都心最大級の温浴施設「テルマー湯 新宿店」に導入決定！サウナ・温浴施設むけデジタルサイネージ「フロサウナTV」を設置

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）と株式会社お宿ポータル（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：池上 拓見、以下「お宿ポータル」）が運営する、フロとサウナのデジタルサイネージ「フロサウナTV」は、、都心最大級の温浴施設「テルマー湯 新宿店」への設置が完了いたしました。都内有数の大型温浴施設との連携により、サウナ・温浴施設利用者に向けた新たな体験価値の提供と、広告メディアとしての展開をさらに推進してまいります。

テルマー湯 新宿店との取り組み

「フロサウナTV」は、東京都新宿区歌舞伎町に位置する都心最大級の温浴施設「テルマー湯 新宿店」に設置されました。

今回の設置により、「テルマー湯 新宿店」を利用されるお客様の滞在体験のさらなる向上を目指すとともに、サウナ空間と情報発信を融合させた新たな価値創出に取り組んでまいります。

「テルマー湯 新宿店」は、中伊豆から運搬した天然温泉の露天風呂をはじめ、多彩な浴槽やサウナ、岩盤浴、リラクゼーションサービス、飲食施設などを備えた大型温浴施設です。都市部にありながら、日常を忘れゆったりとした時間を過ごせる空間を提供しています。

「フロサウナTV」とは

「フロサウナTV」は、WizとWEBメディア フロサウナのタイアップで行っているサイネージメディアです。温浴施設やサウナ室に設置したデジタルサイネージを通じて、サウナ利用者に向けたオリジナルコンテンツを配信しています。深いリラックス状態にある利用者に、強く印象に残る情報や広告を届けることで、新たな体験価値と広告効果を創出します。また、サウナ時間の充実、高い広告効果、サウナ業界の活性化、そしてサウナ利用者という特定のターゲットに絞った効果的な広告展開が期待できます。

フロサウナTVの特徴

1．サウナ・浴室内の専用メディア

サウナ施設や浴室に設置されたデジタルサイネージで、番組やCMを配信しています。



2．オリジナルコンテンツが充実

サウナ作法、健康情報、サウナ飯など、サウナ好きに響くコンテンツを多数配信しています。



3．ディスプレイ設置の優位性

サウナ・浴室特化型のディスプレイで、リラックスしてコンテンツに集中できます。



4．WEBメディアやSNSとの連携

WebメディアやSNSと連携し、オン／オフラインのコンテンツ配信で、広告効果を最大化します。



5．ユーザー属性に最適化した情報提供

月間30万PVのWEBメディア「フロサウナ」のデータから、視聴者に合わせたコンテンツを編成します。



6．広告配信も可能

サウナ施設での視聴者に向けたCM枠を設置し、企業・ブランドのPRにも活用可能です。

導入施設募集・今後の展開

「フロサウナTV」では、今後さらにコンテンツの拡充を図り、サウナ・温浴施設との連携を強化していきます。オリジナルコンテンツの充実化、広告配信システムの機能拡充も進め、サウナ・温浴施設のDX推進支援や、利用者向けポイントサービスとの連携など、サービスの拡充も計画しております。また、2026年中に全国300施設への導入を目指し、設置施設を募集いたします。初期導入費用、月額費用は無償でのご提供となります。

広告出稿について

サウナ・温浴関連商品はもちろん、その他一般商材の広告出稿も承ります。媒体資料及び広告料金表をご用意しております。スポンサー企業様の業種や商材に応じて、最適な広告プランをご提案させていただきます。 サウナを愛するすべての人へ。「フロサウナTV」が、より良いサウナライフをサポートします！

お問い合わせ

本サービスに関するご質問・ご相談等は、以下までお気軽にお問合せください。

担当：Wiz メディアコンサルティング事業部 鈴木

問い合わせフォーム：https://f.012grp.co.jp/wizkouhou

テルマー湯 新宿店について

東京都新宿区歌舞伎町にある都心最大級の温浴施設。中伊豆から運んでいる天然温泉の露天風呂は歌舞伎町にいることを忘れさせるほど極上の泉質。男性浴室9種類、女性浴室10種類の多彩な浴槽と男女それぞれ2種類のサウナを有する大きな浴室が自慢。屋上には無料で利用できる屋外フィットネスジムを完備。4Fには男性3種類、女性4種類の岩盤浴。B1Fの本格和食居酒屋は手打ちのおうどんが名物。B2Fには大型ラウンジ&世界中のビールを取り揃えたBAR &マンガコーナーもございます。その他アカスリ、ボディケア、ヘッドスパなどの専門店もあり時間を忘れて一日中ゆったりお楽しみいただけます。



【施設概要】

施設名：テルマー湯 新宿店

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1丁目1-2

HP：https://thermae-yu.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/thermae_yu_official/

株式会社お宿ポータルについて

株式会社お宿ポータルは、株式会社Wizの100％子会社で、宿泊施設の集客アップやコスト削減など、経営面のトータルサポートを行う「宿泊施設コンサルタント事業」を展開しています。全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）と連携し、施設の規模や状況に合わせた、ハイクオリティな提案が可能です。また、お宿ポータルは公益社団法人 日本サウナ・スパ協会の賛助会員として加盟しています。



会社名 ：株式会社お宿ポータル

本社所在地 ：東京都豊島南大塚2-25-15South新大塚ビル12F

代表者 ：池上 拓見

事業内容 ：宿泊施設DX事業

HP ：https://portal.oyado.world/

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名：株式会社Wiz

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP：https://012grp.co.jp