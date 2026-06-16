【WITH SEA】海辺の別荘を「所有する」新サービス「WITH SEA Owners」始動。第一弾『WITH SEA 真鶴（C棟）』2026年6月16日販売開始

株式会社UMITO

”海とともに過ごすひととき”をコンセプトに、海辺の別荘サブスクリプションサービスを展開する「WITH SEA（ウィズ・シー）」（運営：株式会社UMITO、本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平）は 、このたび共同所有型シェア別荘サービス「WITH SEA Owners」を開始いたします。

その第一弾として、WITH SEAのフラッグシップヴィラ「WITH SEA 真鶴 （C棟）」を2026年6月16日より販売いたします。

「WITH SEA Owners」は、海辺の別荘を年間10泊単位から所有できる新しい仕組みです。従来の会員権型サービスとは異なり、利用権ではなく所有権を取得できるため、滞在を楽しむだけでなく、資産として保有することが可能です。

これまでWITH SEAでは、必要なときに、気軽に海辺の別荘を利用できる別荘サブスクリプションという新しいライフスタイルを提案してまいりました。近年、個人・法人を問わず会員数が増加する中で、

「お気に入りのヴィラを所有したい」

「海辺の別荘を資産として持ちたい」

「利用だけでなく、将来的な資産形成も視野に入れたい」

といった声を多くいただくようになりました。

こうしたニーズを受けて誕生したのが、「WITH SEA Owners」です。

海辺の別荘を共同所有という形で保有することで、従来の別荘購入に伴う高額な取得費用や維持管理の負担を抑えながら、オーナーとしての所有価値と利用価値の両方を享受できる仕組みを実現しました。

WITH SEA Ownersは、「別荘を利用する時代」から、「別荘を必要な分だけ所有する時代」へ。

海辺で過ごす豊かな時間と、資産としての価値を両立する新しい別荘のあり方を提案してまいります。

WITH SEA Owners：「WITH SEA 真鶴」公式ページはこちら(https://life.umito.jp/owners/?utm_source=prtimes-047-withseaowners-manazuru-c)

※資料請求は専用フォームにて受け付けております。

資料請求はこちら :https://umito.form.kintoneapp.com/public/request-documents?root=Withsea%E8%B2%A9%E5%A3%B2&f_type=WITHSEA

■「利用する」から「所有する」へ。「WITH SEA Owners」誕生

従来の別荘所有は、一棟を購入するため多額の資金が必要となるうえ、利用しない期間の維持管理やメンテナンスも大きな負担となっていました。

一方で、WITH SEAが展開する別荘サブスクリプションサービスは、月額55,000円から利用でき、行きたいときに海辺の別荘へ滞在できる手軽さから、多くのお客様に支持されています。

「WITH SEA Owners」は、この“所有”と“利用”それぞれの魅力を融合した新しい別荘のかたちです。

海辺の別荘を必要な分だけ所有しながら、施設の運営や維持管理はWITH SEAが担当。オーナーは管理の負担を気にすることなく、海とともに過ごす豊かなひとときをお楽しみいただけます。

また、利用されなかった日数分については、WITH SEA が所定の条件に基づき、管理費相当額の一部を還元する仕組みを採用。利用機会がない場合でも資産価値を有効に活用できます。さらに、保有する宿泊権利はご家族やご友人へのギフトとして利用することも可能。大切な人と海辺で過ごす特別な時間を共有いただけます。

「WITH SEA Owners」の大きな特徴は一般的な会員権とは異なり、「所有権」として保有できる新しい別荘のかたちです。宿泊や利用を楽しむだけでなく、不動産資産として保有できるため相続も可能。さらに購入から4年後以降は売却もでき、資産としての流動性も備えています。

