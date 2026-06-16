7月11日（土）「富井貴志×坂本紫穗×Hakkaisan」ペアリングイベントを開催

株式会社八海山

八海醸造株式会社（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役社長：南雲真仁）は、富井貴志×坂本紫穗×Hakkaisan ペアリングイベント(https://www.uonuma-no-sato.jp/info/%e5%af%8c%e4%ba%95%e8%b2%b4%e5%bf%97x%e5%9d%82%e6%9c%ac%e7%b4%ab%e7%a9%97xhakkaisan/)を2026年7月11日（土）に運営する複合施設「魚沼の里」（新潟県南魚沼市）内の八海山雪室にて開催いたします。

本イベントでは、長岡市小国町にて製作されている木工作家の富井貴志さんの個展に合わせ、富井貴志(https://www.instagram.com/takashitomii/)さんの器を使用し、和菓子作家・坂本紫穗(https://www.instagram.com/shiwon.wagashi/?hl=ja)さんによる和菓子とHakkaisanの日本酒とのペアリングをお楽しみいただけます。

坂本さんが表現するのは、富井さんの器からインスピレーションを得た美しい和菓子の世界。



素材の魅力を繊細に引き出し、一つ一つ丁寧につくられた作品は、味わいはもちろん、目でも楽しめる豊かな表現に満ちています。



富井さんの静かで温かみのある「木工」、坂本さんの繊細な「和菓子」、そして料理に寄り添うHakkaisanの「日本酒」。



それぞれのつくり手の感性が重なり合うことで生まれる、新しい愉しみの形をお届けします。

こちらのイベントには富井さん、坂本さんが来場予定です。

作家プロフィール

坂本さん過去の代表作品

富井貴志 Takashi Tomii

1976 新潟県生まれ

2004 岐阜県高山市の森林たくみ塾で木工

を学んだ後、オークヴィレッジ株式

会社入社

2008 退社し、滋賀県甲賀市信楽町へ移住

第6回暮らしの中の木の椅子展入選

京都府相楽郡南山城村に工房開設

2015 工房を故郷・新潟県長岡市に移す

2024 okatteにて個展開催





坂本紫穗 Shiho Sakamoto

和菓子作家。

オーダーメードの和菓子を作品として企画・制作・監修。

「印象を和菓子に」をコンセプトに、日々のあらゆる印象を和菓子と言葉で表現。

毎日放送『情熱大陸』出演や創作和菓子の宗家源吉兆庵よりコラボレーション和菓子をシリーズで発売など、多くの制作・監修を行なっている。

富井貴志×坂本紫穗×Hakkaisan ＠八海山雪室 2階 okatteソファスペース

＜開催日程＞

2026.7.11（土）

１.10:30～11:15 ２.11:30～12:15 ３.12:30～13:15

４.13:30～14:15 ５.14:30～15:15 ６.15:30～16:15

※ご予約のお客様は各回、時間内にてご自由にお召し上がりいただけますので、お越しいただきましたら会場にてお名前をお知らせください。

＜参加費＞

2,500円（税込）

※予約希望の方はこちら(https://hakkaisanbrewery.stores.jp/reserve/uonumanosato/2379789#pageContent)からお申し込みください。

お申し込み後、25日以降および7月8日（水）以降はキャンセル料として100％いただきます。

※ご予約のないお客様も、八海山雪室試飲カウンターにて同様のペアリングをお楽しみいただけます。

「富井貴志展」＠魚沼の里 okatte

長岡市小国町にて製作されている富井貴志(https://www.instagram.com/takashitomii/)さんの個展を魚沼の里で開催するのは2年ぶりとなります。

富井さんから生み出される作品の数々は、柔らかで穏やかな雰囲気の富井さんご本人の人柄にも通じる部分を感じます。

今回もテーブルウェアを中心に、長く使え、使っていくうちにさらに風合いが生まれて魅力を増す器が数多く並びます。

ぜひこの機会にご高覧ください。

◎富井貴志展(https://www.uonuma-no-sato.jp/info/%e5%af%8c%e4%ba%95%e8%b2%b4%e5%bf%97%e5%b1%95-2/)

期間：2026年7月11日（土）-7月28日（火）

時間：10:00-17:00（最終日は15:00まで）

会場：八海山雪室 2階 okatte

富井貴志×坂本紫穗×Hakkaisanペアリングイベントと富井貴志展に関するお問い合わせ

魚沼の里企画室

矢野 宛

TEL:025-788-0808

https://prtimes.jp/a/?f=d84554-88-5ae195cbf29c964523df15f9d7111d94.pdf