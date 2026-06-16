第四境界 アパレルブランド「The Fourth Boundary」始動！ 望月けいさんデザインのアウターの制作も決定

株式会社マレ

ARG（日常侵蝕ゲーム）を手掛けるクリエイター集団の第四境界は、アパレルブランド「The Fourth Boundary」(https://shop.daiyonkyokai.net/collections/the-fourth-boundary)の1stシーズンのコレクションを発表し、予約受付を開始したことを発表いたします。

「The Fourth Boundary」は、第四境界の世界観を拡張するアパレルブランドです。

第四境界の職員と交錯員

第四境界の職員である織工たちが“白”を身にまとう一方で、交錯員がまとう“黒”は、境界を歩き、二つの世界のあいだに潜る者の色です。

「The Fourth Boundary」が提案するのは、特別な装備でも、日常から切り離された制服でもありません。普段着として街に馴染みながらも、着る人の内側にある“交錯員”としての輪郭を静かに浮かび上がらせる服です。

シルエット、質感、ディテールにおいても複数の感覚を交錯させ、着る人が“交錯員”であることを示します。

そしてこの度、イラストレーターの望月けいさんによる「The Fourth Boundary」および交錯員のイラストのキービジュアルを初公開したほか、イラストで交錯員が着用しているアウターの制作も決定いたしました。

また「The Fourth Boundary」の同に伴い、第四境界のInstagramアカウント(https://www.instagram.com/daiyonkyokai/)も開設いたしました。

{IIII} 刺繍Tシャツ

前胸にThe Forth Boundaryのロゴである{IIII}のロゴが刺繍で入ったワイドシルエットのTシャツです。

右肩の切替ラインには第四境界のロゴマークの刺繍タグが縫い付けられています。生地はオンスの高い天竺を使用してバイオウォッシュ加工を施しています。

販売ページ(https://shop.daiyonkyokai.net/products/r56ftg68y7h9u)

{IIII} レイヤードTシャツ

袖がレイヤード仕様になったワイドシルエットTシャツです。

胸には4を示す三角形のラバータグを縫い付け、袖や背面に配置したグラフィックもポイントです。

販売ページ(https://shop.daiyonkyokai.net/products/0uh98uvyvcc74)

{IIII} ジップシャツ

ファスナー前開きでノーカラーのワイドシルエットシャツです。

伸縮のある軽い素材を使用し、両サイドについた大きめのポケットなど夏でも快適なデザインです。

販売ページ(https://shop.daiyonkyokai.net/products/2q365e6dvfbiuy)

{IIII} ベスト

背面にサコッシュバッグがついた、2WAYになるユーティリティーベストです。

メッシュ素材とグログランナイロンのコンビネーションで、フロント面と背面にポケットが付いています。

背面のサコッシュは取り外しができ単体で使用することも可能です。

販売ページ(https://shop.daiyonkyokai.net/products/0i90878r63svbg)

{IIII} ドローコードプリントTシャツ（ブラック）

裾にドローコードのついたビッグシルエットのTシャツです。

裾野ドローコードでサイズ調整可能で絞るとバルーンシルエットに変更可能。胸のロゴは発泡プリントで立体的な仕上がりになっています。

{IIII} ドローコードプリントTシャツ（スミクロ）

裾にドローコードのついたビッグシルエットのTシャツです。

裾野ドローコードでサイズ調整可能で絞るとバルーンシルエットに変更可能。胸のロゴは発泡プリントで立体的な仕上がりになっています。

販売ページ(https://shop.daiyonkyokai.net/products/bsvr4gebth13shff)

{IIII} キャップ

ブラックデニム素材の6パネルキャップに浅めのフォルムで男女ともに被れるアイテムです。

ロゴマークは刺繍であしらわれています。

販売ページ(https://shop.daiyonkyokai.net/products/3ie4r9fonihg)

第四境界とは

第四境界のゲームはARGと呼ばれ、ゲーム機や専用のソフトを必要としません。

道端に落ちていた財布、ブラック企業の給与明細、フリマサイトで見つけた使用済みの交換日記――そういった“リアルなモノ”そのものがゲームになっており、小説や映画のような物語をお楽しみいただけます。そのため謎解きゲームとも、ボードゲームとも異なるもので、私たちは日常侵蝕ゲームと名付けました。

現実と仮想の境界が曖昧となる体験をどうぞお楽しみください。