【UI/UX投資ROI実態調査】 9割超の現場が経営層から「ROI説明」を要請された経験あり、しかし「十分に説明できた」と確信できる声は5割未満

株式会社Engineerforce

UI/UXデザインに強みを持つIT会社、Engineerforce Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：飯田 佳明）は、過去1年間で自社プロダクト・サービスのUI/UX投資を実施し、UI/UXの企画・開発・改善業務に携わる方111名を対象に、UI/UX投資のROI実態と外部パートナー選定基準に関する調査を実施しましたので、お知らせいたします。

- 01｜ 経営層から「ROI説明を求められた経験あり」が91.9%、一方「十分に説明できた」は45.1%にとどまる- 02｜ UI/UX開発の外部委託時、「効果計測・改善まで伴走できるベンダー」の選定が重要と94.6%が同意- 03｜ 伴走型ベンダーに求める筆頭条件、「リリース後も継続的にKPI改善に伴走してくれること」が61.0%で最多

本調査のダウンロードはこちら：https://engineerforce.io/resources/uiux_invest/

■調査概要

- 調査名称：UI/UX投資のROI実態と外部パートナー選定基準に関する調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2026年5月22日～同年5月25日- 有効回答：過去1年間で自社プロダクト・サービスのUI/UX投資を実施し、UI/UXの企画・開発・改善業務に携わる方 111名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「Engineerforce」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL： https://engineerforce.io/

■過去1年のUI/UX投資、最も多かったのは「継続的なUX改善・ユーザビリティ向上」で55.9%

「Q1. 過去1年間で実施したUI/UX投資の内容を教えてください。(複数回答)」（n=111）と質問したところ、「継続的なUX改善・ユーザビリティ向上」が55.9%、「既存UI/UXの大規模リニューアル」が51.4%、「ユーザーリサーチ・行動分析」が41.4%という回答となりました。

Q1. 過去1年間で実施したUI/UX投資の内容を教えてください。(複数回答)

・継続的なUX改善・ユーザビリティ向上：55.9%

・既存UI/UXの大規模リニューアル：51.4%

・ユーザーリサーチ・行動分析：41.4%

・デザインシステムの構築・整備：36.0%

・新規プロダクト・新規機能のUI/UXデザイン：35.1%

・アクセシビリティ向上のための改修：27.9%

・データ分析基盤の整備：19.8%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.9%

■UI/UX投資の効果、約9割が「定量的に計測できている」と回答

「Q2. あなたは、自社のUI/UX投資の効果を定量的に計測できていると思いますか。」（n=111）と質問したところ、「非常にそう思う」が40.5%、「ややそう思う」が48.6%という回答となりました。

Q2. あなたは、自社のUI/UX投資の効果を定量的に計測できていると思いますか。

・非常にそう思う：40.5%

・ややそう思う：48.6%

・あまりそう思わない：8.1%

・全くそう思わない：1.8%

・わからない/答えられない：0.9%

■定量計測できていない理由、「必要なデータが取得できていない」「リソース不足」が54.5%で同率1位

「Q3. Q2で「全くそう思わない」「あまりそう思わない」と回答した方にお聞きします。UI/UX投資の効果を定量的に計測できていない理由を教えてください。(複数回答)」（n=11）と質問したところ、「計測に必要なデータが取得できていないから」が54.5%、「効果計測にかけるリソース(時間・人員)が不足しているから」が54.5%、「経営層と現場で評価指標が共有されていないから」が36.4%という回答となりました。

Q3. Q2で「全くそう思わない」「あまりそう思わない」と回答した方にお聞きします。UI/UX投資の効果を定量的に計測できていない理由を教えてください。(複数回答)

・計測に必要なデータが取得できていないから：54.5%

・効果計測にかけるリソース(時間・人員)が不足しているから：54.5%

・経営層と現場で評価指標が共有されていないから：36.4%

・効果が出るまでに時間がかかり、計測が難しいから：36.4%

・効果を計測するための適切な指標がわからないから：27.3%

・効果計測のためのツールや仕組みが社内にないから：27.3%

・委託しているベンダーが効果計測まで対応してくれないから：9.1%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■91.9%が、経営層からUI/UX投資のROI説明を求められた経験あり

