【イノベーター・ジャパン】医療機関向けサプリメントメーカー、分子生理化学研究所のWebサイトをリニューアルし販路拡大を支援

株式会社イノベーター・ジャパン

B2B事業者向けデジタルマーケティングなどを手がける株式会社イノベーター・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 順也）は、株式会社分子生理化学研究所（本社：東京都新宿区、取締役社長：内藤 力）のコーポレートサイトのリニューアル制作を手がけ、2026年5月28日に公開しました。

新サイトURL：https://www.mpc-lab.com/

■ リニューアルの背景

分子生理化学研究所の新コーポレートサイト

株式会社分子生理化学研究所は、自社開発のサプリメントを、クリニック等の医療機関を通じた販売（B2B）と、ECを通じた販売（B2C）の両面で展開しています。

今回のリニューアルは、Webサイト経由での新規取り扱いに関する問い合わせを増やし、B2B販路をさらに拡大することを第一の目的としています。あわせて、人材採用の強化を第二の目的としています。

従来のサイトは、B2Bの問い合わせにつながりにくい構造であったことに加え、公開から相応の年数が経過し、デザインの古さが課題となっていました（社内からも改善の要望が挙がっていました）。

■ 新サイトの特徴

人が口にする商品を扱う企業であることから、清潔感と信頼感を最優先にデザインしました。

同時に、求職者へ向けて同社の魅力が伝わるよう、社員の写真を多く採用しています。

機能面では、CMS（WordPress）の導入、レスポンシブ対応、SEO、アクセシビリティに対応しました。

なお、ロゴは従来の素材を踏襲し、それ以外の企画・デザイン・取材・撮影・ライティング・構築などを株式会社イノベーター・ジャパンが担当しました。

■ 制作スケジュール

2025年10月：要件定義に着手

2026年1月：開発に着手

2026年3月：取材・撮影

2026年4月：構築完了

2026年5月：動作検証

2026年5月28日：公開

■ 期待される効果

本リニューアルにより、B2Bの新規取り扱いに関する問い合わせの獲得、求人応募の獲得、社員のロイヤルティ向上を見込んでいます。

株式会社イノベーター・ジャパンは、今回のリニューアル後も、株式会社分子生理化学研究所のマーケティング支援を継続的に行ってまいります。

■ コメント

株式会社分子生理化学研究所

執行役員 営業本部長 中倉 啓介

今回のリニューアルでは、業種別ページの設置など、必要な情報に迷わずたどり着ける導線を構築いただきました。

インタビュー撮影を含めたコンテンツ制作までトータルでサポートいただき感謝しております。

優れた拡張性を活かし、今後さらにコンテンツを進化させ、より良い情報発信に努めてまいります。

株式会社イノベーター・ジャパン

代表取締役社長 渡辺 順也

株式会社分子生理化学研究所様は、確かな品質の製品をつくり続けてこられた企業です。

私たちは、その価値をより多くの方々に知っていただきたいという思いから、本プロジェクトに取り組みました。

Webサイトを通じて新たな取引先との出会いを生み出すことを最大の目標に据え、問い合わせにつながる導線を一つひとつ見直すなど、B2B販路の拡大に貢献できる設計を心がけています。

今後も成果と向き合いながら、分子生理化学研究所様の事業成長を支えてまいります。

■ 株式会社分子生理化学研究所について

所在地：東京都新宿区高田馬場1-25-30 8F

代表者：取締役社長 内藤 力

設立：2002年

事業内容：

コエンザイムQ10の血中濃度分析

コエンザイムQ10配合食品の開発

栄養機能食品、機能性表示食品等の開発

地域産品を活用した健康食品、化粧品、加工食品の開発

基礎化粧品、ヘアケア製品等の開発

Webサイト：https://www.mpc-lab.com/

■ 株式会社イノベーター・ジャパンについて

所在地：東京都港区南青山3-13-18 313南青山ビル 2F

代表者：代表取締役社長 渡辺 順也

設立：2010年

事業内容：

B2B事業者向けデジタルマーケティング支援（Sales First(https://service.innovator.jp.net/salesfirst)）

製造業向けオウンドメディア基盤の提供（BizArena(https://bizarena.jp/)）

教育機関向けデジタルマーケティング支援（Campus Marketing(https://service.innovator.jp.net/campusmarketing)）

出版社向けメディアDX支援（MediaDX(https://mediadx.innovator.jp.net/service)）

Webサイト：https://www.innovator.jp.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社イノベーター・ジャパン

コーポレート本部

担当：亀田 君子

TEL：03-3479-3450

Email：pr@innovator.jp.net

URL：https://www.innovator.jp.net/