上場目指す「企業」と「監査人材」のマッチング2サイト、関西企業・株式公開の関与率17年間で約7割の専門家（※1）が開設／「監査役人材ポータル」と「内部監査人材ポータル」でスタートアップの企業統治確立へ

マルコ・ポーロ合同会社開設した「監査役人材ポータル」（上）と「内部監査人材ポータル」のビジュアル

関西企業の株式公開（IPO）への関与率が過去17年間で約7割の専門家が代表のマルコ・ポーロ合同会社（代表社員：黒坂 卓司、大阪府吹田市、以下当社※3）は、上場に必要な「常勤監査役※4」と「内部監査担当者※5」の人材紹介サイトとして、「監査役人材ポータル」と「内部監査人材ポータル」の2サイトを5月1日に開設しました。

当社は2022年から順次、上場を目指すスタートアップ、ベンチャー企業の常勤監査役と内部監査担当者に特化して、学びや交流を促す国内初の一般社団法人の運営を手掛けてきました。幅広い人脈と、代表・黒坂の知見を生かし、企業の状況に応じた人材を紹介できるのが特長です。

スタートアップ・ベンチャーのコーポレートガバナンス（企業統治）の確立に貢献し、不祥事抑止と持続的成長を後押し。また、常勤監査役や内部監査担当者が適性に応じて力を発揮し、正当な評価が得られる社会づくりにつなげます。

監査役人材ポータル：https://marcopolo.work/service/jinzai/kansayaku/

内部監査人材ポータル：https://marcopolo.work/service/jinzai/internal-audit/

背景：「適切に評価されない監査人材」×「ほしい人材の判断ができない企業」

「一般社団法人ないかんMeetup」（左）と「一般社団法人ベンチャー監査役協会」

取締役を管理監督する監査役と、従業員の業務をチェックする内部監査担当者は、両者が有効に機能すれば不祥事防止や経営目標の達成に向けた“かなめ石”となります。東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）で重視されている存在です。

当社は、常勤監査役の学びと交流を促す「一般社団法人ベンチャー監査役の会※6」と、内部監査担当者の勉強会と交流会を展開する「一般社団法人ないかんMeetup※7」の運営を手掛け、現場で活躍している常勤監査役、内部監査担当者と数百人規模で出会ってきました。

その中で、転職市場においては、実績のある常勤監査役や内部監査担当者であっても、必ずしも働きがいのある会社と出会い、適切に評価されるとは限らない現実を見てきました。企業側への聴き取りを進めると、どの常勤監査役や内部監査担当者が自社の実情にふさわしいのか、基準や評価で悩んでいる実態が浮かび上がってきました。

そこで当社は、企業のニーズと人材のミスマッチを解消するため、人材紹介事業に進出することを決めました。

2つのポータルサイトの特長

当社は、厚生労働大臣より有料職業紹介事業の許可を取得し、5月1日付で人材紹介事業を開始しました。同日開設した二つのサイトの特長をお示しします。ご相談への対応は、情報管理・守秘を徹底し、候補者・企業双方が安心して進められるプロセスで設計しています。

■監査役人材ポータル

上場準備・ガバナンス強化に取り組む企業に、常勤監査役（またはそれに準ずる実務経験者）を紹介する人材紹介サービスです。

（1）候補者を「深く理解した」紹介

「ベンチャー監査役の会」を運営しているため、候補者をネット広告で広く集めるのではなく、日頃から学びと交流を通じて接点を持ち、実務経験・志向性・コミュニケーション特性まで理解した上でマッチングします。

（2）IPO実務の要件を整理

IPOの第一線で長年実務に携わってきた代表・黒坂が、上場準備で実際に必要となる要件を整理し、企業の状況に合わせて最適な人材像を提案します。



（3）スピード重視の提案フロー

要件の整理から候補者提案まで、スピード感をもって回せる体制を整えています。監査役は会社法上、業務執行を行う立場ではありません。法令・ガバナンスの枠組みに配慮し、適切な体制づくりを支援します。

