Indeed新広告「堂安律は、ひとりじゃない。」東京・渋谷、大阪・梅田、兵庫・尼崎をジャック！堂安律選手の時速120kmのシュートスピードを体感できる巨大サイネージが渋谷駅に登場！

Indeed Japan株式会社

Indeed Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：淺野 健、https://jp.indeed.com 以下Indeed）が提供する、世界No.1求人サイト*「Indeed（インディード）」は、2026年6月15日（月）より、プロサッカー選手 堂安律さんのシュートスピードを体感できる巨大サイネージを、東京・渋谷駅にて展開します。

本広告は、2026年4月より全国で放送しているTV CM「堂安律は、ひとりじゃない。」と同様に、世界を舞台に活躍する堂安律さんだけでなく、その裏側で支える人々にもスポットライトを当て、「誰かを支える仕事」や「支え合いながら前に進むこと」の価値を描いています。6月8日（月）より展開している兵庫・尼崎駅での広告に続き、今回新たに東京・渋谷、大阪・梅田へと展開エリアを拡大。東京・渋谷駅では、堂安律さんの左足から放たれる時速120kmのシュートを体感できる巨大サイネージが登場し、目の前を駆け抜けるような迫力ある映像表現を通して、世界レベルのシュートスピードをリアルに感じられる内容となっています。

Indeedは、ブランドコンセプトとして「いい未来は探せる」を掲げ、今後の自分の働き方や生き方を模索している人々に対し、自己実現を支えていくパートナーとして、新しい働き方や生き方、成長の可能性を提供していきたいと考えています。本広告では、夢や目標に向かって進む人のそばには、必ず支える誰かがいること、そして支える側にもそれぞれの仕事や人生があることを通して、多様なキャリアのあり方とその可能性を表現しています。それぞれがつかんだ「いい未来」の姿をお届けします。

※Comscore 2026年3月総訪問数

広告掲出概要

堂安律選手の時速120kmの高速シュートを体感できる巨大サイネージ

「堂安律のシュートはどれくらい速い？」という投げかけからスタートし、5秒間のカウントダウンの後、堂安さんから放たれる時速120kmの高速シュートを、目の前を駆け抜けるような迫力ある映像でリアルに体感いただけます。

シュートの後には、CMに登場する3名の仕事が「堂安律の超高速シュートを作る仕事」として紹介され、堂安律選手の素晴らしいプレーという「いい未来」の裏には様々な仕事が関わっていることを表現しています。

【期間・場所】

2026年6月15日（月）～6月21日（日）

東京・渋谷（渋谷スクランブルスクエア アーバン・コアB2F、東急田園都市線渋谷駅 ハチ公広場出口(A8)周辺通路 B2F）

渋谷スクランブルスクエア アーバン・コアB2F田園都市線渋谷駅 ハチ公広場出口(A8)周辺通路 B2F「堂安律は、ひとりじゃない。」東京・渋谷、大阪・梅田、兵庫・尼崎をジャック！

本広告は、世界を舞台に活躍する堂安律さんに加えて、チーム専属メディカルトレーナー、専属シェフ、マネジメントといった、普段は表に出ることの少ないピッチの外にいるプロフェッショナルたちにもフォーカスを当て制作。故郷である兵庫・尼崎では、堂安さんから地域やファンの方々へ向けたメッセージを掲出しているほか、兄であり幼少期から最も近くで成長を見守ってきた堂安憂さんも登場。それぞれの関係性を通して、「堂安律は、ひとりじゃない。」というメッセージを立体的に表現しています。