海辺の別荘を「利用する」だけではなく、「所有する」。

「WITH SEA Owners」は、海とともに過ごす豊かな時間と資産価値を両立する、新しい別荘オーナーシップを提案します。

■「WITH SEA Owners」の特徴

１. 海辺の別荘を年間10泊から所有

年間10泊単位から必要な分だけ購入可能。

ライフスタイルに合わせて保有日数を選択できます。

２. 管理・清掃不要

施設運営や維持管理、清掃はWITH SEAが担当。

いつ訪れても快適な状態で利用できます。

３. 全国のWITH SEA施設を相互利用

購入者は全国に展開するWITH SEA施設（15拠点31室）の相互利用が可能です。

一つの施設だけでなく、日本各地の海辺の別荘を楽しめます。

４. 所有権として資産になる

会員権ではなく所有権として保有するため、売却・相続が可能。

利用されなかった日数分については、WITH SEA が所定の条件に基づき、管理費相当額の一部を還元する仕組みを採用。

また減価償却による節税効果や相続税評価の圧縮も期待できます。

※購入から4年後以降売却可能

※税務処理に関する一般的な解釈を提示しており、当社がその取扱い‧評価額を保証するものではありません。

※個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理⼠等にご相談ください。

■第一弾に「WITH SEA 真鶴」を選んだ理由

「WITH SEA 真鶴」は、神奈川県真鶴町の人気スポット「岩海岸・岩海水浴場」の目前に佇む、海辺の時間を愉しむ別荘です。

「WITH SEA Owners」第一弾の対象施設には、WITH SEAの思想を体現するフラッグシップヴィラである「真鶴」を選定。

本施設は、土地取得から設計・建築に至るまで一貫して手がけたオリジナル施設であり、 海との距離感、建築デザイン、滞在体験のすべてにおいて、WITH SEAが目指す「海とともに過ごすひととき」を体現しています。

なかでもC棟は、3棟で構成される「WITH SEA 真鶴」の中でも岩海岸を正面に望む一棟です。

海との近さが生み出す特別な滞在体験と、WITH SEAの世界観を体現する空間性を備えていることから、WITH SEAのシェア別荘の第一弾として展開することを決めました。

■東洋のリビエラと称される、美しさとなつかしさが息づく港町・真鶴

神奈川県西部に位置する真鶴町は、豊かな自然と歴史ある港町文化が今なお色濃く残る風光明媚な町です。その美しい海岸線と穏やかな気候から、古くより「東洋のリビエラ」と称されてきました。

真鶴町では、「美の基準」と呼ばれる独自の景観条例により、美しい街並みや豊かな自然環境が大切に守られています。首都圏から車や電車で約80分という優れたアクセスを誇りながらも、観光地とは異なるゆったりとした時間が流れています。

施設の目の前に広がる「岩海岸・岩海水浴場」は、真鶴を代表する人気スポットのひとつ。透明度の高い海と穏やかな波が特徴で、海水浴はもちろん、磯遊びや海辺の散策なども楽しめることから、毎年多くの人々が訪れます。

波音だけが静かに響く海辺で、潮風を感じながら過ごす時間。目の前に広がる海と空、そして半島の豊かな緑が織りなす穏やかな景観は、訪れる人の心をゆっくりと解きほぐしてくれます。

日常からほんの少し離れるだけで出会える、海と自然に寄り添う暮らし。真鶴は、美しさとなつかしさが共存する、特別な時間を叶える港町です。

■海を一望するフラッグシップヴィラ 「WITH SEA 真鶴（C棟）」

左からA棟、B棟、C棟

「WITH SEA 真鶴」は、美しい曲線を描く3つのボールト屋根が連なるシンボリックな外観が特徴で、その印象的な佇まいは周囲の自然と調和しながらも、唯一無二の存在感を放ちます。

建物は2階建て・2LDK、延床面積約109平方メートル 。約7.5mの吹き抜けを備えた開放的な空間設計により、室内には豊かな自然光が降り注ぎます。海を見晴らすために設計された大開口の窓の先には、海・空・岩海岸が織りなす雄大な景色が広がり、まるで自然とひと続きになったかのような心地よさを感じることができます。

リビングやベッドルーム、サウナなど、どの空間からも海や自然を身近に感じられる設計を採用。「海とともに過ごすひととき」というWITH SEAのブランドコンセプトのもと、真鶴ならではの豊かな自然環境を最大限に享受できるよう、細部にまでこだわり抜かれています。

Living Room

天井まで届く吹き抜けが印象的なリビングには、大きな窓からやわらかな自然光が降り注ぎます。

テラスへと続く開放的な空間の先には、真鶴の美しい岩海岸が広がり、刻々と表情を変える海景を眺めながら、家族や友人とゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

