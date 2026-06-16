梅雨のジメジメ・夏のダニ対策に！赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心！日本製の防ダニ剤を使用した「い草上敷き ござ 阿知（あち）」が萩原製造所より新発売

萩原株式会社

萩原株式会社（本社：岡山県倉敷市）が運営する、インテリア オンライン通販サイト「萩原製造所」は、高いダニ忌避効果を持つ日本製の防ダニ剤を使用したい草上敷きを発売いたしました。

天然い草ならではの優れた調湿・消臭機能はそのままに、小さな子どもやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただける安全性と機能性をプラスした、現代の暮らしに寄り添うい草上敷きです。

▼「［防ダニ］い草上敷き ござ 阿知（あち）」商品ページ

https://hagiharaseizosho.shop/products/159050945

■見えない「ダニの不安」を解消し、誰もが安心できる和の空間へ

新しい畳の汚れ防止や、傷んでしまった畳の目隠し・リフレッシュに最適な上敷き。 地肌が直接触れる機会の多い敷物だからこそ、特に小さな子どもや赤ちゃん、ペットのいるご家庭からは、ダニをはじめとする衛生面への不安の声が多く寄せられていました。

そこで、い草のさらりとした快適な肌ざわりや天然の調湿・消臭効果を損なうことなく、高いダニ忌避効果を発揮する防ダニ加工を施した上敷き「阿知（あち）」を開発いたしました。

■商品の4つの特徴

1. 赤ちゃんにも安心！日本製の防ダニ剤を使用

赤ちゃんにも安心の日本製防ダニ剤を使用。高い忌避率でダニを寄せ付けず、見えない不安もしっかりガードします。

2.上敷き用に特別に織られた伝統的な織り方「双目織 (もろめおり)」

い草と経糸の絡まる間隔が約1cmの等間隔になっており、肌ざわりの良い仕上がりです。なめらかで質感が高く、素足で歩きたくなるような心地よい肌ざわりを実現しました。

3.長く使える「リバーシブル仕様」と、豊富な12サイズ展開

両面使えるリバーシブル仕様のため、長年の使用で汚れや日焼けが気になってきたら、裏返してそのまま美しくお使いいただけます。サイズは「江戸間（2畳～10畳の7サイズ）」と「本間（2畳～8畳の5サイズ）」の計12サイズをご用意。住環境に合わせてお選びいただけます。

■ 商品概要

製品名： ［防ダニ］ い草上敷き ござ 阿知（あち）

サイズ展開： 江戸間2～10畳、本間2～8畳

厚み： 約3mm

素材： 天然い草100％

機能：防ダニ、抗カビ

生産国： 中国

【商品詳細・購入ページ】 https://hagiharaseizosho.shop/products/159050945(https://hagiharaseizosho.shop/products/159050945)

「萩原製造所」について

萩原株式会社の自社オンラインショップ。明治25年の創業当時から取り扱っている、い草製品を中心に素材にこだわった製品づくりを行っています。ひとりひとりの暮らしにあった製品をお届けします。

https://hagiharaseizosho.shop/

萩原株式会社

創業1892年、岡山・倉敷の地で134年間の歴史を誇る〈萩原株式会社（ハギハラカブシキガイシャ）〉。お部屋のインテリアを総合的に提案する品揃えを誇り、海外向けの取引も積極的に行うグローバル企業です。

https://e-hagihara.co.jp/