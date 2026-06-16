139kgの壱岐産本マグロと壱岐の地酒を味わう期間限定フェア開催｜すし酒場 にほんいち 本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「すし酒場 にほんいち 本町店」では、2026年6月16日(火)より、長崎県・壱岐島で水揚げされた本マグロと、壱岐の酒蔵「重家酒造」の日本酒を楽しめる期間限定フェアを開催いたします。

今回使用する本マグロは、長崎県・壱岐島の郷ノ浦漁港で水揚げされたもの。対馬海流が流れる豊かな漁場で育った本マグロは、赤身の濃い旨みと上質な脂の甘みが特徴です。

暖流と寒流が交わる好漁場として知られている壱岐島周辺で、豊富な餌を食べて育つ本マグロは身質が良く、赤身の力強い旨みから中トロ・大トロの上品な脂まで、部位ごとに異なる味わいです。店内では、本マグロのお造りや寿司など、それぞれの魅力を活かした形でご提供いたします。

本マグロとともにお楽しみいただけるのが、壱岐の酒蔵「重家酒造」が醸す日本酒です。重家酒造は1924年創業。壱岐の風土を活かした酒造りを続ける酒蔵として知られています。

今回ご用意する「よこやま」「横山五十」シリーズは、華やかな香りと軽やかな酸味が特徴。本マグロの脂の甘みを引き立てながらも後味をすっきりとまとめてくれるため、赤身から中トロ、大トロまで幅広い部位との相性は抜群。日本酒だけでも楽しめる一杯ですが、本マグロと合わせることで、それぞれの旨みがより一層際立ちます。

壱岐産本マグロと壱岐の日本酒フェア

開催期間：2026年6月16日(火)～

※無くなり次第終了

提供商品(一例)

・壱岐産本マグロ造り盛り合わせ

・壱岐産本マグロ握り寿司

・よこやま SILVER1814

・よこやま SILVER10

・よこやま SILVER7

・よこやま 特別純米

・横山五十 純米大吟醸 白ラベル

・横山五十 純米大吟醸 赤ラベル

店舗情報

すし酒場 にほんいち 本町店

所在地：大阪府大阪市中央区瓦町３丁目４－１０ 日宝御堂ビル

アクセス：本町駅 徒歩4分

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

席数：40席

ホットペッパー：https://akr6925128689.owst.jp/(https://akr6925128689.owst.jp/?utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_iki_sake_pairing&utm_content=hotpepper&utm_source=chatgpt.com)

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/14(https://shop.ni-290.co.jp/stores/14?utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_iki_sake_pairing&utm_content=website&utm_source=chatgpt.com)

すし酒場 にほんいち 本町店は、大阪メトロ本町駅・堺筋本町駅から徒歩圏内に位置し、仕事帰りの一杯や週末の食事にも立ち寄りやすい立地です。職人が握る寿司をはじめ、全国各地から仕入れる海鮮食材を活かした一品料理とお酒を気軽に楽しめる“すし酒場”として、日常使いから特別なひとときまで幅広くご利用いただけます。

店内は、賑やかに楽しめるテーブル席のほか、落ち着いて過ごせるカウンター席もご用意。友人との飲み会や会社帰りの食事はもちろん、デートや少人数での利用にも適しており、シーンを選ばずご来店いただけます。新鮮な魚介を使用した寿司と、創作メニューを組み合わせたラインナップに加え、日本酒やウイスキーなどのドリンクも豊富に取り揃えております。

「今日は軽く一杯」という日から、「しっかり食事を楽しみたい」日まで、さまざまなシーンでご利用ください。

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〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928(#)