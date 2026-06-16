令和八年　冬巡業　大相撲　西宮場所

ぴあ株式会社

「大相撲 西宮場所」を、2026年12月8日（火）にLife partner Arena ～兵庫県立総合体育館～にて開催致します。

力士と間近で触れ合うことができる巡業では、相撲ビギナーからファンまで楽しめる様々な催しがあります。

取り組みはもちろん、人気力士の“大銀杏”が結われる様が見られる「髪結い実演」など、本場所では見られない演目も必見です。禁じ手や珍しい決まり手をコミカルに実演する「初切」など、笑いをさそうシーンも盛りだくさん。人気力士の握手会や、一緒に撮影をしてもらえるチャンスなど、巡業ならではの交流も魅力のひとつです。

【興行概要】

日時：令和8年12月8日（火）

開場9:00 打ち出し（終了）14:30 予定

場所：Life partner Arena ～兵庫県立総合体育館～

（〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目16-8）

主催：大相撲西宮場所実行委員会

後援：兵庫県、西宮市

協力：ひょうごスポーツライフグループ



【興行内容】

09:00 開場／公開稽古

11:30 幕下以下取組／髪結い、初切、相撲甚句、太鼓打分など

13:00 幕内・横綱土俵入り／幕内取組

14:30 弓取式／打ち出し（終了）

※時間は目安であり、一部変更となる場合がありますので予めご了承ください。

【チケット料金（税込金額）】

■座席券

タマリS席-18,000円（１名分/西宮場所記念座布団付き）

タマリA席-17,000円（１名分/西宮場所記念座布団付き）

ペアマス席-32,000円（２名分／巡業座布団付き）

スタンドイスS席-15,000円（１名分）

アリーナイスS席-15,000円（１名分）

アリーナ車イス席-32,000円（付添1名を含む２名分・敷地内駐車場付き）※大相撲巡業チケット事務局でのみ販売

2階イスA席-8,500円（１名分）

2階イスB席-7,000円（１名分）

※ペアマス席券、車イス席券は2枚単位での販売です。

※1階席は土足厳禁です。スリッパをご持参ください。

※1階席は幼児も含めすべての入場者に座席が必要です。（危険防止の為、タマリS席への未就学児童入場禁止）

※2階席のみ4歳未満膝上観戦無料。（お席が必要な場合は有料）

※スタンドイスS席は階段状ですが背もたれはございません。

※アリーナイスS席は背もたれがありますがお席は平面上となります。

※2階席のお客様は1階アリーナへ立ち入りができませんのでご了承ください。

■お土産セット券

横綱土産券/弁当付-6,000円（相撲土産（4種）、特製弁当、お茶、パンフレット）

大関土産券/弁当付-4,000円（相撲土産（3種）、特製弁当、お茶、パンフレット）

スー女土産券/弁当付-4,000円（バスソルト・ハンド＆ネイルクリーム各1個（色は選べません）、特製弁当、お茶、パンフレット）

お弁当券/パンフ付-2,500円（特製弁当、お茶、パンフレット）

※上記の券は予約販売のみとなります。当日会場での券の販売はありません。

※当日10:30～14:30まで会場内引換所にてお引換えください。

※ お弁当・お土産セット券のみでの入場はできません。（別途座席券をお買い求めください。）

※すべての券種に付随するお弁当の内容は共通です。

会場では上記のほかにグッズ販売を行います。（※会場では現金のみのお取扱いになりますのでご了承ください）

【お問い合わせ】

■巡業・チケットについて

大相撲巡業チケット事務局 [TEL] 0570-05-3366 (10:00～17:00)

【チケット販売】

■先行販売

【窓口販売】

三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園2階バタフライコート

7月4日(土)・5日(日) 10:00～17:00

下記、場所・時間にて整理券番号を配布いたします。

※開店前は9:30より1F マウンテンブリーズ

※開店後は10:10より2Fバタフライコート

【特電販売】

〈電話受付〉 0570-06-5566

7月4日（土）・5日（日）実施（オペレーター対応10:00～17:00）

■一般販売

7月11日（土）10:00より各プレイガイドにて

【プレイガイド】

■チケットぴあ（Pコード：866-770）

〈WEB〉https://w.pia.jp/t/sumo-nishinomiya/(https://w.pia.jp/t/sumo-nishinomiya/)

〈店舗〉 セブン-イレブン店内

■ローソンチケット（Lコード：58128）

〈WEB〉 https://l-tike.com/sports/(https://l-tike.com/sports/)

〈店舗〉 ローソン、ミニストップ店内

■e＋（イープラス）

〈WEB〉 https://eplus.jp/sumo-nishinomiya/(https://eplus.jp/sumo-nishinomiya/)

〈店舗〉 ファミリーマート店内

■Life partner Arena 兵庫県立総合体育館

＜窓口販売＞9:00～20:00

※休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日) ※お取り扱いは現金のみ

※体育館の利用状況により駐車場が混雑する場合があります

■大相撲巡業チケット事務局

〈電話受付〉 0570-05-3366 (オペレーター対応10:00～17:00)

※車イス席をご利用の方は、7/13(月)以降、大相撲巡業チケット事務局へお申込みください。

【令和8年 冬巡業 大相撲 西宮場所 公式WEBサイト】

詳細はこちらでもご確認いただけます。

新着情報なども発信していきます。

https://www.nishinomiya.lme-sumo-jungyo.jp/(https://www.nishinomiya.lme-sumo-jungyo.jp/)