「Q4. あなたは、UI/UX投資に対するROI(投資対効果)について、経営層から説明を求められた経験はありますか。」（n=111）と質問したところ、「ある」が91.9%、「ない」が7.2%という回答となりました。

Q4. あなたは、UI/UX投資に対するROI(投資対効果)について、経営層から説明を求められた経験はありますか。

・ある：91.9%

・ない：7.2%

・わからない/答えられない：0.9%

■経営層へのROI説明、「十分にできた」と確信を持てる層は5割未満

「Q5. Q4で「ある」と回答した方にお聞きします。あなたは、経営層に対してUI/UX投資のROIを十分に説明できたと思いますか。」（n=102）と質問したところ、「非常にそう思う」が45.1%、「ややそう思う」が44.1%という回答となりました。

Q5. Q4で「ある」と回答した方にお聞きします。あなたは、経営層に対してUI/UX投資のROIを十分に説明できたと思いますか。

・非常にそう思う：45.1%

・ややそう思う：44.1%

・あまりそう思わない：8.8%

・全くそう思わない：1.0%

・わからない/答えられない：1.0%

■94.6%が、「リリース後の効果計測・改善まで伴走できるベンダー」の選定を重要視

「Q6. あなたは、UI/UX開発を外部パートナーに委託する際、リリース後の効果計測・改善まで伴走できるベンダーを選ぶことが重要だと思いますか。」（n=111）と質問したところ、「非常にそう思う」が39.6%、「ややそう思う」が55.0%という回答となりました。

Q6. あなたは、UI/UX開発を外部パートナーに委託する際、リリース後の効果計測・改善まで伴走できるベンダーを選ぶことが重要だと思いますか。

・非常にそう思う：39.6%

・ややそう思う：55.0%

・あまりそう思わない：5.4%

・全くそう思わない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■伴走型ベンダーに求める筆頭条件は「リリース後の継続的なKPI改善伴走」が61.0%で最多

「Q7. Q6で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方にお聞きします。UI/UXの効果計測まで伴走できるベンダーを選ぶ際に、特に重要だと思うポイントを教えてください。(上位3つまで回答可)」（n=105）と質問したところ、「リリース後も継続的にKPI改善に伴走してくれること」が61.0%、「事業KPIや経営指標と紐づけたデザイン提案ができること」が41.9%、「機能の追加だけでなく、不要な機能の削減も提案してくれること」が31.4%という回答となりました。

Q7. Q6で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方にお聞きします。UI/UXの効果計測まで伴走できるベンダーを選ぶ際に、特に重要だと思うポイントを教えてください。(上位3つまで回答可)

・リリース後も継続的にKPI改善に伴走してくれること：61.0%

・事業KPIや経営指標と紐づけたデザイン提案ができること：41.9%

・機能の追加だけでなく、不要な機能の削減も提案してくれること：31.4%

・デザインから実装、運用改善までを一体で支援できること：30.5%

・PoC・MVPから本格運用まで段階に応じた支援ができること：22.9%

・数値に基づいた効果検証と改善サイクルを回せること：20.0%

・自社の業界・業務への深い理解があること：15.2%

・コストの透明性が高いこと：5.7%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■「サポート体制がしっかりしていること」「自社文化の理解」などの声も

「Q8. Q7で「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。Q7で回答した以外に、UI/UXの効果計測まで伴走できるベンダーを選ぶ際に重要だと思うポイントがあれば、自由に教えてください。(自由回答)」（n=105）と質問したところ、45の回答を得ることができました。

Q8. Q7で「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。Q7で回答した以外に、UI/UXの効果計測まで伴走できるベンダーを選ぶ際に重要だと思うポイントがあれば、自由に教えてください。(自由回答)

＜自由回答・一部抜粋＞

・サポート体制がしっかりしていること。

・自社文化の理解。

・セキュリティ対策とコンプライアンス。

・機能性が高く情報処理能力が高い。

・必要に応じて個別のサポートがあるとよい。

・綿密なコミュニケーション。

■まとめ

今回は、過去1年間で自社プロダクト・サービスのUI/UX投資を実施し、UI/UXの企画・開発・改善業務に携わる方 111名を対象にUI/UX投資のROI実態と外部パートナー選定基準に関する調査を実施しました。

