鉄道・旅行系YouTuberひろきと行く！豪華2列車ダブル貸切ツアー！B.B.BASE×銚子電鉄　好評発売中！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス(C)レイルズB.B.BASE

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、人気鉄道系Youtuber「ひろき」氏とともに、2026年7月5日（日）に『鉄道・旅行系YouTuberひろきと行く！豪華2列車ダブル貸切ツアー！B.B.BASE×銚子電鉄』を開催いたします。

本ツアーでは、JR東日本のサイクルトレイン「B.B.BASE」と銚子電気鉄道の車両をそれぞれ貸切運行。東京・両国から千葉・銚子までの移動と銚子電鉄のローカル線の魅力を一度に満喫できる特別な機会です。

ツアー当日は鉄道系Youtuberとして多くのファンを持つひろき氏が同行。車内イベントや撮影会、トーク企画など本ツアーならではの特別コンテンツをご用意し、参加者の皆さまと一緒に楽しめる内容となっております。

銚子電鉄貸切乗車では、オリジナルヘッドマークを掲出。仲ノ町駅での車両撮影会イベントも実施予定です。

車内ではひろき氏が手がける日本酒「Sarachi」や千葉の銘酒をご提供予定。お酒が飲めない方でもご参加いただけるようソフトドリンクもご用意いたします。ぜひこの機会にのんびり鉄道旅に出かけてみませんか？

◆ツアー概要

(C)銚子電気鉄道

【ツアータイトル】鉄道・旅行系YouTuberひろきと行く！豪華2列車ダブル貸切ツアー！B.B.BASE×銚子電鉄

【出 発 日】2026年7月5（日） 日帰り

【最小催行人数】最少催行人数65名

【旅 行 代 金】おとな29,000円 / 小学生26,000円

【行 程】

【お申込み】 「日本の旅、鉄道の旅」WEBサイト（インターネット限定商品）

（商品ページはこちらをクリック）(https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=26B0081)

【お申込み期限】出発日の7日前まで

◆イベント盛りだくさん！ツアーのおすすめポイント

○ツアーの始まりは、なんと両国駅での鏡開き！

「よいしょ！」の掛け声とともに運気も気分も最高潮。忘れられない旅のスタートを！

○B.B.BASEの車内では各種イベントを実施予定！ひろきがツアーを盛り上げます！

飯沼本家「初雪」Sarachi前回ツアーの様子前回ツアーの様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/82705/table/395_1_98c76380b7ac297215fd9c0efcf76bef.jpg?v=202606160251 ]

○ひろきさん考案の「オリジナルヘッドマーク」を付けた銚子電鉄の列車を撮影！

(C)レイルズ

復路銚子電鉄の貸切列車は仲ノ町駅にて下車。駅構内にて、オリジナルヘッドマークを掲げた列車の撮影会を実施します！このツアーでしか見ることのできない特別な姿を、心ゆくまでカメラに収めてください。

ファン必見の特別ショット！貸切車両をバックに、ひろきさんとのツーショット撮影もお楽しみいただけます。ここでしか残せない、記念の一枚をぜひ。

さらに！ツアー当日は、銚子電鉄が開業103年を迎える記念日。

まさに“特別尽くし”の一日です。

◆ご案内

●旅行開始時点で20歳未満のお客さまにはソフトドリンクをご用意いたします。

●20歳以上でお酒を召し上がらないお客さまにはソフトドリンクをご用意いたします。お申し込み時に「オプション」でご選択ください。（旅行代金同額）

●お座席の指定はできません。他のお客さまと相席となる場合がございます。

●ツアー当日、配信用動画の撮影・収録を予定しています。あらかじめご了承ください。

※その他、ツアーの詳細は販売画面でご確認ください。

●旅行企画・実施：株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●上記掲載コースは、当書面からのお申し込みは承っておりません。

●お申し込み状況により満席の場合や催行中止となる場合がございます。予めご了承ください。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

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