リビングを中心に、2階のベッドルームやバスルームまでが緩やかにつながる設計を採用。吹き抜けによって生まれる一体感が、邸宅全体に心地よい開放感をもたらします。

内装やインテリア、照明に至るまで細部にこだわり抜き、洗練されたデザインと寛ぎが調和する空間を実現。海辺で過ごす特別なひとときを、より豊かに演出します。

Sauna & Bath

2階には海を望むサウナとバスルームを設けました。

大きな窓の先に広がる海景と絶え間なく響く波音に包まれながら、日常の喧騒から離れ、心身をゆっくりと整える贅沢な時間をお過ごしいただけます。

サウナで深く身体を温め、心地よい余韻に浸る――。目の前に広がる雄大な海と自然のリズムに身を委ねながら、海辺の別荘だからこそ叶う、心身を解き放つ特別なひとときをお楽しみいただけます。

Bed Room

2つのベッドルームを備え、それぞれが海辺ならではの穏やかな時間を過ごすためのプライベート空間として設計されています。

穏やかな波音に耳を傾けながら眠りにつき、朝は窓から差し込むやわらかな光とともに目覚める。海辺ならではの静寂と心地よさが、日常では味わえない深い安らぎをもたらします。

何もしない時間さえも贅沢に感じられる--。そんな特別な滞在体験を叶えるベッドルームです。

施設概要

間取り：2LDK

延床面積：109.33平方メートル

最大宿泊人数：4名（+2名）

※（ ）内は、エキストラマットを追加した場合に増員できる人数を示しています。

ベッドルーム数：2室

ベッド数：各部屋2台（別途布団を2セットご用意）

WITH SEA Owners：「WITH SEA 真鶴」公式ページはこちら(https://life.umito.jp/owners/?utm_source=prtimes-047-withseaowners-manazuru-c)

※資料請求は専用フォームにて受け付けております。

資料請求はこちら :https://umito.form.kintoneapp.com/public/request-documents?root=Withsea%E8%B2%A9%E5%A3%B2&f_type=WITHSEA

■設計は建築デザイナー・山川 洋介氏が担当

「WITH SEA 真鶴」の設計は、これまでに数多くのUMITOプロジェクトを手がけ、高い評価を得ている建築デザイナー・山川 洋介氏が担当しました。「海と共に過ごすひととき」というブランドコンセプトをもとに、真鶴の自然を最大限に感じられるよう細部まで配慮が行き届いたデザインを採用しています。

【山川 洋介氏よりコメント】

「『WITH SEA 真鶴』の内部は高級感と非日常感を両立するため、オーダーメイドの家具や柔らかいトーンの内装を使用し、ワンルーム空間に多機能を集約しながらも使いやすさを重視した動線計画を行っています。

外観は3棟が一体となった時に魅力的な街並みとなるよう意識し設計しています。また、耐久性に優れたRC造や、真鶴地産の小松石といった地域資源を採用するなど、建築としての持続可能性にも配慮しました。建築が進捗するにつれて、地域住民の方々からも『岩海岸がより魅力的になる』とのお声をいただき、改めて建築の造形美の重要性を再認識しております。

『WITH SEA 真鶴』が提供する体験を通じて、多くの方々に海との繋がりや特別なひとときを感じていただければと思います」

▼設計者インタビュー動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=giWJnRuTHGA ]

建築家 山川 洋介（Yosuke Yamakawa）

1991年 東京生まれ。日本大学理工学部建築学科卒業。

2014年に株式会社齋藤工務店に入社。以降、高級住宅、商業施設、共同住宅の設計及び施工を手掛ける。

2019年に社内にて設計施工ブランドの「ＴＯＲＹＯ」を立ち上げ、設計施工が一貫したきめ細やかな洗練されたものづくりを目指している。

■WITH SEAが目指す新しい別荘のかたち

WITH SEA（ウィズ・シー）は、「海とともに過ごすひととき」をコンセプトに、海辺の別荘を身近に愉しむライフスタイルを提案する、サブスクリプション型別荘サービスを提案してきました。

現在（2026年6月時点）、都市圏からもアクセスの良い海際の好立地を中心に、15拠点31室を運営。さらに2027年にかけて、熱海の温泉付き施設をはじめとした新規計画が進行中であり、今後も全国の海の近くに拠点・施設を拡大していく予定です。

そして今回、新たに「シェア別荘」という選択肢が加わり、利用スタイルに合わせて自由に選択できる仕組みを整えることで、より多くの方に海辺の豊かな時間を届けたいと考えています。

今後も真鶴を皮切りに、所有権型シェア別荘のラインアップを全国へ拡大してまいります。海辺の別荘を資産として保有しながら、各地のWITH SEA施設を利用できる新しい仕組みを通じて、より自由で持続可能な別荘ライフの実現を目指します。