まず、過去1年間に実施したUI/UX投資の内容としては、「継続的なUX改善・ユーザビリティ向上」（55.9%）が最多となり、「既存UI/UXの大規模リニューアル」（51.4%）が後に続く結果に。投資効果の定量計測については、約9割が「計測できている」と肯定的な姿勢を示している一方で、計測できていない層では「必要なデータが取得できていない」「リソース（時間・人員）が不足している」（いずれも54.5%）が上位に挙がり、データ・体制面のボトルネックが浮き彫りとなりました。さらに、経営層からUI/UX投資のROI説明を求められた経験を持つ方は91.9%にのぼり、説明要請がほぼ常態化している実態が明らかに。しかしながら、経営層に「十分に説明できた」と確信を持って答える層は45.1%にとどまり、44.1%は「ややそう思う」と歯切れの悪い回答にとどまっており、要請と手応えのあいだに"説明断絶"とも呼べるギャップが生じている実情も判明しました。こうした背景もあってか、UI/UX開発を外部に委託する際は、94.6%が「リリース後の効果計測・改善まで伴走できるベンダー」の選定を重要視しており、なかでも「リリース後も継続的にKPI改善に伴走してくれること」（61.0%）や「事業KPIや経営指標と紐づけたデザイン提案ができること」（41.9%）、「機能の追加だけでなく、不要な機能の削減も提案してくれること」（31.4%）を求める声が上位に並びました。

調査からは、UI/UX投資が経営判断の俎上に載せられる時代へと突入したものの、その効果を経営層に説明しきれていない開発現場の苦悩が浮かび上がりました。デジタル領域への投資が加速し、UI/UXが経営アジェンダとして位置づけられるなかで、現場で求められているのは、リリース後の数値変化を共に追いかけ、事業KPIと紐づけた改善サイクルを継続的に回せる「伴走型パートナー」の存在ではないでしょうか。投資判断の根拠を経営層と共有できる計測体制の整備と、成果創出まで一気通貫で支援できる外部パートナーの選定を、セットで検討することが今後ますます重要になっていくと考えられます。

本調査のダウンロードはこちら：https://engineerforce.io/resources/uiux_invest/

■Engineerforceの事業紹介

3つの柱で企業成長を加速

Engineerforceは、次の3つの重要な戦略を掲げ、企業の成長を支えています。これらの取り組みは、全てのクライアントに向けて提供する価値を最大化するために進めています。

1.UI/UXデザイン

ユーザー視点に立ったデザインを徹底的に追求し、使いやすく魅力的なサービスを提供します。

ボタン配置や余白設計など細部にまで配慮し、操作性とビジュアルの両面で洗練されたUI/UXを実現。

また、弊社にはエンジニアチームが在籍しており、実装のしやすさを理解した上でシステムのデザインを設計。

開発との連携を前提とした高品質なデザインを提供します。

2.開発DX

最先端技術を取り入れ、開発現場の課題に対して的確な提案を行います。

私たちの「開発DX」は、単なる技術導入にとどまらず、働き方や開発プロセスそのものの変革を推進。効率的で柔軟な開発環境を構築し、企業の成長を支援します。

さらに、社内のデザインチームと密に連携。実装を見据えたUI設計や、仕様変更への迅速な対応により、コミュニケーションコストを最小限に抑えた高品質な開発を実現します。

3.営業DX

営業力強化の研修、新規事業の創出支援、戦略的マーケティングの3軸から、営業活動のDXを推進します。

提案資料や会社紹介スライドなども、ビジュアル面から精度高く設計し、見せ方を含めた説得力のあるアウトプットを実現します。また、新規事業においては、社内稟議や顧客ヒアリングに活用できるモックアップやビジュアル資料を迅速に作成し、企画の推進をサポート。企画段階からデザインの力を活かすことで、従来の営業支援とは一線を画す実行力を提供します。

詳しくはこちら： https://engineerforce.io/ui-ux-design-support/

■会社概要

会社名 ：株式会社Engineerforce（エンジニアフォース）

設立 ：2020/08/04

代表者 ：代表取締役 飯田 佳明

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408

事業内容：ソフトウェア開発、UIUXデザイン、コンサルティング、プロダクト開発

URL ： https://engineerforce.io/

X（旧Twitter）： https://x.com/Yoshiaki__iida