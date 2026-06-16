書籍『デジタルツインで建築を解放する　ものづくりを超えてつながるBIM』刊行

株式会社ワークパス

2026年6月19日、彰国社より書籍『デジタルツインで建築を解放する ものづくりを超えてつながるBIM』を刊行いたします。

本書は、設計・施工・運用とフェーズごとに分断されてきた建築の情報をつなぎ直し、空間を「つくるもの」から「使いながら育てていくもの」へととらえ直すための一冊です。

私たちワークパスがこの数年、現場で向き合ってきた実感をもとに、デジタルツインとBIMの考え方を、基礎から実務までたどれるようにまとめました。

BIMやデジタルツインにすでに取り組まれている方だけでなく、「名前は聞いたことがあるけれど、何から理解すればよいかわからない」という方にも手に取っていただきたい一冊です。建築・内装・不動産に関わる実務者はもちろん、これから業界を目指す学生の方にとっても、これからの空間づくりを考えるきっかけになれば幸いです。

■書籍情報

『デジタルツインで建築を解放する ものづくりを超えてつながるBIM』

ワークパス（編）／広瀬郁・野口努（著）

彰国社／2026年6月19日刊行

定価：本体3,450円＋税

【ご購入はこちら】https://www.amazon.co.jp/dp/4395322387

【書籍特設サイトはこちら】https://note.com/workpath_book

【出版記念イベントを開催します】

書籍の刊行を記念し、2026年7月2日（木）に出版記念イベントを開催いたします。

当日は、著者によるトークセッションと交流会を実施します。トークセッションは、書籍の内容を交えながら、皆さまから事前にいただいたご質問やお悩みにお答えするQ&A形式で進行いたします。

刊行から間もない時期の開催のため、「まだ読めていない」という方も多いかと思います。本イベントは読了を前提とした内容ではありませんので、BIMやデジタルツインに興味のある方であれば、どなたでもお気軽にご参加ください。

「これから学んでみたい」「自社でどう活用できるのか知りたい」といった、読む前だからこその素朴な疑問も大歓迎です。セッション終了後には、参加者の皆さまが自由に歓談いただける交流会の時間もご用意しております。

登壇者

広瀬 郁（ワークパス）／著者

野口 努（ワークパス）／著者

加藤 純（Kazana Inc.）／進行

■イベント概要

日時：2026年7月2日（木）16:30～19:30（16:00開場）

内容：トークセッション × 交流会

開催形式：現地開催

会場：MEGURO MARC スタジオ

（東京都品川区西五反田3-3-2 MEGURO MARC 1F スタジオ）

目黒駅 徒歩約10分／不動前駅 徒歩約8分／五反田駅 徒歩約11分

主催：株式会社ワークパス

参加費：無料（ワンドリンクサービス）

※イベント開催中は書籍の販売を予定しております。

【お申込みはこちら】https://workpath.peatix.com/view