【企業の状況と対応の事例】

常勤監査役の紹介を中心に、企業の状況に応じた対応の事例は以下の通りです。



・上場準備（N-2企業：上場申請を行う期（N期）から見て「2つ前の決算期（直前々期）」）→常勤監査役のご紹介

・上場準備（N-1企業：上場申請を行う期（N期）から見て「1つ前の決算期（直前期）」）→社外監査役、監査等委員のご紹介

・監査法人対応強化→監査経験者のご紹介

・ガバナンス体制整備→社外監査役のご紹介

・管理部門のリソース解消→体制整理の支援と人材のご提案

■内部監査人材ポータル

内部監査人材ポータルは、上場準備・内部監査・内部統制に取り組む企業様へ、内部監査担当者（立ち上げ／運用／改善）をご紹介するサービスです。

（1）候補者を「深く理解した」ご紹介

「ないかんMeetup」の運営を通じて、候補者の経験・志向・強みを把握した上でご提案します。



（2）IPO実務の要件整理ができる

企業フェーズに合わせて「必須要件／優先順位」を整理し、ミスマッチを抑えます。



（3）独立性に配慮した体制づくりの相談

内部監査の独立性を前提に、役割定義や体制の考え方も含めて整理します。



【企業の状況と対応の事例】

内部監査担当者の紹介を中心に、企業の状況に応じた対応の事例は以下の通りです。



・内部監査の要件整理→監査法人対応を見据えた内部監査の要件整理

・監査室長候補の人材提案→監査室長候補の要件整理と人材の提案

・社長直下化／役割定義／監査計画の整理→内部監査体制の立ち上げ

・監査計画の策定から運用設計→監査計画の策定、監査実施、改善フォローの運用設計

・文章化、運用定着、評価・改善→J-SOX（上場企業に対して、自社の財務報告が正しく信頼できると証明・報告することを義務付けた内部統制報告制度）や内部統制の整備・運用

人材紹介の流れ

（1）無料相談

サイトのフォームからご入力いただきます。▽上場スケジュール▽現体制▽行き詰まっているポイントなど、簡単に共有していただきます。

（2）ヒアリング

状況と要件を整理します。独立性、期待する役割、必要なスキルを整理し、要件の優先順位を決めます。

（3）候補者のご提案、面談調整

候補者の強みと適性を添えてご提案し、面談を調整します。

（4）条件調整とご紹介、ご契約

条件調整と手続きの流れを整理し、双方が納得できる形で進めます。

【費用】

人材紹介が成約した場合、費用は年棒の35％がベースですが、ご相談の内容に応じた柔軟な手数料体系で運用します。

マルコ・ポーロ代表社員・黒坂 卓司のコメント

監査役は「置けばOK」ではなく、上場準備の論点が増えるほど“実効性”が問われます。「最短で整える」だけでなく、「上場後も破綻しない体制」を見据えてご提案いたします。

また、「形だけ作る」よりも、“運用が回る仕組み”が重要です。特に内部監査担当者を巡っては、日本ではまだまだ地位が確立されておらず、内部監査の役割を再定義したいと考えています。

監査人と企業のミスマッチの解消を通して、スタートアップ・ベンチャー企業だからこそコーポレート・ガバナンスが効いていると認識される社会づくりにつなげます。

代表社員の黒坂卓司

※1 サイトを開設した黒坂 卓司について

代表社員の黒坂卓司

■略歴

◇1998年に都市銀行系列の信託銀行（現三菱UFJ信託銀行）に入社。

・法人融資2年

・プライベートバンキング（含む事業承継）2年

・企業年金（人事制度及び資産運用に関するアドバイザリー業務）3年

・証券代行（主にIPOコンサルティング▽資本政策▽コーポレート・ガバナンス-のアドバイザリー業務）17年

→銀行員時代の大半はベンチャー企業の成長支援業務に従事

2004年に証券代行業務の担当となり、独立までの17年間はベンチャー企業の成長支援業務に取り組みました。2009年大阪転勤後の12年間、担当エリアでIPOを実現した企業への関与率は約7割に迫ります。

