「2026年上半期トレンド料理ワード」から読み解く食品系SNS運用のためのマーケティングセミナー アーカイブ動画の配布開始

アイランド株式会社

約3万人の「フーディスト(R)（料理インフルエンサーや料理クリエイター）」が参加する、日本最大級の料理インフルエンサープラットフォーム「フーディストサービス（ https://foodist-service.jp/ 運営：アイランド株式会社）」は、2026年6月9日にオンラインセミナー「『2026年上半期トレンド料理ワード』から読み解く、食品SNS運用のためのマーケティングセミナー」を開催いたしました。食品・飲料メーカーの担当者を中心に、視聴満足度92%となった本セミナーのアーカイブ動画を、本日より期間限定で無料配布いたします。

食品・飲料をはじめとする食関連メーカーのSNS運用において、生活者の最新トレンドをタイムリーに企画へ反映することは、認知拡大やファン獲得、フォロワー満足度向上における重要なポイントとなっています。

本セミナーは、同サービスが発表した「2026年上半期トレンド料理ワード大賞」の解説に加え、月間約1,000万imp・公式SNSフォロワー約500万人を擁する料理メディア及びコミュニティ「フーディストノート」の実データに基づいた分析結果を公開。料理に関心の高いユーザーの最新動向と、自社公式SNSの投稿クリエイティブへの具体的な掛け合わせ手法について解説しています。

■アーカイブ視聴の概要・お申し込み方法

視聴をご希望の方は、下記の専用フォームより必要事項をご入力ください。ご登録いただいたメールアドレス宛に、担当者より視聴用URLをお送りいたします。

・お申し込み専用フォーム：https://www.ai-land.co.jp/contact-survey22/

・無料配布期限：2026年11月5日（木）まで

※注意事項

・同業他社の方への配布はお断りさせていただく可能性がございます

・食関連メーカー（食品・飲料・調理器具など）などの法人の方を対象としております。個人の方のお申込みはご遠慮ください

■本セミナーの主な内容（プログラム）

・2026年上半期トレンド料理ワード大賞の解説

・「フーディストノート」公式SNSの投稿から見るユーザー動向の分析

・食関連メーカーが自社SNSにトレンドを組み込むための具体的な手法の紹介

・下半期に向けたトレンド掛け合わせ投稿のヒントを紹介

■このような方におすすめです

・「2026年上半期料理トレンド」を知りたい方

・自社商品と最新トレンドの具体的な掛け合わせ方を知りたい方

・トレンドを取り入れたいが、企画や撮影にかけるリソース不足に悩んでいる方

・食品・飲料メーカーでSNSマーケティング、PR、商品企画を担当されている方

■オンラインセミナー視聴者から寄せられた声

・上期の流行の分析など改めて詳しく聞けて、振り返ることができました

・非常にわかりやすい説明でした

・今後のレシピ発信では、ぜひ本セミナーで紹介いただいた料理トレンドを組み込みながら制作できればと思いました

・有用な情報をありがとうございました

■アイランド株式会社が提供する「公式SNS運用サポート」について

食品・料理・暮らし領域に特化したSNS運用支援を行っています。約3万人の料理インフルエンサーネットワークと自社メディアの運用知見を活かし、コンセプト設計からリール動画制作、インフルエンサー施策まで、一気通貫で企業の発信をサポートしています。



＜公式SNS運用サポートプランについて＞

・ 料理インフルエンサー／料理クリエイター「フーディスト(R)」登録者数30,000名以上

・ 弊社公式SNS総フォロワー規模700万人超

・ 食品・飲料・地域ブランドでの公式SNS支援実績多数

SNS運用サポートサービスのご紹介：https://www.ai-land.co.jp/snsmanagement/

お問い合わせ：https://www.ai-land.co.jp/contact-snsinfo/

「フーディスト(R)」及び「フーディストサービス」について

「フーディスト(R)」とは、弊社にフーディスト(R)会員として登録する、「ブログやInstagram、XなどのSNSで日々料理や食について積極的に発信する料理インフルエンサー・料理クリエイター」の方々です。

フーディストサービスは、日本最大級の料理インフルエンサープラットフォームサービスです。約3万人の料理インフルエンサー「フーディスト(R)」とともに、料理メディア及びコミュニティ（フーディストノート）を運営しています。 また、企業向けに料理インフルエンサーとのマッチングを行う「フーディストナビ」「フーディストパーク」では、フーディストとクライアントとのコラボレーションを企画・提案しています。※フーディスト(R)はアイランド株式会社の商標登録です。



＜フーディストサービス運営メディア&コミュニティ＞

・フーディストサービス

https://foodist-service.jp/

・フーディストノート

https://foodistnote.recipe-blog.jp/

・フーディストパーク

https://foodist-service.jp/park

・フーディストナビ

https://foodistnavi.jp/

アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストノート」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

・食品・飲料ブランドの公式SNS運用サポート

・キッチン雑貨やお取り寄せグルメなどを販売するオンラインストア「Aima」運営

・五感で楽しむ推し活イベントのプロデュース「推しタメ」事業

URL ：https://www.ai-land.co.jp/