香港発ACGクリエイティブブランド「無制限二次（RE:MUSEIGEN）」がサンフェルナンド高円寺で期間限定ポップアップを開催

株式会社シノ商店無制限二次（RE:MUSEIGEN）https://www.instagram.com/re_museigen/

古着・リメイクアイテムを展開する株式会社シノ商店（本社：東京都杉並区高円寺、代表取締役：篠原孝昌）は、香港発ACGクリエイティブブランド「無制限二次（RE:MUSEIGEN）」期間限定ポップアップイベントを2026年6月15日から2026年9月14日までサンフェルナンド高円寺にて開催いたします。

本イベントは、アニメ・コミック・ゲーム（ACG）カルチャーとストリートファッションの融合をテーマに、ファッション感度の高い若年層やアニメ・ゲームカルチャーを愛する方々を対象として開催するものです。

「無制限二次（RE:MUSEIGEN）」は、香港を拠点に独自の世界観を発信するクリエイティブブランドであり、日本国内ではまだ流通機会の少ないアイテムを実際に手に取ることができる貴重な機会となります。

株式会社シノ商店では、本イベントを通じて国内外のクリエイターやブランドが挑戦できる場を提供するとともに、高円寺から新たなファッションカルチャーを発信し、国境を越えたコミュニティ形成と交流の促進を目指しています。

サンフェルナンド１階展示スペース開催の背景

本イベントは、海外のクリエイターや新進ブランドが日本市場へ挑戦する機会が限られているという課題を背景に企画されました。

株式会社シノ商店は、「若者がファッションをビジネスにできる世界をつくる」をビジョンに掲げ、古着販売だけでなく、若手クリエイターや国内外ブランドが挑戦できる場の提供に取り組んでいます。

その一環として、サンフェルナンド高円寺では店舗内レンタルスペース事業を展開し、個人ブランドや海外ブランドのポップアップ出店を支援しています。

今回開催する香港発ACGクリエイティブブランド「無制限二次（RE:MUSEIGEN）」のポップアップイベントは、海外ブランドが日本の消費者と直接接点を持つ機会を創出するとともに、高円寺というカルチャーの街から新たなファッションやクリエイティブブランドを発信する取り組みです。

株式会社シノ商店は、本イベントを通じて国内外のクリエイター同士の交流を促進し、新たなブランドやコミュニティが生まれるきっかけを創出するとともに、高円寺から世界へ向けたカルチャー発信の拠点づくりを目指してまいります。

イベント名：香港発ACGクリエイティブブランド「無制限二次（RE:MUSEIGEN）」期間限定ポップアップイベント

開催期間：2026年6月15日 ～ 2026年9月14日

開催場所：サンフェルナンド高円寺 1階

東京都杉並区高円寺南3-35-14

主催：株式会社シノ商店

参加費：無料

イベント内容：

・「無制限二次（RE:MUSEIGEN）」商品の展示・販売

・香港発ACGカルチャーとストリートファッションを融合したアイテムの紹介

・ブランドの世界観を体感できる展示企画

・日本国内では入手が難しい限定商品の販売

本イベントでは、アニメ・コミック・ゲーム（ACG）カルチャーから着想を得たオリジナルアイテムを展示・販売し、香港のクリエイティブシーンを日本のファッションファンへ紹介します。

また、サンフエルナンド高円寺が展開するレンタルスペース事業を活用することで、海外ブランドの日本市場進出支援や、新たなクリエイターコミュニティの形成を目指します。

コメント

[担当者イメージ]【主催者コメント】株式会社シノ商店代表取締役 篠原 孝昌

「サンフェルナンドでは、若手クリエイターや国内外のブランドが挑戦できる場づくりに取り組んでいます。

今回、香港発ACGクリエイティブブランド『無制限二次（RE:MUSEIGEN）』を高円寺で紹介できることを大変嬉しく思います。

高円寺は、古着や音楽、アートなど様々なカルチャーが交わる街です。本イベントを通じて、日本と香港のクリエイターやファッションファンがつながり、新しいコミュニティや文化が生まれるきっかけになればと考えています。

今後もサンフエルナンドは、国内外の新しい才能やブランドが挑戦できるプラットフォームとして、高円寺から新たなカルチャーを発信してまいります。」