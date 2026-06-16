株式会社WOWOWと株式会社NTTドコモ、資本業務提携契約を締結

株式会社NTTドコモ

株式会社WOWOW（代表取締役 社⾧執行役員:山本 均、本社:東京都港区、以下、WOWOW）と株式会社NTTドコモ（代表取締役社⾧:前田 義晃、本社:東京都千代田区、以下、ドコモ）は、ドコモが提供するエンターテインメント映像コンテンツ配信事業「Lemino」（以下、「Lemino」）の発展・拡充を目的とした資本業務提携（以下本資本業務提携）に関する契約を2026年6月15日（月）に締結しました。本資本業務提携を通じ、WOWOWのコンテンツプロデュース力・制作力とドコモの豊富な会員基盤・アセットを掛け合わせ、「Lemino」をより魅力的な映像配信サービスへ進化させてまいります。

１．本資本業務提携の背景と目的

WOWOWは長年にわたり、さまざまなアーティスト・クリエイター、アスリートとのリレーションを構築し、オリジナルドラマの制作、音楽ライブ・スポーツ・映画・海外ドラマなど幅広いコンテンツの放送・配信を展開してきました。

ドコモは2023年4月から、「感情でつながる」をコンセプトに、人気映画・ドラマ、独占配信オリジナル、韓流作品、スポーツ、音楽ライブなど多彩なコンテンツを楽しめる「Lemino」を展開しています。

WOWOWとドコモは、2025年11月から、映像事業の拡大と顧客提供価値の最大化をめざし、音楽ライブコンテンツの大幅な拡充や超大作オリジナルドラマの制作、人気スポーツコンテンツのさらなる充実に向けたコンテンツ分野の共同調達・共同制作・相互提供に関する業務提携などを行ってまいりましたが、本資本業務提携によって両社の関係をさらに深め、強みを掛け合わせることで、「Lemino」の大幅な進化とお客さまへのサービス価値向上を実現します。

２．本資本業務提携の概要

本資本業務提携では、「Lemino」の進化をめざし、以下の取り組みを実施します。

（１）コンテンツラインナップの大幅拡充

音楽ライブコンテンツの強化、超大作オリジナルドラマの制作、人気スポーツコンテンツの充実など、 お客さまの期待を超えるラインナップの実現をめざします。

（２）デジタル×リアルのエンターテインメント体験

ドコモのベニューや多様なアセットの活用を検討し、映像配信にとどまらないデジタルとリアルを横断した新しいエンターテインメント体験の提供をめざします。

（３）幅広いお客さまへのリーチ

両社の顧客基盤・チャネルを活かし、これまで以上に多くのお客さまに「Lemino」の魅力をお届けします。

（４）世界に通用するIPの創出

アーティスト、クリエイター、アスリート、コンテンツホルダーの皆さまとの共同成長を通じ、グローバルに展開できるIPの創出をめざします。

WOWOWとドコモは、今後もより多くのお客さまに質の高いサービスを提供してまいります。

３．本資本業務提携の手順

本資本業務提携の具体的な内容として、WOWOWが新たに会社（以下、新会社）を設立し、現在ドコモが行っている「Lemino」を新会社に対し、新会社の普通株式（以下、新会社株式）を対価として吸収分割の方法で承継した後、WOWOWが新会社株式の51％を取得し、新会社をWOWOW及びドコモの合弁会社とします。また、本資本業務提携の一環として、WOWOWはドコモに対し、第三者割当による新株式の発行（以下、本第三者割当増資）を行います。合弁会社はWOWOWが51%、ドコモが49%の出資比率で運営され、両社が互いに資本関係を持つことで、強固なパートナーシップを構築します。本資本業務提携で調達した資金は、「Lemino」のコンテンツ拡充および会員獲得マーケティングに充当し、サービスの競争力強化を図ります。

■ストラクチャー

４．本資本業務提携の主なスケジュール

本資本業務提携に関する契約の締結：2026年６月15日

新会社設立：2026年６月17日（予定）

「Lemino」の新会社への承継・合弁会社化・営業開始：2026年10月１日（予定）

第三者割当増資の払込：2026年10月１日（予定）

会社概要

◆ 株式会社WOWOW

所在地：東京都港区赤坂五丁目２番20号

代表者：代表取締役 社長執行役員 山本 均

事業内容：メディア・コンテンツ事業、テレマーケティング事業

設立：1984年12月25日

◆ 株式会社ドコモ

所在地：東京都千代田区永田町二丁目11番１号

代表者：代表取締役社長 前田 義晃

事業内容：コンシューマ通信事業、スマートライフ事業 ほか

設立：1991年８月14日