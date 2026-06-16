約8割が日常生活で「AIを身近に感じる」と回答。生成AIの利用率は「ChatGPT」が約7割で最も高く、「時間にゆとり」「判断に自信」「ストレス・孤独感が和らぐ」実感も

株式会社くふうカンパニーホールディングス

生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所（くふう総研）は、生活者7,104名を対象にAI活用に関する意識調査を実施しました。

多様なオリジナルコンテンツを創り出す「生成AI」の急速な普及により、AI（人工知能）は専門的なツールから、私たちの日常生活を支える存在へと変化しました。生成AIが会話やニュースで取り上げられる機会も多くなっています。本調査では、さまざまな世代の生活者がAIにどのように向き合い、どのような場面で活用し、どのような価値を見出しているのかを深掘りしました。

■調査結果サマリ

・約8割が「AIを身近に感じる」と回答

・約7割がChatGPT、約6割がGeminiの利用経験がある

・日常生活でAIを使いたい場面は約8割が「調べもの・解説」。「話し相手・愚痴聞き」も約3割

・AIによって6割以上が「時間にゆとりができる」と回答。約3割が「ストレスや孤独感が和らぐ」

■調査概要

調査テーマ：AI活用に関する意識調査

調査エリア：全国

調査対象者：家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー計7,104名

調査期間：2026年5月29日（金）～6月1日（月）

調査方法：インターネットによる調査

約8割が「AIを身近に感じる」と回答

回答者の約8割が日常生活で「AIを身近に感じる」と回答しました（「とても身近に感じる」39.1%、「やや身近に感じる」38.7%の合計）。

「身近に感じる」（「とても身近に感じる」「やや身近に感じる」の合計）と回答した割合は若い世代ほど高いですが、70代以上においても6割（60.4%）が「身近に感じる」と回答しており、日常生活でのAI活用は全世代に広がっているといえます。

約7割がChatGPT、約6割がGeminiの利用経験がある

使ったことがあるAIサービスとして「対話・文章作成のAI」（67.0%）、「スマホの音声会話型AI」（45.9%）と生成AIが上位に挙がりました。サービス別の利用率（「日常的に使っている」「使ったことがある」の合計）は1位が「ChatGPT」（67.8%）、2位が「Gemini」（56.2%）となりました。

日常生活でAIを使いたい場面は約8割が「調べもの・解説」。「話し相手・愚痴聞き」も約3割

AIを日常生活でどんなことに使っているのか、また使ってみたいことをたずねました。

最も多かったのは「情報検索、わからないことの説明」（81.5%）で、調べものや解説に使いたい人が多いことがわかります。その他、「旅行スケジュール作成」「余り物でレシピ提案」「運動メニュー作成」など、とくに生成AIに情報収集とプランニングを任せたい人が多い中、注目は「日常のちょっとした話し相手・愚痴聞き」と回答した人が約3割（29.6%）いることで、コミュニケーションツールとして使われていることがわかります。

アンケートでは、生成AIがかなり身近な存在となっていることがわかる実体験が多数寄せられました。

■「AIがとても役立った」「あってよかった」生成AIの活用エピソード（アンケートの声より）

・ママ友のLINEの返信とか、学校の提出物、子どもの自由研究などにも使用（50代女性）

・手相やタロット占いをよくしてもらっている。案外楽しく、良い暇つぶしになる（30代女性）

・ダイエット支援で活用。伴走者として利用しPDCAを高速で回すスタイルに合っていて、一年で15kg痩せた（30代男性）

・子どもの受験勉強サポートにもはや生成AIは欠かせない。地理・歴史の語句の説明、間違えた問題の類題の作成、模試結果の分析と学習計画立案など（40代女性）

・高齢の母親にAIの使い方を教えたら、ペットの飼育方法を相談する相手になってくれたみたいで、私への電話が減った。忙しい時にかかってこなくなったので助かった（50代女性）

・旅行プランを検討する時、いろいろな好みを教えたら、思わぬ提案があり、楽しい旅行になりました（60代男性）

・他の人には言えないことをなんでも相談できる。知らないことも気軽に教えてくれる（40代女性）

・自己分析を行い、今までに考えたことがない観点で自分のことが整理された。それを通じてAIへの信頼があがり、健康や金融などハイリスクな相談もどんどん行えるようになった（30代男性）

・わざわざ相手の時間を使ってまで聞きたい、相談したい事なのか、わからなくなる時があり、でも1人で結論も出せないときのよき相談相手である（40代女性）

日常の相談や調べものにおいてAIが作成する回答は「ある程度は信頼できる」という選択肢を選んだ人が7割近くで（66.0%）、最終的には自分で判断するものの、基本的には回答を受け入れている人が多数であることがわかりました。参考程度にする、二重チェックが必要と考える「あまり信頼できない」という意見は約3割（27.2%）でした。

AIによって6割以上が「時間にゆとりができる」と回答。「ストレスや孤独感が和らぐ」も約3割

AIを暮らしに取り入れることで生活や気持ちにどのような変化があったかをたずねたところ、「家事や調べもの・作業の時間が短縮され、時間にゆとりができる」（64.1%）と回答した人が最も多くなりました。とくに生成AIが迷ったときに意見を聞く存在として使われていることもあり「自分の選択や判断に自信が持てるようになる」（40.4%）、メンタルケアに役立てている人からは「日々のちょっとしたストレスや孤独感が和らぐ」（27.4%）という変化も上位に挙がりました。

今後については、「情報の正確性が高まること」を期待する人が約6割（59.8%）で最も多く、「詐欺・セキュリティ対策」（22.0%）が続きました。

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日々の検索から意思決定に至るまで、AIが生活者の「頼れるパートナー」として着実に浸透している実態が明らかになった調査結果となりました。

●「くふう生活者総合研究所」について

くふうカンパニーグループが提供する生活者向けサービスの運営を通じて蓄積される生活者の行動データやリアルな声を分析・理解することで、個人の生活満足度および社会全体の生活満足度の向上に資する情報発信を目指しています。

●チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」について https://tokubai.co.jp/

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。掲載店舗は約27万店舗*、30～50代の女性を中心に月間1,700万人以上*にご利用いただいています。 （*=2026年1月時点）

※「トクバイ」は2025年10月に「くふう トクバイ」にサービス名称を変更いたしました

●家計簿サービス「くふう Zaim」について https://zaim.net

1,200 万ダウンロードを超える*家計簿サービス「くふう Zaim」は、スマートフォンなどから簡単に家計簿を記録できるサービスです。紙のレシートを撮影して自動で読み取る機能に加え、銀行やクレジットカードとの連携機能によって支出や収入を自動的に記録できるため、手軽に家計を管理できます。（*=2026年1月時点）

※「Zaim」は2025年10月に「くふう Zaim」にサービス名称を変更いたしました

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/

社名：株式会社くふうカンパニー

本社所在地：〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビル23階

設立：2012年9月 ※株式会社 Zaim として設立

主要事業：チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」、家計簿 アプリ「くふう Zaim」、旅行・おでかけメディア「くふう トリップ」、地域メディア事業「くふうロコしずおか」「WOMO」および日常生活関連サービスの企画・開発・運営など