに、メゾンの価値観と深く響き合う哲学を見出してきました。2026年コレクションをめぐるキャンペーンでは、信念と準備という概念に光を当てていますが、本インタビューでは、それらを支える個人の視点へと焦点を移します。

本キャンペーンでは、森保監督へのインタビューと共に、SAMURAI BLUE COLLECTION 2026そのものにも引き続きフォーカスしています。大切な一年を前に、チームの公式な場での装いとして考案されたこのコレクションは、洗練されたワードローブで構成されています。中心となるのは、英国で織り上げられたウール＆カシミヤのエクスクルーシブな生地を用いたカスタム ボードン スリーピーススーツです。これに、ギザコットンのスプレッドカラーシャツを合わせ、さらにサフォークとマックルズフィールドで製作されたシルクアクセサリーが装いを完成させます。こうした一つひとつの要素には、伝統ある織元との長年にわたるダンヒルならではの対話と、精緻なテーラリングへの揺るぎないこだわりが息づいています。

ダンヒルとSAMURAI BLUEによるキャンペーンの一環として公開される本インタビューは、決断が続く一年に向けたチームの準備を支える精神性に、よりパーソナルな視点から迫るものです。森保監督の静かな威厳と規律あるリーダーシップには、ダンヒルの中核にある価値観――精密さ、節度、そして明晰な意志――と通じ合う哲学が表れています。



森保一監督のフルインタビューは、ダンヒル公式ウェブサイトにて公開されます。



ピッチサイドで見せる穏やかな佇まいと、誇示ではなく自制によって形づくられたリーダーシップで知られる森保監督は、自身のマネジメントを支える原則について語ります。その哲学の核にあるのは、観察力と落ち着きです。刻々と変化する試合の状況を的確に理解するための冷静さを保ち、そのうえで選手たちが自信を持って自由に力を発揮できる環境を整えること。監督によれば、意思決定とは衝動的に反応することではなく、試合全体を読み解き、強みと脆さの双方を見極めることにあります。森保監督が語るように、「情熱を持って戦いながらも冷静でいることが、より良い判断につながる」のです。

インタビュー内容はこちらから

サッカー日本代表 森保監督インタビュー｜ダンヒル公式サイト(https://www.dunhill.com/ja-jp/community/jfa_interview.html)

ダンヒルは、サッカー日本代表のオフィシャルスーツサプライヤーです。

尚、本キャンペーンには、2025年11月日本代表活動招集メンバーを起用しています。