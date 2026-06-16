Wonder Works Inc.、VTuber向けバーチャルプロダクションプラットフォーム 「CamSpace 3 Essential」を日本で提供開始

ワンダーワークス株式会社

ワンダーワークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：奥田哲生）は、Zukunft Works Ltd.とのパートナーシップにより、VTuber、ライブ配信者、バーチャルコンテンツクリエイター向けのプロフェッショナル制作プラットフォーム「CamSpace 3 Essential」および「CamSpace 3 Essential + Red Pill Go」の日本国内での提供を開始します。

Unreal Engineベースの本格的なバーチャルプロダクション環境を、個人クリエイターや小規模チームにも導入しやすく。iPhoneとCamVerseアプリを活用したカメラトラッキングに対応し、「CamSpace 3 Essential + Red Pill Go」ではWebカメラを使ったバーチャルキャラクターのモーションキャプチャも実現。

日本は、VTuber文化とバーチャルエンターテインメントの分野において、世界的にも大きな存在感を持つ市場です。ライブ配信、音楽活動、映像制作、ファンコミュニケーションなど、VTuberの活動領域は年々広がっており、それに伴い、視聴者が求める映像品質や演出表現のレベルも高まっています。

一方で、これまで個人クリエイターや小規模チームが本格的なバーチャルプロダクション環境を構築するには、高額な機材、複雑なセットアップ、専門的な技術知識が必要となるケースが少なくありませんでした。

CamSpace 3 Essentialは、こうした課題に応えるために開発された、Unreal Engineベースのバーチャルプロダクション環境です。iPhoneとCamVerseアプリを活用して実際のカメラの動きや位置情報を取得し、PC上で動作するCamSpaceに連携することで、リアルなカメラワークをバーチャル空間内に反映します。

さらに、上位構成となるCamSpace 3 Essential + Red Pill Goでは、標準的なWebカメラ、Red Pill Go、CamSpaceを連携させることで、バーチャルキャラクターのモーションキャプチャに対応します。固定カメラでのVTuber配信・収録であれば、WebカメラとRed Pill Goを活用したモーションキャプチャ環境を構築でき、iPhoneとCamVerseアプリを併用することで、カメラトラッキングを組み合わせたより動きのある演出にも対応できます。

CamSpaceは、Unreal Engineによる高品質なリアルタイムレンダリング、バーチャルカメラ、シーン制作、グリーンバック合成、NDI/Spoutを活用した映像出力、GLTF/GLBモデルインポートなど、バーチャルプロダクションに必要な機能を統合。個人VTuber、配信者、バーチャルパフォーマー、小規模制作チームが、従来は専門的なスタジオ環境で求められていた映像表現に、より導入しやすい構成で取り組める制作環境を提供します。

■ CamSpace 3 Essential

CamSpace 3 Essentialは、個人クリエイター、小規模スタジオ、成長中のVTuberチーム向けに設計された、Unreal Engineベースのバーチャルプロダクション環境です。

iPhoneとCamVerseアプリを使用してカメラの動きや位置情報を取得し、その情報をPC上で動作するCamSpaceに送って処理することで、バーチャル空間内でのカメラトラッキングを実現します。これにより、固定視点だけではなく、ドリー、クレーン、ハンドヘルドのような、カメラを前後・左右・上下に移動させる立体的なカメラワークを取り入れた、より臨場感のあるバーチャル映像制作が可能になります。

【主な特長】

- iPhoneとCamVerseアプリによるカメラトラッキングiPhoneで取得した実際のカメラの動きや位置情報をCamSpaceに連携し、バーチャル空間内のカメラワークに反映します。- Unreal Engineによる高品質な映像表現AAAゲームや映像制作でも利用されるUnreal Engineをベースに、シネマティックな3D空間と高品質なリアルタイムレンダリングを実現します。- Free-Dカメラトラッキング対応実際のカメラの動きをリアルタイムでバーチャルシーンに反映し、リアルとバーチャルのカメラワークを同期させた映像制作を可能にします。- バーチャルカメラモードカメラトラッキング機材を使用しない場合でも、レンズ焦点距離、カメラ設定、動きの軌道をシミュレートし、バーチャル空間内で映画的なカメラワークを設計できます。- GLTF/GLBモデルインポート3Dモデル、背景、小道具、AIツールで生成した素材などを取り込み、独自のバーチャル空間を柔軟に構築できます。- 直感的なクロマキー合成シンプルなインターフェースで、安定したグリーンバック合成を実現。バーチャル環境との自然なコンポジットをサポートします。- NDI/Spout対応NDIおよびSpoutに対応し、ネットワーク経由での高品質な映像送受信や、外部ソフトウェアとの連携をスムーズに行えます。- USBビデオキャプチャ対応多様な映像機器との接続に対応し、マルチカメラ撮影やリアルタイム合成を活用した制作環境を構築できます。- 短時間で制作を開始できるシンプルなワークフロープリセットやわかりやすい操作フローにより、複雑なエンジニアリング作業を抑え、スムーズに制作・配信準備を進められます。

