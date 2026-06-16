令和八年　冬巡業　大相撲　西宮場所

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ぴあ株式会社


「大相撲 西宮場所」を、2026年12月8日（火）にLife partner Arena ～兵庫県立総合体育館～にて開催致します。



力士と間近で触れ合うことができる巡業では、相撲ビギナーからファンまで楽しめる様々な催しがあります。


取り組みはもちろん、人気力士の“大銀杏”が結われる様が見られる「髪結い実演」など、本場所では見られない演目も必見です。禁じ手や珍しい決まり手をコミカルに実演する「初切」など、笑いをさそうシーンも盛りだくさん。人気力士の握手会や、一緒に撮影をしてもらえるチャンスなど、巡業ならではの交流も魅力のひとつです。




【興行概要】


日時：令和8年12月8日（火）


　　　　 開場9:00　　　打ち出し（終了）14:30 予定


場所：Life partner Arena ～兵庫県立総合体育館～


（〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目16-8）



主催：大相撲西宮場所実行委員会


後援：兵庫県、西宮市


協力：ひょうごスポーツライフグループ



【興行内容】


09:00　開場／公開稽古


11:30　幕下以下取組／髪結い、初切、相撲甚句、太鼓打分など


13:00　幕内・横綱土俵入り／幕内取組


14:30　弓取式／打ち出し（終了）


※時間は目安であり、一部変更となる場合がありますので予めご了承ください。



【チケット料金（税込金額）】


■座席券


タマリS席-18,000円（１名分/西宮場所記念座布団付き）


タマリA席-17,000円（１名分/西宮場所記念座布団付き）


ペアマス席-32,000円（２名分／巡業座布団付き）


スタンドイスS席-15,000円（１名分）


アリーナイスS席-15,000円（１名分）


アリーナ車イス席-32,000円（付添1名を含む２名分・敷地内駐車場付き）※大相撲巡業チケット事務局でのみ販売


2階イスA席-8,500円（１名分）


2階イスB席-7,000円（１名分）



※ペアマス席券、車イス席券は2枚単位での販売です。


※1階席は土足厳禁です。スリッパをご持参ください。


※1階席は幼児も含めすべての入場者に座席が必要です。（危険防止の為、タマリS席への未就学児童入場禁止）


※2階席のみ4歳未満膝上観戦無料。（お席が必要な場合は有料）


※スタンドイスS席は階段状ですが背もたれはございません。


※アリーナイスS席は背もたれがありますがお席は平面上となります。
※2階席のお客様は1階アリーナへ立ち入りができませんのでご了承ください。




■お土産セット券


横綱土産券/弁当付-6,000円（相撲土産（4種）、特製弁当、お茶、パンフレット）


大関土産券/弁当付-4,000円（相撲土産（3種）、特製弁当、お茶、パンフレット）


スー女土産券/弁当付-4,000円（バスソルト・ハンド＆ネイルクリーム各1個（色は選べません）、特製弁当、お茶、パンフレット）


お弁当券/パンフ付-2,500円（特製弁当、お茶、パンフレット）



※上記の券は予約販売のみとなります。当日会場での券の販売はありません。


※当日10:30～14:30まで会場内引換所にてお引換えください。


※ お弁当・お土産セット券のみでの入場はできません。（別途座席券をお買い求めください。）


※すべての券種に付随するお弁当の内容は共通です。



会場では上記のほかにグッズ販売を行います。（※会場では現金のみのお取扱いになりますのでご了承ください）



【お問い合わせ】


■巡業・チケットについて


大相撲巡業チケット事務局　[TEL] 0570-05-3366　(10:00～17:00)



【チケット販売】


■先行販売


【窓口販売】


　三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園2階バタフライコート


　7月4日(土)・5日(日)　10:00～17:00
　下記、場所・時間にて整理券番号を配布いたします。


　※開店前は9:30より1F マウンテンブリーズ


　※開店後は10:10より2Fバタフライコート



【特電販売】


　〈電話受付〉 0570-06-5566


　　7月4日（土）・5日（日）実施（オペレーター対応10:00～17:00）



■一般販売


　　7月11日（土）10:00より各プレイガイドにて



【プレイガイド】


■チケットぴあ（Pコード：866-770）


　〈WEB〉https://w.pia.jp/t/sumo-nishinomiya/(https://w.pia.jp/t/sumo-nishinomiya/)
　〈店舗〉 セブン-イレブン店内



■ローソンチケット（Lコード：58128）


　〈WEB〉 https://l-tike.com/sports/(https://l-tike.com/sports/)
　〈店舗〉 ローソン、ミニストップ店内



■e＋（イープラス）


　〈WEB〉 https://eplus.jp/sumo-nishinomiya/(https://eplus.jp/sumo-nishinomiya/)　
　〈店舗〉 ファミリーマート店内



■Life partner Arena 兵庫県立総合体育館


　＜窓口販売＞9:00～20:00


　※休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)　　※お取り扱いは現金のみ


　※体育館の利用状況により駐車場が混雑する場合があります



■大相撲巡業チケット事務局


　〈電話受付〉 0570-05-3366 　(オペレーター対応10:00～17:00)


　※車イス席をご利用の方は、7/13(月)以降、大相撲巡業チケット事務局へお申込みください。



【令和8年 冬巡業　大相撲　西宮場所　公式WEBサイト】


詳細はこちらでもご確認いただけます。


新着情報なども発信していきます。


https://www.nishinomiya.lme-sumo-jungyo.jp/(https://www.nishinomiya.lme-sumo-jungyo.jp/)