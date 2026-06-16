- 星に願いを - 「九州筑豊ラーメン山小屋 創業店」で、地元の園児たちが願いを届ける七夕イベントを6月19日（金）開催！

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailheadホールディングス傘下で、『九州筑豊ラーメン』ブランドのチェーン展開や食材の卸売りをおこなうワイエスフード株式会社（本社：福岡県田川郡香春町鏡山567／代表取締役社長 中村行男、以下 当社）は、地域交流活動の一環として、「山小屋ラーメン」創業の地である「山小屋 創業店」にて、今年度新しく移転・開所した「わらっこ保育園」の園児31名による七夕イベントを６月19日（金）に実施いたします。

店舗入り口の軒下で、園児の皆さんが一斉にひもへの飾り付けを実施します

当イベントは、「山小屋 創業店」移転後の翌年2019年より開催しており、2020年はコロナ禍で中止を余儀なくされておりましたが、2021年より再開して今年で7回目の開催となります。

本イベントに参加する「わらっこ保育園」は、長年地域の子供たちの成長を支えてきた旧「勾金（まがりかね）保育所」（香春町高野767-2）が、より充実した保育環境の提供を目指して今春移転・新装した保育園です。心機一転スタートした保育園の園児の皆さんと共に、今年も温かい地域交流の輪を広げてまいりたいと考えております。

当日は、園児の皆さんが思い思いの願い事を書いた短冊や色鮮やかな飾りを、まずは店舗入り口の軒下スペースにて特製の長いひもへと賑やかに結び付けます。その後、そのひもを店内の天井の一部スペースへと渡すことで、まるで天の川が流れるような美しい空間を創り出します。

【イベント概要】

開催日時：2026年6月19日（金） 午前10:00～（30分程度を予定）

※進行状況により多少前後する場合があります。

※雨天決行（悪天候の場合は中止する場合がございます。）

開催店舗：九州筑豊ラーメン山小屋 創業店

所在地：福岡県田川郡香春町鏡山1870-1

参加者：わらっこ保育園（年長組） 園児31名

内 容： 店舗入り口の軒下にて、長いひもへ短冊・七夕飾りの取り付け（完了後に店内天井へ設置）

当日は店内の天井の一部スペースに、子どもたちが軒下で飾った短冊が天の川のように渡されます

※店内に設置した短冊などの飾りは、7月7日（火）頃まで設置する予定としています。

（状況により予告なく変更する場合があります。）

【わらっこ保育園 概要】

名称：わらっこ保育園（旧 勾金保育所）

園長：村上法安

所在地：福岡県田川郡香春町大字香春751番地の1

連絡先：0947-32-4421

経営：社会福祉法人勾金福祉会（福岡県田川郡香春町大字香春751番地1）

■ 会社概要

ワイエスフード株式会社

社 名：ワイエスフード株式会社

所在地：〒822-1402 福岡県田川郡香春町鏡山567番

創 業：2025年10月

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 中村 行男

事業内容：筑豊ラーメン直営店等の経営、筑豊ラーメンのフランチャイズチェーン加盟店募集及び

加盟店の指導業務、食材・麺類、ソースの製造及び販売、不動産賃貸事業、店舗企画、

店舗設計施工

URL：https://ys-food.jp/

Trailhead Global Holdings株式会社

社 名：Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：16億3,881万1,032円

売上高：単体 14億6,000万円（2025年3月期）

連結 12億3,800万円（2026年3月期 第3四半期実績）

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務、不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/