担当していたのは、関西、四国、中国地方の全府県と北陸２県です。資金調達の支援やコーポレート・ガバナンスに関する助言といった関与を行いました。

2009～2021年の12年間で、関西はもちろん、四国、中国の全府県と北陸2県の約7割の上場に関与してきた形です。

◇2021年に退職。設立したマルコ・ポーロ合同会社で代表社員に就任。

同社は、ベンチャー企業のIPOコンサルティングや、企業の成長を目指した総合的な支援サービスを提供しています。

◇2022年には、ベンチャー企業の常勤監査役を対象に交流や学びを促す「一般社団法人ベンチャー監査役協会」を発足。

◇2024年には、スタートアップを中心にした内部監査担当者の成長や情報共有を図る「一般社団法人ないかんMeetup（ミートアップ）」を設立。

■保有資格

認定上級IPOプロフェッショナル

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

1級DCプランナー

宅地建物取引士試験合格者



■社外役員・顧問、他

株式会社NEXT STAGE 社外取締役

（2025年5月23日に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場）

BABY JOB 株式会社 社外取締役 監査等委員

（2024年12月19日に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場）

株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ 社外取締役

空き家活用株式会社 社外監査役

株式会社バイオーム 社外監査役

株式会社レスタス 社外監査役

株式会社Phoxter 社外監査役

宝印刷株式会社 顧問

一般社団法人ベンチャー監査役協会 代表理事

一般社団法人ないかんMeetup 代表理事

独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業アドバイザー（経営支援）



■メディア掲載、出演実績

2022年7月12日：毎日新聞

2022年9月13日：読売新聞

2022年9月23日：日本経済新聞

2022年9月23日：大阪日日新聞

2023年4月20日：中部経済新聞

2023年5月30日：日本経済新聞

2024年4月12日：中部経済新聞

2025年1月20日：TOKYO MX『堀潤激論サミット』

2025年7月25日：財界九州（8月号）

2025年8月1日、9月1日：ふくおか経済（8、9月号）

2025年12月13日：オオサカジン

2025年12月18日：読売新聞

2025年12月26日：『BAMBOO INCUBATOR』

2026年3月1日：ふくおか経済（3月号）

2026年3月30日：コロンブス（4月号）

2026年4月10日：柴田千尋氏の著書『社外役員の極意(中央経済社出版)』

2026年4月25日：中部経済新聞

※2 国内初の表現について

「一般社団法人ベンチャー監査役協会」を設立した2022年、ベンチャー企業の常勤監査役に特化して交流や学びを促す組織は、「飲み会」形式の交流会を運営するケースは見られても、一般社団法人といった法人が手掛けているケースは、商標関連で独自に調査した中では確認できませんでした。



「一般社団法人ないかんMeetup」を設立した2024年、スタートアップの内部監査担当者に特化して学びと交流を促す組織は、任意形式では見られても、一般社団法人といった法人が手掛けているケースは、商標関連など独自に調査した中では確認できませんでした。

※3 「マルコ・ポーロ合同会社」について

〈会社名〉マルコ・ポーロ合同会社（Marco Polo LLC.）

〈代表者〉黒坂 卓司

〈本 社〉大阪府吹田市桃山台3-39-10

〈電 話〉090-3062-8467

〈メール〉kurosaka@marcopolo.work

〈URL〉https://marcopolo.work

〈企業理念〉挑戦する企業の羅針盤として、その成長を支え続ける。

〈事業内容〉

・IPOコンサルティング事業

・顧問事業・アドバイザリー事業

・社外役員就任

・ベンチャー監査役の会運営事業

・ベンチャーeco倶楽部運営事業

※4 監査役の中の常勤監査役について

■監査役とは

監査役は、株主総会で選任され、取締役の職務の執行を監査し、監査報告を作成するのが職務です。

監査には、業務監査と会計監査があります。業務監査は、取締役の職務の執行が法令・定款を順守しているかを監査します。会計監査は、定時株主総会に計算書類が提出される前に行います。

そして株主総会の招集通知時に、会計監査と業務監査の結果が記載された「監査役会の監査報告」が株主に提供されます。



■社外監査役と常勤監査役について

社外監査役は、就任前の10年間に、その会社や子会社の業務執行取締役などに就いていない、社外出身の監査役のことです。弁護士や公認会計士、専門性の高いコンサルタントらが就任するケースが多いです。

常勤監査役は、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間は原則その会社の監査役の職務に専念する人です。社外監査役と比較して会社への知見がある半面、最初は社外監査役のような専門性を持ち合わせていないケースが見られます。



■独立性を強化

2021年6月から、コーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）が改訂され、監査役については、原則4-4で「監査役及び監査役会の役割・責務」に「監査役の選解任」が追記されました。監査役の独立性を実効的に担保する狙いがあります。



