SNSで人気を誇るイラストレーター陣が創刊作品を彩る！主婦の友社が贈る、疲れた心に優しく寄り添う新レーベル「キャンドルライトブックス」6月30日（火）誕生！ネット小説大賞受賞の2作品を同時発売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、新文芸・ライトノベルレーベル「キャンドルライトブックス」を創刊いたします 。第1弾作品として、第12回・第13回ネット小説大賞をそれぞれ受賞した話題作『かわよこ食堂～眠る前の思い出ご飯～』（またり鈴春 著）と『君が待つ海へ』（悠井すみれ 著）を2026年6月30日（火）に同時発売いたします 。

■ 新レーベル「キャンドルライトブックス」創刊の背景と目指すもの

日々忙しい日常を生きる現代人へ、仕事や学校の帰りの夜、1日の終わりに心をほどく読書体験を―― 。 「キャンドルライトブックス」は、「少し不思議で、すごくやさしい」をコンセプトに誕生した新文芸・ライトノベルレーベルです 。

実用書や児童書・絵本を通じて多くの人々の暮らしや心に寄り添ってきた主婦の友社が、今度は「物語の力」で読者の心にパッと小さな灯りをともすような癒やしを提案 。日常のすぐ隣にある小さな奇跡、人と人とのあたたかなつながり、そして心の奥に残る大切な感情をじっくりと描いた作品をラインアップしてまいります 。

また、小説としての面白さはもちろんのこと、コミカライズや映像化など、異なるメディアでも広く、永く愛される魅力的な世界観やキャラクターを持つ作品の発掘・育成にも注力していきます 。

■ 創刊ラインアップ（2作品同時発売）

第1弾となる2作品は、いずれもWeb上で多くの読者から支持を集めた「ネット小説大賞」受賞作 。書籍化にあたり、時間をかけて丁寧に加筆修正を施し、さらに作品の世界観を美しく彩る人気イラストレーターのまかろんK氏、七原しえ氏を起用しました 。

『かわよこ食堂～眠る前の思い出ご飯～』【第12回ネット小説大賞 受賞作】

「人生でいちばん思い出に残っているご飯、お作りします」――あの世の手前で出会う、涙と救いの優しいファンタジー小説。

【あらすじ】

ここは、あの世へ向かう途中にある小さな食堂。

「かわよこ食堂」――ここでは「人生でいちばん思い出に残っているご飯」が振る舞われます。

訪れるのは、さまざまな理由でこの世を離れた人たち。

客が注文するのは、豪華な最後の晩餐ではなく、大切な人と食べたあの日の一皿や、忘れられない記憶とともにあるただ一回だけの食事です。

人はなぜ、この食堂に来るのか。そして、自分がここにいる理由とは。

やさしくて、ちょっと切なくて、でもあたたかい。読むほどに、心がほぐれていく物語。

★装画・挿絵を担当したのは、SNSでも圧倒的な支持を集め、あたたかな光の描写で人気を博すイラストレーター・まかろんK氏 。巻頭イラストや美しい挿絵も多数収録しています 。

著者： またり給春

イラスト： まかろんK

定価： 1,760円（税込）

発売日：2026年6月30日（火）

サイズ、ページ数：四六判、292ページ

ISBN： 978-4-07-463415-6

Amazon 商品ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/4074634155

楽天ブックス 商品ページ： https://books.rakuten.co.jp/rb/18632570/

『君が待つ海へ』【第13回ネット小説大賞 受賞作】

「あの夏、あの海で、僕らは何を見たのか」――南の離島の奇妙な風習と、失われた記憶を巡る、美しくも切ないサスペンス・ミステリー小説。

【あらすじ】

あの夏、あの海で、いったい何が起きたのか……。

南の離島・比彌島。

幼い頃に訪れたその場所での記憶は、なぜか曖昧なまま、ずっと心の奥に引っかかっていた。



大学生になった颯斗は、あるきっかけで再びその島を訪れることになる。

懐かしいはずの風景。けれど、どこかがおかしい。

島の人々の様子、奇妙な風習、そして海で明らかに感じたあの違和感。



思い出せないはずの記憶が、少しずつよみがえっていく。

あのとき、自分は何を見たのか。そして、この島で何が起きているのか。



ただの帰省のはずだった旅は、静かに、だが確実に非日常へと変わっていく。

やがてたどり着いたのは、恐怖だけでは終わらない、ひとつの記憶の物語。

第13回ネット小説大賞、受賞作品。

★装画・挿絵は、幻想的かつ緻密な世界観の表現で国内外から高く評価されている実力派イラストレーター・七原しえ氏が担当 。物語の緊迫感と美しさをエモーショナルに引き立てます 。

著者： 悠井すみれ

イラスト： 七原しえ

定価： 1,760円（税込）

発売日：2026年6月30日（火）

ISBN： 978-4-07-463409-5

サイズ、ページ数：四六判、324ページ

Amazon 商品ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/4074634090

楽天ブックス 商品ページ： https://books.rakuten.co.jp/rb/18632571/

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