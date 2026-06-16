【JAF長崎】ペンギン飼育種類数、世界一！普段入れない長崎ペンギン水族館のバックヤードを見学できる特別ツアー開催！参加者限定プレゼントも！

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）長崎支部（支部長 円田浩司）は、2026年7月27日（月）、長崎ペンギン水族館（長崎県長崎市）において、JAFデー「長崎ペンギン水族館バックヤードツアー」を開催します。

本イベントは、普段は公開されていない水族館のバックヤードを特別に見学できる体験型プログラムで、夏休み期間にあわせて実施するものです。

ペンギンたちの健康管理や飼育の工夫、水槽の裏側の仕組みなど、生きものの命を支える現場を飼育員の解説付きで学ぶことができます。

また、長崎ペンギン水族館は、ペンギンの飼育種類数が世界一を誇る水族館です。

多様な種類のペンギンを飼育・展示している同館だからこそ、それぞれの生態や個性、命を守るための工夫をより深く知ることができます。

■「長崎ペンギン水族館バックヤードツアー」 イベント概要

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/3Qo9594

【開催日】

2026年7月27日（月）

・午前Aグループ 10:30～11:30

・午後Bグループ 14:30～15:30 ※A・Bいずれかを選択

【募集人数】

各回30名（最少催行各15名）※応募多数の場合抽選

【参加条件】

参加グループに1人以上JAF会員がいること

【参加費用（観覧料込み）】

・大人：1,500円

・子ども（3歳～中学生）：1,000円

※2歳以下無料

※年間パスポートをお持ちの方

大人：860円／子ども：720円

【応募方法】

下記「イベント詳細はこちら」ボタンよりご確認ください

【応募締切】

2026年7月16日（木）23:55

【注意事項】

・事前予約が必要です。

・2歳以下は人数に含まず保護者責任にて参加

・感染症等の状況により中止の可能性あり

・鳥インフルエンザ発生時は館内ガイドツアーへ変更

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/3Qo9594

■ 海に囲まれた長崎だからこそ考える「環境と命」

本ツアーでは、ペンギンの生態だけでなく、海洋環境の変化が生きものに与える影響についても解説します。

三方を海に囲まれた長崎県は、古くから海とともに発展してきた地域です。

一方で近年は、海洋プラスチックごみや海外から漂着するごみの増加など、海洋環境を取り巻く課題が深刻化しています。

海洋ごみや海岸漂着ごみの多くは、私たちの日常生活を起点に、山や街から川を通じて海へ流出しているとされています。

そのため、長崎市では「海洋プラスチックごみ対策推進事業」を立ち上げ、マイクロプラスチック（5mm以下の微細なプラスチック）が生態系に及ぼす影響を最小限に留めようとアクションを起こしています。※1

対馬市では漂着ごみが日本一多い場所として、現在、行政や民間団体による調査や回収作業が進められています。※2

こうした近年における海洋環境の悪化は、遠く離れた地に住むペンギンにも影響を及ぼし、餌となる魚の減少など生存に直結する問題となっています。

長崎ペンギン水族館では、ペンギンの生態や飼育を通してこうした現状を伝え、来館者が海の環境問題を身近な課題として捉える機会を提供しています。

（※1 参照元 長崎市公式ホームページ：https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4754.html(https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4754.html)）

（※2 参照元 対馬海ごみ情報センター：https://tsushima-mltic.com/）

■ 夏休みに親子で学ぶ「命を大切にする心」

本イベントは、ペンギンとの出会いを通じて、次世代へ命を大切にする心を育むことも目的としています。

夏休みという長期休暇の中、親子が同じ体験を共有することにより、自然と「命」や「環境」について考えるきっかけが生まれます。学校では得られない“本物の現場”に触れることによって、子どもたちの心に残る学びを提供します。

■最後に

夏休みにぴったりの本企画は、自由研究にも活かせる学びの機会です。

世界一の飼育種類数を誇るペンギン水族館で、普段は見ることのできない現場に触れながら、命や環境について考える特別な体験として、ぜひご参加ください。

なお、参加者には記念品として、長崎ペンギン水族館オリジナルの非売品ポストカードをプレゼントします。

本イベントを通じて、ペンギンの暮らしや命を支える現場に触れながら、長崎の海や環境について理解を深めていただければ幸いです。多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/3Qo9594

■お問い合わせ先

■担当

一般社団法人日本自動車連盟 長崎支部推進課事業係

■住所

長崎市八千代町2-13

■電話番号

095-811-2333（平日10:00～17:00）

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/3Qo9594