【期間・場所】

2026年6月15日（月）～6月28日（日）：

東京・渋谷（SHIBUYA WALL JACK、MAGNET by SHIBUYA109 ウォールジャック、SHIBUYA109 Q2ポイント）

大阪（阪急 大阪梅田駅1Fルミポール）

2026年6月15日（月）～6月29日（月)：

東京・渋谷駅（ハチ公広場前＋シブハチヒットビジョン＆シンクロ7シブヤヒットビジョン）

2026年6月15日（月）～6月30日（火）：

東京・渋谷駅（東口地下広場B1F東棟連絡通路壁面シート、東口地下広場B1Fパウダールーム入口横壁面シート、東口地下広場B2F 360°シート）

2026年6月16日（月）～6月30日（火）：

東京・渋谷駅（渋谷憲章シート広告、ハチ公広場センターシート、東急百貨店 東横店解体地区 北面地上部仮囲い）

2026年6月22日（月）～6月28日（日）：

大阪（阪急 大阪梅田駅 1F梅田ツインビジョン）

2026年6月8日（月）～6月28日（日）：

兵庫・尼崎駅（JR西日本、阪神）

2026年6月1日（月）～6月28日（日）：

兵庫・尼崎駅（自動改札機ステッカー）

特設サイト：https://jp.indeed.com/cm/iimirai

渋谷駅 渋谷憲章シート広告/ハチ公広場センターシートMAGNET by SHIBUYA109 ウォールジャック渋谷駅 東口地下広場B1F東横連絡通路壁面シート渋谷駅 東口地下広場B1Fパウダールーム入口壁面シート阪急 大阪梅田駅1F ルミポール阪神 尼崎駅

※駅および駅員へのお問合せはご遠慮ください。

※広告をご覧になられる際は、周囲の方への配慮をお願い致します。

プレゼントキャンペーン

Indeed公式Xおよび公式TikTokアカウントにて、応募者を対象に豪華景品が当たる「堂安選手にエールを送ろう！キャンペーン」を実施しています。

詳細については特設サイトおよびIndeed公式X・公式TikTokアカウントをご覧ください。

堂安選手にエールを送ろう！キャンペーン

応募方法：

１.X ・TikTokのアカウントを公開に設定した上で、Indeed公式Xアカウント（@IndeedJapan）およびIndeed公式TikTokアカウント（@indeed_japan）をフォロー。

２.「#堂安律はひとりじゃない」が付いたキャンペーン対象投稿の画像をタップし、ゲームに参加後、「TikTokをフォローして参加」を選択。

３.ご自身のTikTokのアカウントを入力後、表示された投稿画面でポスト。

応募期間：

2026年6月5日(金)12:00～2026年6月30日(火)23:59

参加条件：

1アカウントにつき、1回ご応募可能

賞品・当選人数：

詳細は近日特設サイトで公開予定

Indeed公式TikTokアカウント：（https://www.tiktok.com/@indeed_japan）

「堂安律は、ひとりじゃない。」 CM概要

堂安律さんをはじめ、チーム専属メディカルトレーナー、専属シェフ、マネジメントといったピッチの外から支えるプロフェッショナルたちが登場し、それぞれの仕事に向き合う日常の一コマを描いています。コンディショニングや食事管理、マネジメントなど、異なるフィールドで堂安さんを支える姿が映し出される中、「仕事さがしはIndeed♪」のフレーズを口ずさむシーンも。普段は見ることのできない、堂安さんとチーム専属メディカルトレーナー、専属シェフ、マネジメントの家族のような関係性で掛け合いをする姿にご注目ください。

放送開始日：2026年4月20日（月）～

放送地域：全国

CM本編映像(一部)：

「堂安律は、ひとりじゃない。」チーム堂安・全員篇（15秒）https://youtu.be/i8EE0q0xwY8

「堂安律は、ひとりじゃない。」プロサッカー選手・堂安律さん篇（30秒）https://youtu.be/qzcGNQ1A3GY

プロフィール

堂安 律 / Ritsu Doan プロサッカー選手

1998年6月16日生まれ 兵庫県尼崎市出身

ドイツ ブンデスリーガ1部 アイントラハト・フランクフルト所属

サッカー日本代表 背番号10

・16歳でガンバ大阪クラブ史上最年少でプロデビュー

・FCフローニンゲン（オランダ）、PSV（オランダ）、

ビーレフェルト（ドイツ）、フライブルク（ドイツ）を経て、

2025年8月にアイントラハト・フランクフルトへ完全移籍

・2021年の東京五輪では背番号10

・2022年カタールW杯でドイツとスペインから２ゴール

・2023年6月からサッカー日本代表で背番号10を背負う

・地元・尼崎で実兄の憂とともに、未来の日本代表10番を育成する

フットボールスクール「NEXT10 FOOTBALL LAB」を運営中

・2026年 FIFAワールドカップ 日本代表メンバーに選出

Indeed （インディード）について

Indeedは、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人サイト（Comscore 2026年3月総訪問数）であり、60か国以上で6億4,500万件を超える求職者プロフィールと330万以上の雇用主をつなぐグローバル採用プラットフォームです。AIとリアルタイムデータを活用し、求職者に関連性の高い仕事との出会いを提供するとともに、雇用主の迅速な採用を支援しています。

詳細はhttps://jp.indeed.comをご覧ください。