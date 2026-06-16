【 Fable England 】7周年を記念した「Hampstead」コレクションが登場。ロンドンの美しい街並みに着想

Supamax Limited

Fable England は、ブランド創立7周年を記念して、新作アクセサリー＆バッグコレクション「Hampstead（ハムステッド）」を5月28日に発表しました。時代を超えて愛される英国スタイルに着想を得た本コレクションは、ブランドの定番ラインをさらに充実させる新シリーズです。日常使いしやすい汎用性と、シーズンを問わず長く愛用できるタイムレスなデザインが特徴です。

Hampstead コレクション https://www.fableengland.com/ja-jp/collections/the-hampstead-collection

Hampstead コレクションについて

Grace ストラクチャード トートバッグ ブラック

コレクション名の由来となったハムステッドは、ロンドンでも特に趣のある街として知られています。本コレクションは、Fable England の世界観に自然に溶け込みながら、より幅広いライフスタイルやファッションに取り入れやすいデザインを目指しました。クリーンなライン、やわらかな曲線、実用的な機能性に加え、ブランドらしい遊び心のあるディテールを取り入れています。

Grace ストラクチャード トートバッグ タン

カラーは、タン、ブラック、数量限定のストーンの3色をご用意しました。ブランドの象徴であるビー（蜂）の金具をアクセントに、丸みを帯びたフォルムや曲線的なコーナー、花びらを思わせるハンドルタブなど、Fable England らしい繊細なディテールを随所に取り入れています。内装はシンプルで使いやすい仕様とし、デザイン性と実用性を両立させました。

Beth サドル クロスボディバッグ ブラック

物語性とコレクションする楽しさを添えるため、無地のバッグには、ハンドルに巻かれたプリントスカーフ、または取り外し可能なスカーフ バッグチャームが付属します。タンとブラックには、Fable England を象徴する人気プリント「Into the Woods（イントゥ・ザ・ウッズ）」を採用。数量限定のストーンカラーには、夏の草花を描いた「Cybele（シベール）」プリントをあしらい、軽やかな季節感を表現しています。ブランドらしい世界観と季節感をさりげなく楽しめるデザインです。

Hampstead Collection ラインアップ

- Alice カメラバッグ カラー：タン、ブラック- Laura スモールバックパック カラー：タン、ブラック- Beth サドル クロスボディバッグ カラー：タン、ブラック- Grace ストラクチャード トートバッグ カラー：タン、ブラック- Into the Woods スカーフ バッグチャーム 全3種- 数量限定 Laura スモールバックパック カラー：ストーン- 数量限定 Heart クロスボディバッグ カラー：ストーンHampstead コレクションを見る :https://www.fableengland.com/ja-jp/collections/the-hampstead-collection

Hampstead Collectionは、実用性と遊び心のあるエレガンスを兼ね備えています。現代の英国スタイルを表現しながら、Fable Englandの核となる想いであるクラフトマンシップと物語性を大切にしたコレクションです。

Laura スモールバックパック タン

また、本コレクションのバッグには、動物性由来のレザーを使用しないヴィーガン素材が採用されており、デザイン性だけでなく素材選びにもブランドの価値観が反映されています。

Heart クロスボディバッグ ストーン

今回の発売は、ブランドの原点と価値観をあらためて表現するものでもあります。Fable Englandは創業以来、英国文学、ビンテージの宝物、そして自然界の美しさからインスピレーションを得てきました。

Fable England のサステイナブルな取り組み

Fable England は、環境と動物に配慮したものづくりを大切にしています。動物由来レザーの代わりに、ポリウレタンやポリエステルなどのヴィーガン素材を積極的に取り入れています。また、コレクション全体でリサイクル素材の使用も少しずつ広げています。

Aliceカメラバッグ タン

Fable England は、品質、耐久性、手に取りやすさのバランスを大切にしています。サプライヤーと協力し、より環境に配慮した素材の調達に取り組んでいます。さらに、FSC認証パッケージ、100％リサイクル紙を使用した配送箱、リサイクルプラスチック素材なども採用しています。こうした取り組みを通じて、サステイナブルなものづくりを継続しています。

Fable Englandについて

Fable England 公式サイト

https://www.fableengland.com/ja-jp/

Fable England 物語のはじまり

Fable England の物語は、ビンテージフェアでの出会いから始まりました。そこで見つけたのは、1940年代に作られた繊細な蜂柄のスカーフです。このスカーフは、第2次世界大戦中に英国空軍（RAF）のパイロットのために使用されていた生地の端材から仕立てられたもので、ブランド誕生のきっかけとなりました。

飛翔、決意、勇気の象徴である蜂のモチーフは、繊細なプリントや手描きのアクセサリーを通じて物語を届けるというブランドの発想につながりました。人々の心を明るくし、インスピレーションを与える特別なアイテムづくりの原点となっています。

Laura スモールバックパック ブラック

「fable（寓話）」という言葉の由来のとおり、すべてのコレクションは新たな物語を紡ぎます。自然と英国の物語の伝統に着想を得たイラスト、コレクタブルなチャーム、ストーリー性のあるプリントを通じて、幻想的な世界観を表現しています。

公式SNS

Instagram https://www.instagram.com/fableengland

Facebook https://www.facebook.com/fableenglandofficial

YouTube https://www.youtube.com/@fableengland4851

会社概要

会社名：Supamax Limited

所在地：LABS Atrium, Chalk Farm Road, London, England, NW1 8AH, United Kingdom

代表者名：Dong Xia

デジタルマーケティング責任者：Kleber de Carvalho