■真鶴の海をみんなでキレイに。ビーチクリーンを実施しました

2026年2月28日、WITH SEA 真鶴の目の前に広がる「岩海岸」にて、ビーチクリーンイベントを実施いたしました。

WITH SEAは、「海とともに過ごすひととき」をコンセプトに、海辺ならではの豊かな時間を提供しています。その価値を支える海や自然環境、そして地域とのつながりを未来へつないでいくことも大切な使命であると考えています。

今回の活動は、海岸の美化を通じて環境保全への意識を高めるとともに、地域の魅力や自然の大切さを再認識していただくことを目的に開催しました。

本取り組みは、WITH SEAが推進する「地域や自然とともに歩む活動」の一環です。今後も地域とのつながりを大切にしながら、海辺の自然環境を守る活動を継続し、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

■ 「WITH SEA 真鶴」物件概要

施設名称：WITH SEA 真鶴 C棟

物件の所在地：神奈川県足柄下郡真鶴町岩613-5

アクセス：

・車でお越しの場合

東京駅から高速道路を利用して約2時間

・電車でお越しの場合

東京駅から東海道・山陽新幹線とJR東海道線で約１時間20分

真鶴駅からタクシーで約5分

構造：鉄筋コンクリート造

総戸数：1棟

専有面積（屋内面積＋テラス）：109.33平方メートル

※専有面積は設計・法規等の調整により変更となる場合がございます。

階数：地上2階

間取り：２LDK

最大宿泊人数：4名（+2名）

※（ ）内は、エキストラマットを追加した場合に増員できる人数を示しています。

事業主・売主：株式会社UMITO

内装設計会社： 株式会社齋藤工務店 山川 洋介

施工会社：株式会社齋藤工務店

販売形式：不動産共有持分

土地：所有権

建物：区分所有権の共有持分（宿泊利用日数に応じた持分割合）

販売価格：1口（10泊）830万円～

管理費/年：1口（10泊）240,072円

修繕積立：48,000円/年

経費他：固定資産税/火災保険

建築年月：2025年2月

相互利用施設の有無：有

一戸あたり販売口数：36口

第1期募集口数：5口

WITH SEAについて

WITH SEAは、“海とともに過ごすひととき”をコンセプトに、月額55,000円で全国の海沿い別荘に宿泊できるサブスクリプションサービスです。

特別な旅でありながら、日常の延長としても気軽に利用できる――そんな海辺の滞在体験を提供しています。

海沿いの宿泊施設を手がけてきた株式会社UMITOの知見を活かし、ロケーションや空間の心地よさ、快適性にこだわった滞在環境を実現。

肩肘張らずに過ごせる上質な空間で、“暮らすように滞在する”新しい別荘のかたちを提案しています。

2026年6月時点で全国15施設31室を運営しており、現在も全国各地へ拠点を拡大中です。

今後も新たなエリアへの展開を予定しており、海辺の滞在拠点はさらに広がっていきます。

（公式Instagram）https://www.instagram.com/withsea_official/

（公式X）https://x.com/withsea_hj

（公式TikTok）https://www.tiktok.com/@withsea_official

（LINE）https://lin.ee/bjcPFJQ

WITH SEA(サブスク) 公式サイト :https://life.umito.jp/?utm_source=prtimes-047-withseaowners-manazuru-c

会社概要

【会社名】株式会社UMITO

【所在地】東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階

【代表者】代表取締役 堀鉄平

【従業員数】連結 124名（臨時従業員含む）

【許認可】

宅地建物取引業 東京都知事 （2）第104443号

【グループ会社】

HORIJUKU Agency株式会社

マノワ株式会社

マノワラボ合同会社

SOGAURA BEACH株式会社



事業内容

ホテル、旅館その他施設の会員権の販売、仲介

ホテル、レストランの運営

別荘のサブスクリプションサービスの運営

ウェブサイトの制作、メールマガジンの企画、制作、保守並びに管理

雑誌、書籍販売及び出版業務

インターネットポータルサイトの企画、開発、制作、及び運営

不動産投資の塾の企画・運営及び管理

不動産の売買、仲介、斡旋及びコンサルティング

株式会社UMITOコーポレート :https://corp.umito.jp/?utm_source=prtimes-047-withseaowners-manazuru-c

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社UMITO マーケティング部

Mail：pr@umito.jp

Tel：03-6272-3917