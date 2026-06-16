Muso Action、「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」に採択

Muso Action株式会社

Muso Action株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：村山 龍太郎、以下「Muso Action」）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下「AWSジャパン」）が実施するフィジカル AI 開発支援プログラムに採択されたことをお知らせします。

本プログラムへの参画を通じ、Muso Actionは、AWSの計算リソース、フィジカルAI領域スペシャリストによる技術支援、AWSクレジット等を活用し、ロボット基盤モデル（Vision-Language-Action Model：VLA）と力制御・遠隔操作（テレオペレーション）を組み合わせた汎用ロボットワーカーの開発と社会実装を、より一層加速してまいります。

採択の背景

製造・物流・小売をはじめとする現場では、慢性的な人手不足を背景に、軽作業を柔軟に代替できる汎用的なロボットへの期待が高まっています。一方で、現場ごとに異なる作業を安全かつ確実にこなすためには、ロボット基盤モデルの学習、力制御、シミュレーション、実環境への展開までを一気通貫で構築する開発基盤が不可欠です。

Muso Actionは、創業以来、ロボット基盤モデルと力制御・テレオペレーションを組み合わせた「汎用ロボットワーカー」の開発に取り組んでまいりました。本プログラムへの採択を通じて、AWS上でのデータ収集、前処理、モデル学習、シミュレーション、実環境へのデプロイに至るパイプライン構築を強化し、現場での実証から本導入までのスピードを高めてまいります。

本プログラムでの取り組み

Muso Actionは、本プログラムを通じて、以下の3点を重点的に推進します。

・ ロボット基盤モデル（VLA）の学習基盤強化：AWSの計算リソースを活用し、力制御・遠隔操作データを含む大規模学習・ファインチューニングのパイプラインを構築。

・ シミュレーションと合成データ生成：現場作業を再現するシミュレーション環境と合成データ生成を組み合わせ、実機データを補完しながらモデル汎化性能を向上。

・ 実環境への展開と運用：製造・物流・小売の現場での実証を通じ、学習から運用までを一気通貫で扱えるロボットワーカー基盤を確立。

これらの取り組みを通じて、Muso Actionは、人の軽作業を安全かつ柔軟に代替する汎用ロボットワーカーの社会実装を、より早く・より広く進めてまいります。

代表取締役 CEO 村山 龍太郎 コメント

「フィジカルAIは、いまや研究テーマから、現場で人と並んで働く労働力へと進化しつつあります。Muso Actionは、ロボット基盤モデル・力制御・テレオペレーションを統合した『汎用ロボットワーカー』を、製造・物流・小売の現場に届けることを目指してきました。

今回のAWSジャパンによる本プログラム採択は、その実現に向けた大きな後押しです。AWSのフィジカルAI領域スペシャリストとの連携、計算リソースおよびクレジット支援、コミュニティ・GTM支援を最大限に活用し、現場で本当に使われるロボットワーカーの実装スピードを大きく引き上げてまいります。」

「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」について

「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」は、AWS上でVision-Language-Action（VLA）をはじめとしたロボット基盤モデル等を開発する、日本に法人または拠点を持つ企業・団体を対象に、AWSジャパンが提供する支援プログラムです。

データ収集・前処理からモデルトレーニング、シミュレーション、実環境へのデプロイまでの一連のパイプライン構築を支援し、AIのロボティクスへの活用を推進することを目的としています。採択企業には、フィジカルAI領域スペシャリストによる技術支援、AWSクレジット提供（プログラム全体で最大600万USドル規模を予定）、ロボティクス・生成AIコミュニティ形成、Go-to-Market支援が提供されます。

プログラム詳細：https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-japan-physical-ai-development-support-program/

Muso Action株式会社について

Muso Action株式会社は、「Physical AIで人の軽作業を解放する」をミッションに、ロボット基盤モデルを活用した汎用ロボットワーカーの開発・提供を行うスタートアップです。

ロボット基盤モデル（VLA）と力制御・遠隔操作（テレオペレーション）を組み合わせることで、製造・物流・小売などの現場で、人の作業を柔軟かつ安全に代替できる世界の実現を目指しています。

会社概要

本件に関するお問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170391/table/5_1_03da52f6862c3949d1a1110d5bebf631.jpg?v=202606160251 ]

Muso Action株式会社 広報担当

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