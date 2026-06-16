【札幌展 初開催】バックオフィスDXPO札幌′26 管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第1回 バックオフィスDXPO札幌’26

公式サイト： https://box.dxpo.jp/sapporo/

会期：2026年6月30日(火)・7月1日(水)

会場：アクセスサッポロ 大展示場 主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業などを展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、6月30日(火)・7月1日(水) の2日間「第1回 バックオフィスDXPO札幌’26」をアクセスサッポロにて盛大に初開催する。来場対象者は、あらゆる業種の経営層はもちろん、バックオフィス部門（総務・人事・労務・経理・財務・情報システム等）の方々である。

管理部門の皆様必聴の専門セミナーを総計16セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。経営戦略・DX推進コースでは、札幌市イノベーション推進コンソーシアムでDX推進部会長を務める北海道大学大学院 教授 平本健太氏が、DX推進の本質や、地方中小企業が生き残るために必要な視点を解説、またRPA・業務自動化コースでは、ハッピーステート(株)でAI講師を務める上田良江氏が、AIエージェントを活用したバックオフィス業務における自動化の具体例と導入のポイントを紹介するなど、人事・総務・経理のプロはもちろん、DX・業務改革を推進する経営者必聴のセミナーが多数開催される。

バックオフィスDXPO札幌’26 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、業務効率化・DX推進のための製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HPへ https://box.dxpo.jp/sapporo/

＜本リリース・本展に関するお問合せ先＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（総合受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi

＜来場事前登録（無料）・セミナーのお申込み 公式HPへ＞

https://box.dxpo.jp/sapporo/