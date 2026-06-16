株式会社クエラコンピューティングジャパン

米国マサチューセッツ州ボストン - 2026年6月15日

中性原子量子コンピューティングのトップランナーである QuEra Computing（本社：米国マサチューセッツ州ボストン）は現地時間6月15日、2028年に運用を開始する誤り耐性量子コンピュータ「Libra」を発表しました。さらに、これをクラウド上で利用可能とするために Amazon Web Services (AWS) との戦略的提携を大幅に拡大することも発表しました（AWS の発表はこちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/quantum-computing/aws-deepens-strategic-collaboration-with-quera-to-bring-fault-tolerant-quantum-computing-to-amazon-braket/)をご覧ください）。

誤り耐性量子コンピュータは、現在の量子システムと比べ、より長い処理時間が必要となる複雑な計算を高い信頼性で行えるよう設計されています。これは、古典的手法ではスケール限界に直面するような分子シミュレーション、材料発見、最適化等の問題を解決するワークフローへ向けた道筋を企業、研究機関、政府機関に提供します。

QuEra 初の誤り耐性量子コンピュータであり、QuEra と AWS の更なる提携における最初のシステムとなる Libra は Megaquop級システム、すなわち100万回規模の論理量子演算が行えるように設計されたシステムです。これが重要なのは、実用的な量子プログラムは論理量子ビット数だけでなく、誤りが計算結果に致命的な影響を与えるまでに可能な演算回数にも依存するからです。Libra は誤り訂正済み論理量子ビット数 256 以上、論理エラー率 10⁻⁶ を実現すると想定されており、AWS の顧客は2028年には誤り耐性量子計算を利用して早期に実用的な商業および研究ワークフローを実行できるようになります。

Libra のアーキテクチャは複数の査読済み文献により検証済みで、QuEra が持つ量子コンピュータ構築と展開の実績を発展させたものです。QuEra はこれまでに、2022年から Amazon Braket 上で運用されている 256物理量子ビットシステム Aquila、日本の ABCI-Q スーパーコンピュータと併設され、論理量子ビット能力を持つ中性原子システム Gemini 等を開発してきました。

QuEra Computing の最高経営責任者（CEO）である Andy Ory は次のように述べています。

「誤り耐性量子コンピューティングは研究のマイルストーンから実用展開へ向けたロードマップへ移行しつつあります。われわれは専門家により評価されたマイルストーンや検証済みのシステムの進化を通じて、このロードマップを公に実行してきました。Libra により、2028年には大規模な誤り耐性量子コンピューティングがクラウド上で利用できるようになります。これは重要な第一歩であり、今月開催するロードマップウェビナーで発表するように、その後のバージョンではさらにスケールアップしていきます。これらのシステムが運用開始される頃には人材、ユースケース、ワークフローが準備できているように、各界のリーダーは今から取り組みを始めるべきです。」

AWSとの戦略的提携を拡大

QuEra と AWS は、QuEra の誤り耐性量子システムを AWS の顧客へ提供するため、複数年にわたる戦略的提携を拡大します。この提携のもと、Libra は Braket 上で2028年から利用可能になります。HPC および AI・機械学習リソースと統合済みの Braket は、量子・古典ハイブリッドワークフローのために既存の古典計算環境とともに量子プログラムを開発・実行する統合環境を提供します。この提携は、2022年に Aquila が Braket 上で利用できる初の中性原子量子コンピュータとなって以来続いてきた関係をさらに深化させます。

AWS の Amazon Braket ジェネラル・マネージャーである Eric Kessler は次のように述べています。

「誤り耐性量子コンピューティングは、顧客が AWS 上で最も困難な計算問題を解決するための基盤となると信じています。QuEra の技術はそのような将来へ向けた明確な道筋を示しました。この能力を Amazon Braket を通じて顧客へ提供することにより、顧客はすでに利用している大規模な AWS の HPC と AI サービスを、QuEra の誤り耐性量子プロセッサと組み合わせることができるようになります。」

実証に基づく構築

QuEra は2023年に量子誤り訂正の先駆けとなり、その後も誤り耐性技術を進化させ続けています。誤り耐性は量子コンピューティングが商業利用可能となるための前提であることから、QuEra はその実現に専念してきました。Libra アーキテクチャの構成要素はすべて専門家の査読を受けた研究により検証されています。

