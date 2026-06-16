梅雨冷を楽しむタバサの新作羽織りアイテム
株式会社パパス
梅雨冷を楽しむタバサの羽織りアイテム(https://tabasa1993.jp/news/1355)
シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)
シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)
シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)
ストローンヤーン クロップド ニット パーカー \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10554)
ストローンヤーン クロップド ニット パーカー \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10554)
シャーリング バンドカラー スリーブレス ブラウス \29,700 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10465)
リネンシャワー レース編み ロング カーディガン \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10290)
【タバサの羽織りアイテムはこちら】 :
https://papas.jpn.com/webshop/products/list?min=&max=&mode=&pageno=1&disp_number=60&orderby=4&genre=2&expand=&makers=6%2C7%2C8%2C9%2C10&sizes=&categories=234%2C232%2C381&tags=&countries=
【期間限定】パパスウェブショップ10％OFF優待キャンペーンのお知らせ(https://tabasa1993.jp/news/2026summer10off)
TABASA/タバサ公式WEB SHOP :
https://papas.jpn.com/webshop/brand/tabasa
梅雨冷を楽しむタバサの羽織りアイテム(https://tabasa1993.jp/news/1355)
ことしももう6月、梅雨入りしたこの季節、ちょっと肌寒い日も増えてきます。
そんな梅雨冷にちょうどいい、タバサの羽織りアイテムをご紹介いたします。
シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)
シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)
シャーリーカーン クルーネック ニット カーディガン \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10279)
ストローンヤーン クロップド ニット パーカー \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10554)
ストローンヤーン クロップド ニット パーカー \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10554)
シャーリング バンドカラー スリーブレス ブラウス \29,700 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10465)
リネンシャワー レース編み ロング カーディガン \35,200 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10290)
軽く着心地がよい羽織りアイテムは、真夏の冷房対策としても活躍間違いなし。
ぜひお気に入りを見つけてください。
【タバサの羽織りアイテムはこちら】 :
https://papas.jpn.com/webshop/products/list?min=&max=&mode=&pageno=1&disp_number=60&orderby=4&genre=2&expand=&makers=6%2C7%2C8%2C9%2C10&sizes=&categories=234%2C232%2C381&tags=&countries=
また、公式WEB SHOPでは、6月22日（月）9:59まで、10％オフのご優待キャンペーンも開催しております。
【期間限定】パパスウェブショップ10％OFF優待キャンペーンのお知らせ(https://tabasa1993.jp/news/2026summer10off)
ぜひこの機会にご覧くださいませ。
TABASA/タバサ公式WEB SHOP :
https://papas.jpn.com/webshop/brand/tabasa