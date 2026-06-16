2023年11月の発売以来、人気が続くジェネリックフレグランス。　香りの体験を全身と空間へ拡張。ボディウォッシュと消臭芳香剤を発売

株式会社メイクアップ

■香水を中心とした商品を製造・販売する株式会社メイクアップ（大阪市中央区、代表取締役：伊藤治）は、『GENERIC FRAGRANCE』ブランドからボディウォッシュと消臭剤を発売し、全国のドン・キホーテ・アピタ・ピアゴで展開しています。※1

香りを「身にまとう」だけでなく、「洗う」「空間を整える」まで

広げる新たなラインアップとしてご好評をいただいています。

『GENERIC FRAGRANCE（ジェネリック フレグランス）』とは

低価格で販売する為に試行錯誤を重ねた結果、

実現したハイブランドクオリティの香り

この香りを体験した人は口を揃えて

「もうこれで良いじゃん!」って言っちゃう!?

■GENERIC FRAGRANCEならではのフレグランス発想から生まれたボディウォッシュが登場。

存在感のある豊かな香り立ちが特長で、洗うたびに心地よい香りがバスルームいっぱいに広がり、ボディケアの時間を香りで満たします。

天然由来の石鹸成分（ミリスチン酸・ラウリン酸・パルミチン酸）を配合し、毎日の肌をやさしく洗浄。香りを楽しみながら洗い上げることで、自分自身の香りを楽しむ新しいボディケア習慣を提案します。

セクシーバニラ

500ｍL

ホワイトフレッシュ モーニング

500ｍL

■GENERIC FRAGRANCEが香りをプロデュースした消臭芳香剤が登場。

日常の空間でGENERIC FRAGRANCEの世界観を楽しめるアイテム。

気になるニオイをケアしながら心地よい香りを演出。香水ブランドならではの感性で調香された香りが、さまざまな空間を彩ります。

ビーズタイプとゲルタイプの2種類を展開し、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

セクシーバニラ

ゲルタイプ

ホワイトフレッシュ モーニング

ゲルタイプ

セクシーバニラ

ビーズタイプ

ホワイトフレッシュ モーニング

ビーズタイプ

【ホームページ】

https://www.donki.com/products/generic_fragrance/

※1 一部店舗を除く

- 株式会社メイクアップについて

株式会社メイクアップ（大阪市中央区、代表取締役：伊藤治）は、香水を中心とした美容関連商品の輸入、製造、及び販売を行っております。

コーポレイトサイト： https://www.makeup-inc.com/