QuEra の研究チーム、および創業者の研究室（ハーバード大学・MIT）では Nature および Physical Review Letters 誌に8本の査読付き論文を発表し、以下の基盤技術を実証しました。

- 誤り訂正量子コンピューティングの基本的な構成要素である論理量子ビット- 誤り率を閾値以下とすることで、システムが大規模化するにつれて誤りが減少する技術- トランスバーサル論理演算、および高速で低オーバーヘッドな量子ビット間ゲート- 大規模な実時間誤り訂正のための高速復号- 連続的な原子補給による数千もの量子ビットの継続運用- 論理量子ビットあたりの物理量子ビットのコストを低減する、資源効率の高い誤り訂正コード

2028年へ向けて、QuEra は誤り耐性システムを更に進化させていきます。その進化した設計をもとに、ロードマップの実行を加速するとともに、幅広い公開に先立ち、戦略的提携先に対して誤り耐性計算環境を利用する機会を提供します。

誤り耐性時代への準備

QuEra の最高商務責任者（CCO）である Yuval Boger は次のように述べています。

「量子コンピューティングの活用戦略を2028年まで立てないことは事業競争上のリスクとなります。この規模の誤り耐性量子システムを活用できるようなアルゴリズムはまだ存在しないかもしれません。しかしながら、今から共同開発を開始すれば、100万分の1の誤り率を備えた Libra が2028年にクラウド上で運用を開始するとき、後追いに回ることなく、運用初日から活用できるようになります。」

Hyperion Research の量子コンピューティング主席アナリストである Bob Sorensen は次のように述べています。

「2028年に誤り耐性量子システムを提供するという QuEra の計画は、量子コンピューティング業界にとって大きな転換点となります。QuEra はすべてのマイルストーンを公表し、専門家による検証を受けてきたことに加え、今回は、量子コンピューティングのエンドユーザとの関係構築へ向けた具体的な道筋を示しました。HPC センターや関連する政府プログラムのエンドユーザは、新技術へ大きな投資をする決断を下す前に、このような規律正しく明確な戦略を求めるものなのです。」

もっと詳しく

誤り耐性量子コンピューティングの時代がすぐそこまで来ています。ご関心をお持ちの方は、以下の方法で弊社までお問い合わせください。

QuEra Computing について

- ウェビナーに参加：6月24日に開催されるウェビナーでは、QuEra の経営陣が Libra をはじめとする将来のシステム、顧客との関係構築への道筋を発表し、ご質問に回答します。参加登録は www.quera.com/26roadmap(https://www.quera.com/26roadmap) から。- QuEra チームとの面談：QuEra は6月16～17日にロンドンで開催される Commercialising Quantum と6月25～26日にボストンで開催される Quantum.Tech World（ブース F12）に出展します。- 個別ミーティング：複数年にわたる誤り耐性量子コンピューティングに関する提携を真剣に検討されている組織を対象に、QuEra 経営陣との機密ミーティングの枠をご用意しています。申込みはhttps://www.quera.com/ftqc-briefingから。- 弊社ウェブサイト：www.quera.com(https://www.quera.com)

QuEra は量子コンピューティングの実用化を推進しています。中性原子量子コンピューティングの科学的・商業的トップランナーとして、企業イノベーターが量子技術を活用して競争力を獲得する支援、HPCセンターが従来型コンピューティングでは解決困難な課題に取り組むユーザをサポートするための支援、政府プログラムが国家機能とデジタル主権機能を構築するための支援などを行っています。これを実現する量子イノベーションプラットフォームでは、オンプレミスおよびクラウド経由で利用可能な量子システムと、アプリケーションの共同設計・共同研究を組み合わせています。ハーバード大学とMITで誕生し、今も両大学と共に進化を続ける QuEra は、ボストン、東京、ニューメキシコ、英国を拠点にグローバルに活動しています。量子コンピューティングの実現が迫る中、QuEra は実用的な成果を現在も提供し、より大規模で誤り耐性のある量子システム開発を推進しています。詳細は www.quera.com(https://www.quera.com) をご覧ください。

報道関係お問い合わせ: press@quera.com