■上場審査でも重視

2020年１月から、東京証券取引所の上場審査の際、社長説明会に常勤監査役の同席が求められるようになりました。IPOでの常勤監査役の重要度合いが高まっています。

※5 内部監査について

一般社団法人日本内部監査協会が、内部監査の普及・定着を目指してまとめた指針「内部監査基準」では以下のように役割を説明しています。

「内部監査は、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロールの妥当性と有効性とを評価し、改善に貢献する。経営環境の変化に迅速に適応するように、必要に応じて、組織体の発展にとって最も有効な改善策を助言・勧告するとともに、その実現を支援する」



「内部監査とは、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロールに関連する経営諸活動の遂行状況を、内部監査人としての規律遵守の態度をもって評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行うアシュアランス業務、および特定の経営諸活動の支援を行うアドバイザリー業務である」



内部監査は、直接明記している法令がない任意の監査です。

ただ、以下の３点に該当する企業は、金融商品取引法や会社法で「内部統制」が義務付けられています。

そのため、結果的に内部監査をする必要があります。



（１）大会社（資本金5億以上、または負債総額200億円以上の株式会社）

（２）取締役会を設置している企業

（３）新規上場企業

※6 「一般社団法人ベンチャー監査役協会」について

ベンチャー企業の常勤監査役の交流や学びを促す「ベンチャー監査役の会」

〈法人名〉一般社団法人ベンチャー監査役協会

〈代表理事〉黒坂卓司

〈住所〉大阪府吹田市桃山台3-39-10

〈電話〉090-3062-8467

〈メール〉kurosaka@marcopolo.work

〈URL〉https://marcopolo.work/auditor/

〈登記日〉2022年5月6日

■ベンチャー監査役の会の経緯

ベンチャー監査役の会は2019年8月、任意団体として第１回を参加者６人でスタートしました。

最初はただ交流するだけでしたが、第３回からは勉強会も実施。黒坂が上場時の審査の留意点を伝えたりしたほか、その後も弁護士や公認会計士が登壇。上場を経験した常勤監査役や社長が体験談を披露したりもしてきました。

会員は、常勤監査役に絞り、社外監査役を入れていないのが特徴の一つです。常勤監査役が、専門家の前で気負わずに安心して参加できるようにするのが狙いです。

こうした場が国内で整備されていないため、口コミで参加者が増え続けたのを受け、2022年に一般社団法人ベンチャー監査役協会を設立。運営を本格化させました。



■定例会「ベンチャー監査役の会」の開催形式

大阪は年６回（リアルとオンライン）、東京は年４回（リアル）、名古屋は年１回（リアル）、福岡は年１回（リアル）、札幌は年1回（リアル）

〈会費〉（税込）

・入会金 11,000円

・正会員 月額3,300円

・オンライン会員 月額2,200円



参考：2022年8月18日のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000105109.html

※7 「一般社団法人ないかんMeetup」について

監査担当者が活発に意見交換する「ないかんMeetup」のグループワークの様子

〈法人名〉一般社団法人ないかんMeetup

〈代表理事〉黒坂 卓司

〈所在地〉大阪府吹田市桃山台3-39-10

〈電話〉090-3062-8467

〈メール〉info@naikan-mup.com

〈URL〉https://marcopolo.work/naikan/

〈設立〉2024年３月27日

〈会員数〉約900人（2026年2月現在）



■一般社団法人ないかんMeetupの経緯



「ないかんMeetup」は、遠隔医療関連事業を手掛けるスタートアップの磯部武志が2021年4月、第1回の定例会を任意団体として開き、活動を開始しました。

企業内に内部監査室が設置されたものの、前例がなく相談相手もいないため、手探りで取り組まざるを得ない状況を打開するためでした。口コミで会員数や参加者数は増加し、ニーズに合わせて下記の活動を展開してきました。



・講演とグループワークを組み合わせた2カ月に1回の定例会

・テーマを設けて開く「スピンオフ勉強会」

・大阪府外の会場で開く「出張ないかんMeetup」

・外部イベントで登壇



創立3年の節目を迎えたのを機に、組織の独立性や運営基盤の安定化を図るため2024年に法人化しました。会費は不要です。



日本では、内部監査の一般的なイメージの中には、「怖い▽厳しい▽細かい」の「３K」や、「来ないで」を加えた「４K」があります。しかし欧米では、会社全体を把握する存在として、経営幹部の“登竜門”と位置付けられています。

当法人は、内部監査の役割の「Re▷design（サイテイギ）」をミッション（使命）に掲げ、将来的には花形部門として参加者らが活躍できる社会づくりに努めます。



参考：2024年4月17日のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000105109.html