アパレル展示会システム「FORSEE」、面倒なデータ入力を大幅削減する5つの新機能を公開。初年度10％割引キャンペーンを開始。

株式会社バイナウ

アパレル業界向けオンライン展示会システム「FORSEE EXHIBITION（フォーシー エキシビション）」を運営する株式会社バイナウ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：三浦英晃）は、2026年7月1日（水）、ブランド運営に関わる業務を効率化する5つの新機能をリリースいたします。

今回のアップデートでは、展示会での受注データを活用し、下げ札シールの作成、会計ソフトとのデータ連携、ECサイト向けの商品データ出力までを一元化。これにより、多くのブランド運営者が抱える二重・三重の入力作業を削減し、展示会運営から出荷、経理、EC販売までの業務をワンストップで管理できる環境を提供します。

「FORSEE EXHIBITION」サービスサイト

https://forsee.jp/

■ プロダクトアップデートの背景：展示会の「前」も「後」も立ちはだかるアナログ作業の壁

FORSEEは2019年のサービス開始以来、利用ブランドごとの業務フローに寄り添った機能開発を積み重ね、これまで250以上のアパレルブランドの展示会運営や受注管理をサポートしてきました。その中で見えてきたのは、ブランドの規模やジャンルを問わず共通する課題です。展示会の事前準備から開催後の出荷・経理・EC運用に至るまで、多くの業務が手作業や複数システムへの入力に依存しており、ブランド担当者に大きな負担となっていました。

展示会開催前には、バイヤーへ提案する商品カタログ（ラインシート）の作成やレイアウト調整に多くの時間が費やされています。さらに展示会開催後には、受注データをもとに会計ソフトへの入力や請求書の作成を行い、商品情報から下げ札を作成し、ECサイトへ商品登録を行うなど、同じ情報を複数の業務で繰り返し入力する作業が発生しています。

こうした展示会前後の入力作業は、ブランド担当者が本来注力すべき商品企画や販路開拓といったクリエイティブな業務の時間を圧迫する要因となっていました。

■ ブランド運営を効率化する「5つの新機能」を公開

そこでFORSEEは、展示会・受注管理の枠を超え、展示会前後に発生するバックオフィス業務を「ボタン一つでつなぐ」5つの新機能を開発しました。

１. バイヤー向け商品カタログの自由なカスタマイズ

【これまでの課題】

Excelやデザインソフトを使用したバイヤー向け商品カタログ（ラインシート）の作成では、レイアウトの調整やデータ入力に多くの時間と手間がかかっていた。

【アップデート内容】

FORSEEに登録された商品情報を活用し、ラインシートへ表示する項目を選択するだけで、ブランドのニーズに合わせた提案資料を誰でも簡単に作成できます。さらに、ブランドロゴの表示や1ページあたりの掲載商品数も自由に変更可能です。

２. 「下げ札シール」の一括出力

【これまでの課題】

下げ札シールの作成では、受注数を確認しながら価格などの商品情報をExcelへ入力して作成する必要があり、多くの時間がかかっていた。

【アップデート内容】

下げ札シールをレイアウト作業不要でPDFとして一括出力。さらに、外部の印刷業者への発注に利用できるCSVデータも出力できるため、出荷前の準備工数を大幅に削減します。

３. 商品別納品書の一括出力

【これまでの課題】

取引先ごとに納品書を発行していたため、同一商品を複数の取引先へ出荷する際の仕分けや確認作業に時間がかかっていた。

【アップデート内容】

受注データから商品単位で納品情報を整理し、納品書をPDFで一括出力。出荷作業の効率化と、出荷先確認におけるヒューマンエラーの削減を実現します。

４. ワンクリックで完了する会計ソフト連携

【これまでの課題】

出荷時には、受注データを会計ソフトへ再入力して納品書や請求書を作成する必要があり、二重入力による作業負荷や入力ミスのリスクが発生していた。

【アップデート内容】

主要なクラウド会計サービスとの連携に対応。FORSEE上の受注データを活用して納品書・請求書を作成できるため、経理業務の効率化と入力ミスの防止につながります。

５. ECサイト向け商品データ連携

【これまでの課題】

展示会で発表した新商品をECサイトで販売する際、商品情報や価格を再度登録する必要があり、二重入力の手間が発生していた。

【アップデート内容】

FORSEEに登録された商品情報を、主要なECプラットフォーム向けのデータ形式に変換して出力。ECサイトへの商品登録作業を大幅に効率化します。

■ 期間限定：初年度利用料10％割引キャンペーンを実施

今回の新機能リリースを記念し、より多くのブランド運営者の皆さまに「FORSEE EXHIBITION」による業務効率化を体験いただくため、期間限定で初年度利用料が10％割引となるキャンペーンを実施いたします。

・キャンペーン内容

初年度のシステム利用料を10％割引

・対象条件

2026年8月31日（月）までに「2週間無料トライアル」へお申し込みいただいた方

無料トライアルお申し込みURL

https://forsee.jp/exhibition_lp/reg.html

■ FORSEE EXHIBITIONについて

FORSEE EXHIBITIONは、2019年のサービス開始以来、250以上のアパレルブランドと約20,000人のバイヤーにご利用いただいているアパレル業界向けオンライン展示会システムです。展示会運営や受注管理をはじめ、出荷、経理、EC運用まで、ブランド運営に関わる業務を一元管理し、アパレル業界のデジタル化を推進しています。

【会社概要】

会社名：株式会社バイナウ

代表者：三浦 英晃

設立：2018年6月

URL：https://forsee.jp/

事業内容：オンライン展示会システム「FORSEE EXHIBITION」の運営

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社バイナウ

担当：三浦

e-mail：sales@forsee.jp