梅雨冷を楽しむタバサの新作羽織りアイテム

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株式会社パパス

梅雨冷を楽しむタバサの羽織りアイテム(https://tabasa1993.jp/news/1355)

ことしももう6月、梅雨入りしたこの季節、ちょっと肌寒い日も増えてきます。


そんな梅雨冷にちょうどいい、タバサの羽織りアイテムをご紹介いたします。



シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)

シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)

シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)


ストローンヤーン クロップド ニット パーカー \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10554)

ストローンヤーン クロップド ニット パーカー \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10554)


シャーリング バンドカラー スリーブレス ブラウス \29,700 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10465)

リネンシャワー レース編み ロング カーディガン \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10290)

軽く着心地がよい羽織りアイテムは、真夏の冷房対策としても活躍間違いなし。


ぜひお気に入りを見つけてください。


【タバサの羽織りアイテムはこちら】 :
https://papas.jpn.com/webshop/products/list?min=&max=&mode=&pageno=1&disp_number=60&orderby=4&genre=2&expand=&makers=6%2C7%2C8%2C9%2C10&sizes=&categories=234%2C232%2C381&tags=&countries=

また、公式WEB SHOPでは、6月22日（月）9:59まで、10％オフのご優待キャンペーンも開催しております。



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