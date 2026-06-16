Chatlock、Acer Gadget製ダイヤル式南京錠の発売記念キャンペーンを開始

チャットロック株式会社

スマートロックブランド「Chatlock（チャットロック）」を展開するチャットロック株式会社は、このたびAcer Gadget製ダイヤル式南京錠の発売を記念し、楽天市場公式ショップにて期間限定キャンペーンを開始いたしました。

本キャンペーンでは、対象商品を100円OFFでご購入いただけます。

Acer Gadget製ダイヤル式南京錠 発売記念キャンペーン｜4桁ダイヤルロック・防水防錆・鍵不要

楽天市場公式ショップ :https://www.rakuten.co.jp/chatlock/

■ 鍵を持ち歩かない南京錠という選択肢

ロッカーや倉庫、収納スペースなどで南京錠を利用する際、

「鍵をなくしてしまった」

「鍵を持ち歩くのが面倒」

「家族やスタッフと共有しづらい」

といった経験はないでしょうか。

ダイヤル式南京錠は、鍵を持ち歩く必要がなく、暗証番号のみで解錠できるため、日常の鍵管理をよりシンプルにする選択肢として利用されています。

■ ロッカー・倉庫・収納スペースなど幅広いシーンで活躍

Acer Gadget製ダイヤル式南京錠は、さまざまな施錠シーンで活用できます。

・ロッカーの施錠管理

・倉庫の鍵管理

・収納スペースの管理

・物置の防犯対策

・フェンスや門扉の施錠

・工具箱や保管庫の管理

鍵を使わないため、日常的な施錠・解錠をより手軽に行うことができます。

■ Acer Gadget製ダイヤル式南京錠の特長

【鍵不要】

暗証番号で解錠できるため、物理鍵の持ち運びが不要です。

【電池不要】

充電や電池交換の必要がなく、継続的なメンテナンス負担を軽減します。

【シンプルな操作性】

複雑な設定を必要とせず、購入後すぐに利用できます。

【コンパクト設計】

ロッカーや収納スペースなどにも設置しやすいサイズです。

■ 製品仕様

製品名：Acer Padlock

製品タイプ：ダイヤル式南京錠

解錠方式：暗証番号式

電源：不要

主な用途：ロッカー、倉庫、収納スペース、物置、保管庫など

■ よくある質問

Q. 鍵は必要ですか？

A. 必要ありません。設定した暗証番号で解錠できます。

Q. 電池や充電は必要ですか？

A. 必要ありません。機械式のため電源を必要としません。

Q. ロッカーにも使用できますか？

A. はい。ロッカーや収納スペースなど幅広い用途でご利用いただけます。

Q. 倉庫の施錠にも利用できますか？

A. 利用環境に応じてご使用いただけます。

■ 発売記念キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182000/table/43_1_37966ae0670ec1f96f87259aef4c235a.jpg?v=202606160251 ]



商品ページ：

https://item.rakuten.co.jp/chatlock/tg-01/?l-id=shoptop_widget_item_list

https://item.rakuten.co.jp/chatlock/tg-002/?l-id=shoptop_widget_item_list

チャットロック株式会社が目指す鍵管理ソリューション

acer 南京錠 4桁ダイヤルロック ダイヤル式 防水防錆 防犯ロック4桁ダイヤル式ロック 暗闇でも操作しやすい 高強度亜鉛合金ボディ 屋内屋外・全シーン対応 ACERブランド1年保証 高い防犯性能 簡単に施錠・解錠が可能

チャットロック株式会社は、単にスマートロック製品を販売するだけでなく、お客様ごとの利用環境や課題に応じた鍵管理ソリューションの提供を目指しています。

住宅における日常的な鍵管理はもちろん、店舗、オフィス、宿泊施設、倉庫、収納スペース、設備管理など、鍵が使われる場所にはそれぞれ異なる課題があります。

今回のAcer Gadgetブランド南京錠の販売開始は、チャットロック株式会社が提案する鍵管理ソリューションの対象領域を、玄関ドアから倉庫・門扉・収納スペースなどへ広げる取り組みの一環です。

チャットロック株式会社は、玄関ドア向けスマートロックに加え、倉庫・設備・収納スペースなどの鍵管理にも対応することで、「鍵がある場所すべて」を対象としたソリューション提案を進めてまいります。

今後も、自社ブランド「Chatlock」とAcer Gadgetブランド製品の両軸で製品ラインアップを強化し、より多くのお客様に安心で便利な鍵管理環境を提供してまいります

チャットロック株式会社について

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社は、スマートロックおよび鍵管理関連製品の研究開発・企画・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊、宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたスマートロック製品・鍵管理ソリューションを展開しています。

住宅向けスマートロックに加え、施設管理や設備管理など、さまざまな鍵管理シーンに対応する製品・サービスの提供を進めています。

ブランドについて :https://www.chatlock.co.jp/jp

【会社概要】

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP： https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube： https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

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