株式会社KohMori、ICU×東京外大アメフト部定期戦に協賛　オープニングセレモニーへの登壇およびスポンサー賞贈呈を実施

株式会社KohMori

2026年6月14日、株式会社KohMori(https://kohmori.co.jp/)（本社：東京都品川区、代表取締役：好田盛也、以下KohMori）は、スポンサーチームである国際基督教大学アメリカンフットボール部 Apostles(https://www.icuapostles.com/)（以下Apostles）と東京外国語大学アメリカンフットボール部 Phantoms(https://tufsphantoms.studio.site/)（以下Phantoms）の定期戦において、オープニングセレモニーへの登壇およびスポンサー賞の選定・贈呈を実施しました。

当日の詳細

国際基督教大学Apostoles 株式会社KohMori 東京外国語大学Phantoms

2026年6月14日（日）、東京外国語大学府中グラウンドにて、両校によるアメリカンフットボール定期戦が開催されました。

試合前のオープニングセレモニーでは、両校の学長によるペナント交換が執り行われました。

その後、KohMori代表取締役・好田が登壇し、選手へ向けて挨拶を行いました。



試合は両校一歩も引かない白熱した展開となり、最終的には41対30というスコアで国際基督教大学Apostoles が勝利を収めました。

試合終了後には両チームの監督・主将による挨拶およびMVP表彰が行われ、続いてKohMoriによるスポンサー賞の贈呈を実施しました。その後、選手たちとの記念撮影をもってセレモニーは終了しました。

オープニングセレモニーでの記念撮影スポンサー賞の贈呈の様子

国際基督教大学と東京外国語大学の定期戦は両校間で長年継続されている交流試合であり、今年で第14回を迎えます。毎年6月に開催され、在校生・OB・ファンが観戦に訪れます。

是非多くの皆さまのご観戦をお待ちしております。

本取組の目的

KohMoriは、学生・社会人を問わずアスリートやスポーツチームの活動を支援する「スポーツ支援事業」を展開しています。

Apostles・Phantoms両チームへのスポンサー活動もその一環であり、今回のセレモニー参加およびスポンサー賞贈呈は、両チームへの継続的な支援活動の一部として実施したものです。

今後も、支援チームの競技環境の向上と学生スポーツの発展に向けた取り組みを継続してまいります。

代表者コメント

株式会社KohMori 代表 好田盛也株式会社KohMori 代表 好田盛也 コメント

ApostlesとPhantomsの選手・スタッフの皆さんが、日々の練習と本日の試合に真摯に取り組んでいる姿を拝見し、改めてスポーツ支援の意義を感じました。

引き続き、両チームが継続的に良い環境で競技活動を行えるようサポートしてまいります。

国際基督教大学アメリカンフットボール部 Apostles 監督 北川雅巳 コメント

この定期戦は、両校の学生が競技を通じて交流を深める場として、長年継続されてきた意義ある試合です。

KohMori様にセレモニーへご参加いただき、スポンサー賞という形で選手の取り組みを評価していただいたことに感謝申し上げます。今後とも変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

東京外国語大学アメリカンフットボール部 Phantoms 監督 長澤光記東京外国語大学アメリカンフットボール部 Phantoms 監督 長澤光記 コメント

KohMori様には、日頃より弊部の活動に対してご支援をいただいており、感謝申し上げます。

今回のセレモニーへのご参加とスポンサー賞の贈呈は、選手たちにとって競技への取り組みを振り返る機会となりました。

今後も定期戦が継続できるよう、引き続きご支援をいただけますと幸いです。

株式会社KohMori 概要

・設立：2021年8月11日

・主要事業：スポーツ支援事業、コンサルティング事業、リフォーム事業、不動産管理・運用事業、不動産仲介事業、保険代理店事業、宿泊事業、人材紹介事業

・サービスサイト

‐ 公式HP：https://kohmori.co.jp/

- リフォーム事業「もとのくらし」サイト：https://motonokurashi.com/

- 中古品防具販売「Second Down」サイト：https://seconddown.stores.jp/

【お問い合わせ先】

sports@kohmori.co.jp

国際基督教大学Apostles 概要

・設立：1963年

・HP：https://www.icuapostles.com/

・SNS：Instagram(https://www.instagram.com/icu_apostles?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

・2025年シーズン戦績：関東学生アメリカンフットボール連盟2部Aブロック 5位 3勝3敗1分

【お問い合わせ先】

HPお問い合わせフォーム(https://www.icuapostles.com/contact-us)

東京外国語大学Phantoms 概要

・設立：1989年

・HP：https://tufsphantoms.studio.site/

・SNS：Instagram(https://www.instagram.com/phantoms__official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

・2025年シーズン戦績：関東学生アメリカンフットボール連盟3部Dブロック 3位 3勝2敗

【お問い合わせ先】

HPお問い合わせフォーム(https://tufsphantoms.studio.site/contact)