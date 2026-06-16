Web制作ツール「Studio」で宿泊予約システム「CHILLNN」の予約パーツが埋め込み可能に

株式会社CHILLNN

宿泊予約エンジン「CHILLNN（チルン）」を運営する株式会社CHILLNNは、ノーコードWeb制作プラットフォームを提供するStudio株式会社と連携しました。今回の連携により、Studio上でCHILLNNの予約エンジンを直接埋め込める新機能がリリースされました。本連携により、ブランディングを重視する宿泊施設は、外部委託や高度なコーディングを介さずに、高いデザイン性と直感的な予約動線を備えた自社サイトを迅速に構築することが可能になります。

■ 背景と課題

ホテルやグランピング、ブティックホテル、旅館等のあらゆる宿泊施設にとって、自社サイトは施設のコンセプトをゲストに伝える重要な接点です。しかし、こだわりのある運営をしている施設ほど、既存の予約システムのデザイン制約や、独自サイト制作におけるリソース確保・コスト増が大きな課題となっていました。

そこで「世界観を崩さずに自社予約率を高めたい」という宿泊施設側のニーズに応えるため、自由度の高いデザインを簡単に構築可能な「Studio」と、ストーリー性を重視する宿泊予約エンジン「CHILLNN」のシステム連携に至りました。

■ 連携によるメリット

今回の連携により、Studioの編集画面上のコンポーネントとしてCHILLNNの予約パーツを選択し、任意の場所に埋め込むことができるようになりました。

1. デザインの完全な調和

Studioの柔軟なレイアウト機能を活かしながら、CHILLNNの予約機能をシームレスに統合。サイト全体のトーン＆マナーを損なうことなく、ブランド体験の一部として予約動線を設計できます。

2. ノーコードによる運用内製化

HTMLやCSSの専門知識がなくても、管理画面から直感的に予約パーツの配置や更新が可能です。サイト改修の外注コストを削減し、キャンペーンや季節に合わせたスピーディーな情報発信を支援します。

3. 予約コンバージョンの最適化

外部サイトへ遷移させることなく自社サイト内で予約内容を入力させることが可能に。ゲストにとってストレスのない宿泊予約体験を提供し、直販比率の向上に寄与します。

■サービス概要

「CHILLNN」について

株式会社CHILLNNは、「ブランドを生み、育てる ただひとつの宿泊予約システム」をコンセプトに、宿泊施設向けの自社予約エンジン「CHILLNN（チルン）」を提供しています。

ホテル運営のノウハウをもとに開発されたCHILLNNは、雑誌のようなUIの予約ページをノーコードで作成でき、オプション販売・宿泊券販売・日帰り販売など豊富で柔軟な機能を追加料金なしで利用可能です。さらに、AIO強化やGoogle Maps上での集客を高めるMEO対策にも対応しており、施設の検索流入を多角的にサポートします。一棟貸しやスモールラグジュアリー、民泊、グランピング、キャンプ場、シティホテルなど、全国1,200施設以上のあらゆる施設タイプで導入されています。

https://service.chillnn.com/

「Studio」について

「Studio（スタジオ）」は国産のAI搭載Web制作プラットフォームです。ユーザー数は90万人を突破。スクラッチ開発と遜色ないクオリティのWebサイトをワンストップで構築・公開・運用でき、官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。

https://studio.design/ja

■ 会社概要

株式会社CHILLNN

代表者：代表取締役CEO 永田 諒

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-9

設立 ：2018年8月

URL ：https://service.chillnn.com/

Studio株式会社

代表者：代表取締役CEO 石井 穣

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階

設立 ：2016年4月

URL ：https://studio.inc