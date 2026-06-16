外国人雇用の第一線で活躍する専門家が集結。『外国人雇用のはじめ方と定着のポイント』出版記念イベント開催

株式会社メイクモア

株式会社メイクモアは、2026年6月26日（金）、書籍『外国人雇用のはじめ方と定着のポイント』の出版を記念し、東京都中央区・銀座にて出版記念イベントを開催いたします。



本イベントでは、著者である株式会社メイクモア代表取締役の菅沼 基による出版記念講演に加え、書籍内インタビューにも登場する外国人雇用・国際人材領域の専門家を迎え、特別トークセッションを実施します。



外国人雇用における制度理解、採用、受け入れ体制づくり、定着支援、送り出し国の視点など、企業の現場で求められる実践的なテーマを多角的に掘り下げます。



また、講演・トークセッション終了後には交流会も開催。登壇者をはじめ、外国人雇用・国際人材領域に関わる企業、団体、専門家、関係者同士が直接つながる機会を提供します。



■ 開催背景

少子高齢化による人手不足を背景に、外国人材の採用・受け入れ・定着は、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。



一方で、外国人雇用には、在留資格や制度への理解、採用時の注意点、受け入れ体制づくり、文化や価値観の違いへの対応、定着支援など、企業が実務上押さえるべきポイントが数多くあります。



「外国人材を採用したいが、何から始めればよいかわからない」

「採用はできても、定着や活躍につながらない」

「制度や実務リスクを正しく理解したい」

「外国人材から選ばれる企業づくりを進めたい」



こうした課題に応えるため、外国人雇用の実務を体系的に整理した書籍『外国人雇用のはじめ方と定着のポイント』を出版いたします。



本イベントは、同書の出版を記念し、著者講演と専門家による特別トークセッションを通じて、外国人雇用の現在地とこれからを考える場として開催するものです。



■ 書籍『外国人雇用のはじめ方と定着のポイント』について

『外国人雇用のはじめ方と定着のポイント』は、外国人材の採用・受け入れ・定着・組織づくりまでを、企業の現場で活かせる形で整理した実践書です。



在留資格や制度理解、採用時の注意点、受け入れ体制づくり、職場で起こりやすいすれ違いやトラブルへの対応など、外国人雇用に取り組む企業が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説しています。



また、初代出入国在留管理庁長官、ネパール労働・雇用・社会保障省大臣、インドネシア労働省 労働開発計画庁長官をはじめ、外国人雇用・国際人材分野の第一線で活躍する方々へのインタビューも掲載。

制度だけでは見えにくい現場のリアル、送り出し国の視点、外国人雇用のこれからを多角的に学べる一冊となっています。



書名：『外国人雇用のはじめ方と定着のポイント』

著者：菅沼 基

ページ数：165ページ

発行：公益財団法人 日本生産性本部 生産性労働情報センター



■ 本イベントの見どころ

本イベントには、書籍内インタビューにも登場する外国人雇用・国際人材領域の専門家・実務家が登壇予定です。

制度理解、実務リスク、採用戦略、日本語教育、多国籍現場づくり、外国人材が定着する環境づくり、送り出し国から見た日本企業への期待など、外国人雇用を取り巻く重要テーマについて、それぞれの立場から実践的な知見を共有します。

さらに、登壇者全員が交流会にも参加予定です。交流会には、初代出入国在留管理庁長官であり、公益財団法人入管協会 業務執行理事の佐々木聖子氏も参加予定です。

外国人雇用・国際人材領域に関心のある経営者、人事担当者、登録支援機関、人材会社、日本語教育機関、行政関係者、専門家の皆さまにとって、学びとネットワーキングの双方を得られる機会となります。



■ 開催概要

イベント名：

『外国人雇用のはじめ方と定着のポイント』出版記念イベント

著者講演・特別トークセッション＆交流会



日時：2026年6月26日（金）

受付開始：13:30

講演＆トークセッション：14:00～17:00

交流会：17:30～19:30



開催形式：会場参加／オンライン参加

講演＆トークセッション会場：TIME SHARING 銀座三丁目ビルディング 5F

〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目8-1 銀座三丁目ビルディング 5階



交流会会場：銀座PARTY for ETERNITY

〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目2-1 Daiwa銀座ビル B2F

※講演＆トークセッション会場より徒歩10分



参加費：

会場参加｜講演＆トークセッション＋著書付き：3,700円

会場参加｜講演＆トークセッションのみ：2,000円

オンライン参加：1,000円

交流会参加：5,300円



申込ページ：

https://peatix.com/event/5022269



■ タイムテーブル

13:30～14:00 受付

14:00～15:00 著者・菅沼 基による出版記念講演

15:00～15:10 休憩

15:10～17:00 特別トークセッション

17:30～19:30 交流会

※当日の進行状況により、内容や時間が一部変更となる場合があります。



■ 登壇者

著者・登壇者：菅沼 基

株式会社メイクモア 代表取締役

一般社団法人外国人雇用協議会 理事

『外国人雇用のはじめ方と定着のポイント』著者



特別登壇者：

新井 永鎮 氏

学校法人新井学園 赤門会日本語学校 常務理事

テーマ：文化の違いを越える対話と多国籍現場づくり



後藤 裕幸 氏

株式会社グローバルトラストネットワークス 代表取締役社長

テーマ：「混ざる組織」と外国人材が定着する環境づくり



杉田 昌平 氏

弁護士法人 Global HR Strategy 代表弁護士

テーマ：外国人雇用における制度理解と実務リスク



竹内 幸一 氏

株式会社グローバルパワー 代表取締役社長

テーマ：外国人材から「選ばれる企業」の採用戦略



ポウデル・サントシュ 氏

BLUE SKY JAPAN株式会社 代表取締役

テーマ：送り出し国から見た日本企業への期待



交流会特別参加：

佐々木 聖子 氏

初代出入国在留管理庁長官

公益財団法人入管協会 業務執行理事

※交流会より参加予定



■ このような方におすすめ

・外国人雇用に関心のある経営者・人事担当者

・外国人材の採用、受け入れ、定着に課題を感じている方

・登録支援機関、人材会社、日本語教育機関、行政、専門家の方

・外国人雇用・国際人材分野の第一線で活躍する方々と交流したい方

・外国人材から選ばれる企業づくりについて学びたい方

・外国人雇用に関する制度や実務リスクを正しく理解したい方



■ 申込方法

以下のPeatixページよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/5022269

※交流会に参加される方は、別途「交流会参加」チケットをお申し込みください。

※オンライン参加は、14:00～17:00の講演＆トークセッションのみご参加いただけます。



■ 主催者について

株式会社メイクモアは、外国人材に関わる企業・団体・専門家に向けて、学びの機会と実践的なアドバイスを提供し、外国人雇用の推進とネットワークづくりを支援する企業です。

外国人雇用に関する制度理解、採用、受け入れ、定着、組織づくりに関する情報発信や、関係者同士のネットワーク形成を通じて、企業と外国人材のより良い関係づくりに取り組んでいます。



■ 会社概要

会社名：株式会社メイクモア

代表者：代表取締役 菅沼 基

事業内容：外国人雇用に関する情報提供、研修、イベント企画、ネットワーク形成支援 等

URL：https://makemore-salon.fants.jp/



■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社メイクモア

担当：菅沼

メールアドレス：info@makemore.co.jp