価格：年額29,800円、または月額2,980円（いずれも税込）

■CamSpace 3 Essential + Red Pill Go

※CamSpace 3 Essential単体では、バーチャルキャラクターのボディトラッキング／モーションキャプチャには対応していません。モーションキャプチャを利用する場合は、CamSpace 3 Essential + Red Pill Goが必要です。

CamSpace 3 Essential + Red Pill Goは、CamSpace 3 EssentialにRed Pill Goを組み合わせた、VTuber向けのモーションキャプチャ対応構成です。

標準的なWebカメラ、Red Pill Go、CamSpaceを連携させることで、バーチャルキャラクターのモーションキャプチャを実現します。固定カメラでの配信・収録であれば、Webカメラを中心とした構成でキャラクターの動きを取得でき、さらにiPhoneとCamVerseアプリを併用することで、カメラトラッキングを組み合わせたバーチャルプロダクションにも対応できます。

全身・上半身の動きやジェスチャーをバーチャルキャラクターに反映できるため、VTuberやバーチャルパフォーマーは、視聴者とのコミュニケーションにおいて、より自然で表現力のあるパフォーマンスを目指すことができます。また、マイク入力を活用したリップシンクにも対応し、音声とキャラクター表現を組み合わせた配信・収録を支援します。

【主な特長】

- CamSpace 3 Essentialの全機能を搭載- Red Pill GoとWebカメラによるモーションキャプチャ標準的なWebカメラ、Red Pill Go、CamSpaceを連携させ、バーチャルキャラクターの動きを取得します。- 固定カメラでのVTuber配信・収録に対応カメラを動かさない配信・収録であれば、Webカメラを中心とした構成でモーションキャプチャを利用できます。- iPhone併用によるカメラトラッキング対応iPhoneとCamVerseアプリを併用することで、キャラクターの動きに加えて、バーチャル空間内のカメラワークにも対応できます。- 全身・上半身・ジェスチャー表現の強化現実の身体の動きをバーチャルキャラクターに反映し、より生き生きとしたパフォーマンスを実現します。- マイク入力によるリップシンク対応音声入力とキャラクター表現を連携させ、配信や収録における表現力を高めます。- コラボ配信に対応複数キャラクターによるライブ配信や共同制作に対応し、ゲストやチームメンバーとのダイナミックなコンテンツ制作を可能にします。- 優先サポートおよび新機能への早期アクセスプラットフォームの進化に合わせて、より高度な制作環境を利用できます。

価格：年額59,800円、または月額5,980円（いずれも税込）

■ 発売日

CamSpace 3 EssentiallおよびCamSpace 3 Essential + Red Pill Goは、2026年6月16日より、日本国内向けにWonder Worksを通じて提供を開始します。詳細は www.camspace.jp をご覧ください。

公式サイト：www.camspace.jp(https://www.camspace.jp/)

■ ワンダーワークス株式会社について

ワンダーワークス株式会社は、海外発のテクノロジー、ライフスタイル製品、クリエイティブツールを日本市場に展開するGo-To-Marketパートナーです。市場調査、ローカライズ、EC構築、マーケティング、流通・販売運営までを一気通貫で手がけ、海外ブランドの日本市場参入と成長を支援しています。

「Where Technology Meets Lifestyle」をコンセプトに、世界の優れた製品・サービスと日本のユーザーをつなぎ、新しい体験価値の創出に取り組んでいます。

■ Zukunft Works Ltd.について

Zukunft Works Ltd.は、台湾を拠点とするバーチャルプロダクションおよびVTuber向けツールの開発企業です。同社の主力製品であるCamSpaceは、3Dアセットの読み込み、AIモーションキャプチャ、カメラトラッキング、Art-Net照明制御をUnreal Engineエコシステム上に統合し、プロフェッショナルなバーチャル制作における技術的なボトルネックを解消します。これにより、スタジオ品質のVTuber制作を、より多くのクリエイターが利用しやすい形で提供しています。

■本件に関するお問い合わせ

ワンダーワークス株式会社：www.wonderworks.jp

CamSpace Studio 3 公式サイト：www.camspace.jp

YouTube動画：https://www.youtube.com/watch?v=HOXmxBw6Eow&t=89s(https://www.youtube.com/watch?v=HOXmxBw6Eow&t=89s)

お問い合わせ先：https://www.wonderworks.jp/#contact よりお問い合わせください。

カメラ入力、NDI、トラッキングプロファイル、レンズ設定を管理。

クロマキーの色、アルファ閾値、カットオフを細かく調整。

仮想カメラのシェーディング、変形、ビルボード、クロップを設定。

glTF、パノラマ、ライブデータを取り込み没入感ある空間を構築。