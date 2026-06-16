武蔵野市、NTT東日本、NTTモビリティが「地域公共交通への自動運転導入に向けた連携協定」締結

NTT東日本株式会社

東京都武蔵野市（市長：小美濃 安弘、以下「武蔵野市」）、NTT東日本株式会社 東京武蔵野支店（支店長：高尾 一史、以下「NTT東日本」）、NTTモビリティ株式会社（代表取締役社長：山下 航太、以下「NTTモビリティ」））は、2026年6月16日に、「地域公共交通への自動運転導入に向けた連携協定」を締結しました。

本連携協定により、武蔵野市内における持続可能な地域公共交通の実現に向け、2026年度は武蔵野市役所と吉祥寺駅間の自動運転実証や武蔵境駅周辺でのインフラ協調実証を実施するなど、複雑な交通環境に対応した自動運転の社会実装に向けた取り組みを推進します。

１． 本取り組みの背景と目的

全国的にバス乗務員不足によるバスの減便が深刻化する中、持続可能な地域公共交通の確保が重要な課題となっています。また、高齢化の進行や市民の移動ニーズの多様化により、新たな交通サービスへの対応が求められています。

武蔵野市は、自動運転をはじめAIやビッグデータを活用した運行の効率化など、交通分野のDX化を段階的に進めることで、バス乗務員の働き方改革や人手不足への対応を図ることが重要だと認識しています。一方、本市の市街地は住宅密集地に幅員の狭い生活道路が広がるため、自動運転の実装には高度な技術的検証が必要です。このため、最先端のICT・モビリティ技術を活用した連携を通して、さまざまな交通課題の解決をめざしています。

NTT東日本は、「地域のソーシャルイノベーションパートナー」として、自治体や交通事業者、住民の皆さまとの共創を通じて地域課題の解決に取り組んでいます。地域公共交通課題を踏まえたデマンド交通や自動運転の地域実装を推進するとともに、自動運転車両や、通信、インフラセンサ、デジタルツイン技術などを組み合わせたトータルソリューションの提供を進めています。

NTTモビリティは、NTTグループの全国カバレッジ・技術・知見を集約し、自動運転の車両調達、導入から運用までを一体的に提供・高度化させることで、自動運転の社会実装の加速をめざしています。NTT武蔵野研究開発センタに開設した共創拠点「Co-Creation Hub」[1]では、自動運転技術や運行に関する実証を通年で実施し、さまざまなパートナーとともに自動運転の社会実装に向けた検討・検証を推進しています。

[1] NTTの自動運転実証ホームフィールド”Co-Creation Hub”稼働!（2026年5月25日）

https://www.ntt-mobility.com/news/20260525/newsrelease-260525/

こうした課題認識のもと、三者は連携し、地域の関係者と協働しながら、武蔵野市における地域公共交通の課題解決と自動運転の社会実装に向けた取り組みを推進します。具体的には、複数車両の走行技術検証やインフラ協調をはじめ、自動運転の実装に向けた実証を進めます。将来的には、武蔵野市コミュニティバス「ムーバス」や既存バス路線への技術活用も見据えながら検討、実施していきます。

2． 連携の概要

自動運転の導入により武蔵野市における地域課題解決を実現していくために、2026年度は2つの取り組みを実施します。

（1）複数車両を活用した市役所～吉祥寺駅までの自動運転実証

NTTモビリティが企画・運営する「Co-Creation Hub」の活動の一環として、複数車種による走行技術検証を実施します。併せて、地域の交通事業者と連携し、交通需要の高い市役所と吉祥寺駅を結ぶルート（予定）において自動運転走行技術実証を行います。

- 実証開始時期（予定）：2026年度下期

（2）複雑な交通環境下での円滑な走行に向けた武蔵境駅周辺でのインフラ協調の実証

歩行者・自転車・バイクなど多様な交通が混在する複雑な交通環境において、スマートポールを活用し、人・車両・インフラ三位一体の協調型自動運転の有用性を、武蔵境駅周辺エリアで検証します。

- 実証開始時期（予定）：2026年度下期

3． 締結日

図1:自動運転の社会実装に向けたステップ（イメージ）

2026年6月16日（火）

本件に関するお問い合わせ先

■武蔵野市 都市整備部 地域交通課

Tel：0422-60-1859 Mail：SEC-KOUTUU@city.musashino.lg.jp

■NTT東日本

【お客さまからのお問い合わせ】

NTT東日本 東京武蔵野支店 ビジネスイノベーション部 Tel：0120-424299